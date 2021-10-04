Почему не работает Вотсап и Инстаграм

Сбои в работе социальных сетей всегда приводят людей в бешенство, на душе становится неспокойно. Каждый раз, когда не работает Вотсап или Инстаграм, начинается паника. То же самое произошло сегодня из-за сбоя в Вотсап, Инстаграм и Фейсбук. Рассказываем, все что известно на данный момент.

Сбой в Вотсап 4 октября

Вечером 4 октября произошел сбой в WhatsApp. Я не сразу понял, что произошло. WhatsApp Desktop перестал загружаться, ссылаясь на то, что телефон не подключен к Интернету. То же самое в мобильном приложении WhatsApp. Пока нет точного ответа, почему это произошло. Но, как показывает практика, обычно сбой в WhatsApp продолжается несколько часов и переживать по этому поводу не стоит.

Гайд по неполадкам: 5 простых действий, на случай, если не работает WhatsApp

Почему не работает Инстаграм

По той же причине не работает Instagram и Facebook. Некоторые пользователи сообщают, что в социальной сети VK наблюдаются проблемы, но пока это единичные случаи. В Instagram наблюдаются сбои в приложении: нет соединения с сервером.

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Какие соцсети работают

В связи с тем, что не работает Instagram и WhatsApp, пользователи активно переходят в Telegram — это несколько влияет на скорость работы приложения. Сообщения в Telegram отправляются, но есть небольшие проблемы с загрузкой изображений. Зато нет проблем с общением в нашем Telegram-чате — у нас всегда живо и интересно!

Около 20:30 по московскому времени стало известно, что произошел глобальный сбой в TikTok. Зато работает Twitter и даже шутит над сложившейся ситуацией.

Когда снова заработают Вотсап и Инстаграм

Специалисты объясняют сбой неполадками в работе центра обработки и хранения данных. Представители компании уже отреагировали на неполадки в работе WhatsApp:

Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за возможные неудобства.

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Что делать, если не работает Инстаграм

Пока Instagram не работает, стоит немного передохнуть от просмотра сториз и push-уведомлений. У нас есть отдельная статья, в которой мы рассказывали, что делать, если не работает Instagram. Попробуйте все исправить. Кстати, работает наш Яндекс.Дзен — изучите наши крутые статьи о технологиях. А мы продолжим держать вас в курсе происходящих событий!