Обзор Samsung Galaxy Tab S8+ — лучшее, что могло случиться с планшетами на Android

В этом году линейка Samsung Galaxy Tab S8 состоит из трех разных моделей. Флагманом в ней является Tab S8 Ultra. Это гигантский дорогой планшет явно не для каждого. Базовой моделью стал обычный Tab S8. У него относительно невысокий ценник и подойдет он почти каждому. У нас же оказался средний в линейке Samsung Galaxy Tab S8+, который должен стать компромиссным решением для тех, кто хочет купить что-то ближе к премиальному продукту, но не хочет платить за него слишком много денег. Сразу скажу, что планшет получился интересным, но не без недостатков. Некоторые из них даже можно назвать фундаментальными. При этом он все равно является лучшим планшетом на Android.

Лучший планшет Samsung

Одна из проблем новых планшетов в том, что они работают под управлением Android, который Google никак не желает оптимизировать для работы на большом экране. К счастью, Samsung продолжает вкладываться в свою платформу DeX, которая превращает интерфейс планшета Android во что-то, чем уже можно пользоваться. Это примерно то, что ты ожидаешь получить от ноутбука, но это все равно не идеально и есть куда стремиться.

Сейчас лучшее время для недорогих смартфонов. Спасибо за это Samsung и Google.

Если коротко, то Samsung Galaxy Tab S8+ имеет фантастический дисплей, поставляется со стилусом S Pen и обладает впечатляющей производительностью. Если вы уже купили что-то из экосистемы продуктов Samsung, вы будет чувствовать себя еще лучше, пользуясь продуктами линейки Galaxy вместе. Как бы нас не пытались уверить, ни один планшет пока не может заменить ноутбук для среднестатистического пользователя. Но при этом как дополнительное устройство для рисования, потребления контента, просто развлечения, а иногда даже для работы, этот вариант будет отличным.

Galaxy Tab S8+ имеет 12,4-дюймовый дисплей Super AMOLED, 128 ГБ встроенной памяти и слот для карт памяти microSD, если вы хотите ее расширить. Стилус Samsung S Pen включен в комплект (его версия для планшета), но вам придется доплатить за чехол с клавиатурой Book Cover Slim или за его аналог с трекпадом — Book Cover Keyboard. Это еще примерно четверть стоимости планшета, но, если вы пользуетесь подобными вещами, такая покупка обязательна. Ни один аналог не будет лучше оригинала.

Отличается ли Galaxy Tab S8+ от Tab S7+

Tab S8+ очень похож на прошлогодний Tab S7+ и более новый Tab S7 FE. Они настолько похожи по ощущениям, что, если не вдаваться в детали, вы просто не заметите разницы. Сам я прямого сравнения не проводил, но мышечная память и сравнения, проводимые моими коллегами, говорят о явном сходстве устройств.

Это золотое правило в технике: работает — не трогай. Зачем заново изобретать велосипед, если дизайн получился удачным. Правда, во время использования я не мог отделаться от мысли, что все планшеты получились одинаковыми. В этом направлении топовые устройства делает Apple и Samsung (Huawei пока оставим немного в стороне). И их планшеты очень похожи внешне. Угловатые грани, динамики, USB Type-C… Правда, расположение кнопки питания на верхней грани iPad Pro мне нравится больше, чем сбоку вместе с кнопками громкости в духе смартфонов, как это сделала Samsung (хотя, у нее это считается сверху). Мне кажется, их отделение друг от друга — хорошая идея.

Планшет с большим экраном

Говорить долго про дисплей этого планшета стоило бы только, если бы он был первым в своем роде. На самом деле это обычный 12,4-дюймовый Super AMOLED с присущим ему четким, ярким и живым изображением. Глубина черного цвета тоже на высоте, как мы и привыкли ожидать от всех флагманских продуктов Samsung. Поэтому смотреть качественное видео, читать и играть в игры на этом устройстве очень удобно и приятно.

Правда, все в нем выдает преимущественно использование в горизонтальной ориентации. А мне, например, удобно иногда пользоваться им вертикально. Например, когда держишь его одной рукой в транспорте, читая что-то (естественно, видео я смотрю горизонтально). Тут же выбора не дается. Интерфейс, конечно, разворачивается, но камера, расположенная на длинной стороне экрана, постоянно намекает, что ты что-то делаешь не так.

5 фишек клавиатуры Samsung, о которых вы должны знать.

Тут стоит поговорить о соотношении сторон планшетов Samsung. Samsung использует соотношение сторон 16:10, что не очень соответствует типовому соотношению видео. Но, например, Apple выбрала соотношение сторон 4:3, что делает его еще менее удобным для просмотра видео. Для этого, как и в других премиальных моделях, тут есть 4 динамика. Благодаря этому получается не только получить намек на стерео, но и повышается громкость. А еще, как не перехватывай планшет, динамики ты все равно не перекроешь.

Камера Galaxy Tab S8+

Камера на передней панели, о которой я говорил выше, всего одна и имеет разрешение 12 Мп. На задней стенке Tab S8+ есть две камеры — 13 Мп основной датчик и 6 Мп сверхширик. Конечно, не стоит ждать от них чудес, но свои задачи камера выполняет. Хотя, если не считать тестовых фотографий, то на планшет я снимал может быть 5-10 раз в жизни. К фронтальной камере вопросов нет — она действительно нужна. Тем более, что теперь она стала лучше, чем в Tab S7+, и позволяет даже делать селфи, не говоря уже о видеосвязи.

