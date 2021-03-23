5 простых действий, на случай, если не работает WhatsApp

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Артем Сутягин 0

Пару недель назад был небольшой сбой в работе WhatsApp. Многие его даже не заметили, но часть пользователей столкнулись с некоторыми проблемами. В прошлом году было несколько более серьезных сбоев, когда огромная доля пользователей не могла оправлять и принимать сообщения. Конечно, такие проблемы решаются довольно быстро, так как ими сразу начинают заниматься лучшие программисты. Вот только иногда проблемы бывают локальными и решаются при помощи некоторых простых действий. Настолько простых, что опытные пользователи иногда ими пренебрегают или просто забывают о том, что так можно было. В этой статье рассмотрим несколько примеров простых и быстрых способов ”оживить” переставший работать WhatsApp на телефоне.

WhatsApp

WhatsApp, как и другие приложения, работает не всегда.

Почему не работает WhatsApp

Существует несколько возможных причин, по которым WhatsApp в тот или иной момент не работает на вашем смартфоне. К счастью, все они могут быть исправлены относительно быстро. Если приложение дает сбой, вы не можете отправлять сообщения или у вас возникли другие проблемы, просто следуйте приведенным ниже советам, чтобы снова быть на связи.

Сбой с работе WhatsApp

Если WhatsApp не работает на вашем телефоне Android, первое, что нужно сделать, это проверить, на вашей стороне проблема или в WhatApp. Вы можете сделать это, посетив один из веб-сайтов, которые сообщают о том, что WhatsApp не работает и в каких странах. Вы можете посетить этот, этот, этот или этот сайт.

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Если один (или все) веб-сайты заявляют, что служба не работает в вашей стране, вы ничего не можете сделать, кроме как подождать, пока WhatsApp не устранит проблему. К сожалению, сбои в работе WhatsApp, а также других популярных сервисов не редкость. Например, не так давно я рассказывал, как восстановить работу YouTube, если с ним что-то не так.

WhatsApp

Иногда нажимаешь, но ничего не происходит.

Подключение смартфона к сети Интернет

Если сообщений о сбоях в работе WhatsApp нет, проблема должна быть на вашей стороне. Чтобы попытаться исправить это, первое, что нужно сделать, это проверить самые банальные вещи. Начать стоит с подключения смартфона к сети Интернет.

Сначала выключите Wi-Fi, а затем снова включите его, чтобы посмотреть, помогает ли это. Попробуйте посетить случайный веб-сайт в Интернете или воспроизвести видео на YouTube, чтобы увидеть, есть ли проблемы с вашим подключением.

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Если у вас вообще нет доступа к Интернету, возможно, вы находитесь слишком далеко от маршрутизатора или у вас возникли другие проблемы. Как решить проблемы с Wi-Fi, я рассказывал тут. Если дело в сотовом операторе и вы уверены, что в этом месте прием есть, попробуйте перезагрузить смартфон или хотя бы на несколько секунд включить авиарежим. Если не сработало, проблема может быть в симке или самом устройстве.

WhatsApp

Многие бегут с WhatsApp на Telegram, но не из-за того, что тот работает стабильнее.

Остановка WhatsApp и очистка кэша

Если WhatsApp по-прежнему не работает, то принудительная остановка и очистка кэша на вашем устройстве могут поспособствовать решению проблемы. Принудительная остановка заново запустит все процессы, а очистка кэша избавляет от временных файлов, хранящихся в приложении.

Чтобы выполнить принудительную остановку, перейдите в настройки своего устройства и нажмите ”Приложения”. Затем прокрутите вниз, пока не найдете WhatsApp, откройте его и нажмите кнопку ”Принудительная остановка” в верхней части экрана. Чтобы очистить кэш, коснитесь параметра ”Хранилище”, а затем выберите параметр ”Очистить кэш”. Как только это будет сделано, запустите WhatsApp и проверьте, работает ли он должным образом.

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Обновление и переустановка WhatsApp

Иногда ошибка в работе приложения связана не с внешними факторами, а с ним самим. Это касается и WhatsApp. Лучше всего обновить его до последней версии, зайдя в Google Play и коснувшись пункта ”Мои приложения и игры”. Затем надо нажать кнопку ”Обновить” рядом с WhatsApp, если она доступна.

Если это не помогло или обновление недоступно, лучше всего удалить приложение с устройства, а затем установить его заново.

WhatsApp

А вы пользуетесь WhatsApp? Или выбрали другой мессенджер?

Работа WhatsApp с VPN

Есть у VPN свои плюсы, но иногда они только мешают. Они позволяют скрыть свою личность в Интернете, обойти региональные ограничения на контент для таких сервисов, как Netflix, и получить доступ к WhatsApp в странах, где он недоступен. Однако VPN может быть причиной того, что WhatsApp у вас не работает.

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Иногда это может сказаться на работе всего сервиса, а иногда только на некоторых его функциях, но такое влияние является обычным делом. Поэтому, если у вас не работает WhatsApp, просто попробуйте отключите VPN. С большой долей вероятности это может помочь.

Если все эти советы не помогли, значит трудности куда более глобальные и они будут решены специалистами. 99,9% локальных проблем с WhatsApp решают советы, приведенные выше.

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