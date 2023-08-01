Сравниваем два лучших планшета на Андроид — Galaxy Tab S9 и Pixel Tablet

За последние шесть месяцев рынок Android-планшетов заметно вырос. Мы видели новые модели от самых разных брендов — от дешевых до очень дорогих. Даже Google пришла со своим Pixel Tablet. При этом, если говорить об устройствах на Android, то лидером тут является Samsung. Лично мне нравятся планшеты Huawei, но статистика есть статистика. Поэтому давайте посмотрим, как на фоне друг друга смотрятся Galaxy Tab S9 и Pixel Tablet. Если вы думали о том, чтобы купить себе топовый планшет, но iPad вызывает у вас резкие неприятные ощущения, вам будет, из чего выбрать.

Какой планшет лучше

Galaxy Tab S9 действительно является лучшим Android-планшетом по сравнению с Pixel Tablet. Список причин довольно длинный, начиная с лучшего AMOLED-дисплея, включая S Pen и всевозможные аксессуары, ориентированные на производительность, из которых вам нужно выбирать.

Кроме того, существует много споров о производительности чипсетов Snapdragon 8 Gen 2 и Google Tensor G2. Хотя Pixel Tablet, как сообщается, использует другую тактовую частоту, справедливо будет сказать, что Galaxy Tab S9 будет предлагать лучшую общую производительность. Если вам нужно больше доказательств этого, просто посмотрите наше сравнение Galaxy S23 Ultra и Pixel 7 Pro, которые получили те же самые процессоры. Сравнение будет немного искажено, но общую картину вы поймете.

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Планшет с картой памяти

Оба этих планшета предлагают 128 ГБ или 256 ГБ памяти, но только Tab S9 имеет слот для карт памяти microSD с поддержкой до 1 ТБ. Проще говоря, если вы покупаете самую дешевую версию, то только в одном случае вы сможете расширить хранилище. Поэтому вам нужно решить, будет ли достаточно 128 ГБ.

Время автономной работы — еще одна область, в которой доминирует Tab S9, поскольку он оснащен аккумулятором емкостью 8400 мАч по сравнению с батареей на 7020 мАч в планшете Pixel. Оба планшета с легкостью прослужат вам целый день при активном использовании, но емкость Tab S9 даст вам больше, прежде чем вы потянетесь к зарядному устройству. Это или чуть большая яркость, или больше игр, или лишний день использования, если вы не юзаете его очень активно.

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Для какого планшета больше аксессуаров

Возвращаясь к S Pen, Samsung по-прежнему включает его в комплект поставки, чего вы не найдете в Pixel Tablet. А благодаря дисплею AMOLED задержка при использовании S Pen на Tab S9 сократилась до невероятных 2,8 мс. Правда, он по-прежнему крепится к задней панели планшета. С одной стороны, это очень неудобно, а с другой стороны, у вас есть место, куда его приделать. Тем более, чехлы закрывают его, что он он потерялся. Заодно он будет там заряжаться.

Первый Android-планшет Google за последние годы — это не обычный планшет. Компания применила другой подход к Pixel Tablet, поскольку он позиционируется, как центр умного дома, даже если Google этого не признает. Это можно сказать из-за прилагаемой док-станции и из-за того, что это первый планшет Android со встроенным Chromecast.

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Google даже зашла так далеко, что включила специальный «режим концентратора», который позволяет легко управлять всеми вашими умными домашними устройствами, когда планшет подключен к док-станции. Те, кто пользуется этой экосистемой говорят, что такая связка с легкостью может заменить им Nest Hub.

Лучший планшет для дома

Если вы хотите просто посидеть на диване и позалипать в сериал, вы можете просто отсоединить планшет от док-станции и заняться своими делами. А когда закончите, просто вернете его на место и вам никогда не придется беспокоиться о том, что заряд батареи закончится. Это действительно отличное решение. По крайней мере это намного лучше, чем просто постоянно ставить планшет на зарядку. Так вы хотя бы получите дополнительное функциональное устройство.

Pixel Tablet поддерживает стандарт USI 2.0, что позволяет использовать с планшетом тот же стилус, что и на Chromebook. Это замечательно, если у вас уже есть соответствующий стилус, вы сможете им пользоваться и вам не придется тратить дополнительные деньги на новый.

Ходят слухи о том, что Google может работать над несколькими собственными периферийными устройствами из категории «производительность». К ним относятся стилус USI и, возможно, даже чехол с клавиатурой, но в настоящее время Google еще не сделала никаких объявлений.

Важным преимуществом Pixel Tablet является его цена. Базовой ценой является 499 долларов. В России он стоит в районе 70 000 рублей. Это не дешево, но Samsung стоит дороже. За эти деньги вы можете не получить лучший экран или самый быстрый процессор, но вы получите довольно надежный планшет на Android. И самое приятное то, что док-станция для зарядки динамика входит в комплект поставки, избавляя от необходимости искать ее постфактум.

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Какие планшеты дольше обновляются

Есть еще одна вещь, которую следует учитывать при сравнении Galaxy Tab S9 с Pixel Tablet, — обновления программного обеспечения. Samsung обязалась предоставить четыре основных обновления ОС Android, а также пятилетние исправления безопасности. Google предлагает «только» три основных обновления ОС, а также пять лет обновлений безопасности.

При принятии решения о покупке на самом деле все сводится к тому, как вы планируете использовать свой планшет. Если вы тот, кто хочет быть продуктивным и работать на этом устройстве, то Tab S9 и его клавиатура подойдут вам намного лучше.

Но если вам нужен планшет, чтобы сидеть с ним на диване, то Pixel Tablet — лучший выбор. И у вас есть возможность использовать его в качестве центра умного дома, а также наслаждаться возможностями платформы Pixel на планшете. При этом вы еще и сэкономите. Но не на памяти. Карточку вы не купите. Помните от этом.