Пример съемки на основную камеру Samsung Galaxy Tab S8+:

Планшет со стилусом S Pen

В едином модуле с основной камерой выполнено крепление для стилуса S Pen с беспроводной зарядкой. В этом месте он должен примагничиваться к планшету, но мне такое расположение кажется не самым удобным. Особенно то, что держится он только одной стороной. Если развернуть его не наконечником к камере, а наоборот, то он будет держаться очень плохо. А еще из-за того, что стилус на задней стенке, ты даже не увидишь, если случайно потеряешь его.

Для защиты стилуса можно пользоваться чехлом, ведь на нем есть клапан с углублением, чтобы удерживать S Pen на месте, но выше я уже говорил, что за него придется заплатить отдельно.

Что касается самого стилуса, то изменений в нем почти нет, но есть изменения в его принципе работы. Теперь вы можете от руки вводить текст в поле для набора, и он будет преобразовываться в печатные буквы. Русский язык поддерживается.

В нижней части Tab S8+ есть порт USB-C, который вы используете для зарядки. Поддерживается мощность до 45 Вт. Адаптера в комплекте нет, а значит вам придется купить или оригинальный вариант от Samsung, или искать стороннее решение. Я пользовался комплектной зарядкой от MacBook Pro и не испытывал никаких проблем.

Мощный планшет Samsung

В основе всех трех моделей Galaxy Tab S8 лежит Snapdragon 8 Gen 1. Тут добавить особенно нечего. Возможно, через несколько лет мы и скажем, что этот процессор медленный, когда выйдет несколько обновленных поколений. Пока это просто один из самых мощных чипсетов на сегодняшний день и работает он отлично. Особенно, когда перемещаешься внутри интерфейса — отзывчивость OneUI 4.1 отлично дополняет впечатление от скорости работы.

В играх тоже все нормально, включая требовательные. Нет даже намека на падение частоты кадров. Но и стоило ли ожидать меньшего от самого мощного процессора, который еще и установлен в планшет. За несколько недель, проведенные с этим планшетом, я ни разу не испытал ощущения, что мне не хватает производительности.

Хороший, хоть и дорогой: обзор Samsung Galaxy S22.

Базовая модель Tab S8+ поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти. Для расширения есть слот под microSD-карты. Поэтому переживать из-за нехватки объема не стоит.

Что касается времени автономной работы, то тут вообще все хорошо. Tab S8+ оснащен аккумулятором емкостью 10 090 мАч, которого достаточно, чтобы проработать целый день даже при интенсивной нагрузке. Его может хватить и на большее, но я люблю, когда все гаджеты заряжены, и поэтому подключал его к розетке каждый вечер, и в этот момент у меня было примерно 40-50% заряда. Я не говорю об использовании без остановки в течение дня, но для планшета, как дополнительного устройства, нагрузка у меня обычно довольно высокая.

Планшет Samsung с режимом DeX

Технически можно сказать, что Tab S8+ работает под управлением гибридной операционной системы. В основе лежит Android 12 с пользовательской оболочкой Samsung One UI. Однако в тот момент, когда вы подключаете Tab S8+ к одной из клавиатур Samsung, он автоматически запускает Samsung DeX.

DeX — еще одна программная хитрость Samsung, встроенная во флагманские смартфоны и планшеты. Когда DeX запускается, он переводит интерфейс со стандартного дизайна, на интерфейс рабочего стола, к которому мы привыкли на настольных компьютерах. Вы можете открывать приложения в окнах, как на Mac или ПК, а также размещать ярлыки приложений или файлов на рабочем столе и даже в доке в нижней части экрана.

При подключении оригинальных аксессуаров DeX может включаться автоматически, но его можно включить вручную, если вы подключите мышку и клавиатуру к вашему планшету. Впрочем, это актуально не всегда, и некоторые приложения могут работать некорректно, но с основными проблем не будет. Но помните, что это все равно приложения для Android, а не что-то иное.

Это наш Яндекс Дзен. Заходите, тут круто!

Кому подойдет Galaxy Tab S8+

Подводя итог, можно сказать, что Galaxy Tab S8+ впечатляет ярким и четким дисплеем, который отлично подходит для игр и обладает достаточными характеристиками практически для любых задач. Важный недостаток этого (и других) планшета — Android. Но Samsung самоотверженно борется с этим и пробует сделать все, чтобы пользоваться устройством было удобно. Возможно, Android 12L символизирует изменение подхода Google к планшетам, но пока говорить об этом рано.

Если вам нужен Android-планшет с не слишком маленьким и не слишком большим дисплеем и вы готовы заплатить за мощное устройство — Tab S8+ станет тем, что вам нужно.

При всей моей любви к Android, я скептически отношусь к планшетам на этой ОС. Но Samsung очень старается переломить это положение дел, выпуская и оптимизируя свои продукты. И теперь перед нами появился еще один, который будет долго обновляться и очень долго работать благодаря своей производительности. Покупая любой Galaxy Tab S8, вы надолго обеспечите себя хорошим планшетом.