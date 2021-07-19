Отключил уведомления в Ватсап. Что я узнал

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Иван Герасимов 2

Уже больше года я практикую отключение уведомлений на своем смартфоне — постоянное общение и светящийся экран смартфона меня подчас выводят из равновесия. В один момент я понял, что пуши до добра не доведут и стал поочередно отключать их в разных приложениях. Под нож попали VK, Telegram, пуши от Gmail и чаты в WhatsApp. При этом я ничего не пропустил, просто отмел все то, что отвлекает.

Иногда важно отдыхать не только от работы, но и от уведомлений в мессенджерах

До того, как я отключил уведомления мне было вполне нормально не выпускать телефон из рук и просматривать всё, что приходит. Мне повезло, что я сразу не стал использовать уведомления на Mi Band, потому что топорная вибрация браслета добила бы мою нервную систему.

Для звонков по работе мы используем стационарный телефон с IP-телефонией, а для решения текущих вопросов — чат в WhatsApp. Бывают случаи, что в чате начинается откровенный флуд, со всех сторон летят гифки, а позже и голосовые сообщения. Это дико отвлекает, поэтому я сразу отключил звук чата.

Зачем отключать уведомления на телефоне?

Почти два года назад я взял в привычку ставить смартфон в бесшумный режим, чтобы не отвлекаться лишний раз. Это дало свои плоды — отсутствие звука входящего звонка и уведомлений сделали работу более продуктивной, я больше не раздражаюсь, когда звонит смартфон — вибрация с Mi Band его удачно заменила.

Отдыхаем от смартфона: Как на время отключить уведомления на Android

За все время эксперимента не произошло ничего страшного — не было такого, что я не узнал о важном сообщении, и мой мир рухнул навзничь. В этом опыте важно в первую очередь отключить звуки на устройстве, а также вибрацию. Затем стоит заняться уведомлениями, которые попадают на экран смартфона. К таким уведомлениям я отношу рекламные оповещения от Яндекс.Маркета, Lamoda, ASOS и прочих. Стоит нажать на пуш о скидках на товары, а очнешься уже через час. Так сказать, попал в петлю времени, а дальше всё как в тумане — ничего не помнишь!

Обычные кнопочные телефоны стали настоящим спасением от стресса

Чтобы повысить продуктивность и улучшить свое самочувствие, зачастую я перехожу к использованию кнопочных телефонов. В наше время простые звонилки помогают устроить небольшой цифровой детокс, после которого чувствуешь себя намного лучше. Самое главное в борьбе с уведомлениями — не дать приложениям вами командовать. Поделитесь с нами в Telegram-чате вашими методами избавления от стресса.

Зачем отключать отчет о прочтении в Ватсапе?

Не так давно я решился на очередной эксперимент. До сих пор я больше общаюсь в WhatsApp. Меня ничего не держит в нем, кроме рабочего чата, любимой женщины, которая категорически отказывается использовать Telegram для переписок, и моих близких друзей, с которыми мы привыкли чатиться там. Общение с друзьями — это хорошо, но иногда его становится слишком много. На этот раз в настройках WhatsApp я отключил время посещения и отчет от прочтении. Теперь никто не знает, во сколько я был в сети и прочитал ли сообщение. Этот эксперимент превзошел все мои ожидания. Кстати, не так давно мы досконально разбирали WhatsApp в нашем Яндекс.Дзен — не забудьте прочесть!

Зачастую уведомления приходят настолько хаотично, что хочется избавиться от мессенджеров

Отчет о прочтении простыми словами — когда галочки в отправленном сообщении не подсвечиваются синим. То есть, теперь я могу читать сообщения и не отвечать на них сразу, взяв таймаут, чтобы правильно сформулировать мысль. Такой подход снижает вероятность флуда и пересылки бессмысленной информации. Кроме того, теперь я реже получаю входящие сообщения — отсутствие информации о времени последнего посещения заставляет задуматься отправителя, стоит ли отправлять что-то. Ведь гораздо уместнее будет отправить сообщение человеку, когда он находится онлайн. С другой стороны, это создает неудобства для отправителя, его это, скорее, раздражает — непонятно, прочитано ли отправленное им сообщение. Но это уже не мои проблемы.

Почему стоит отключать уведомления?

Для себя можно выделить три основных тезиса:

  • Спокойствие. Теперь я не получаю десятков уведомлений и лучше справляюсь с фаббингом.
  • Контролирую свое время. Теперь не приходится отвлекаться на общение, когда ты занят.
  • Ценность информации. Отправители больше не присылают всё подряд, лишь самое важное.

Такую картину можно увидеть где угодно

Пока продолжался эксперимент, я стал больше проводить времени наедине с собой и своими мыслями. Сообщения, которые я пишу, стали осознанными — теперь я стал писать обдуманно и стал избавляться от парцелляции (отправление сообщений друг за другом). Ведь безлимитный интернет и мессенджеры убили в нас ту ясность мысли, которая была в эпоху СМС-сообщений.

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В рабочее время мне достаточно лишь раз в час-полтора заглянуть в мессенджер, чтобы проверить входящие. Из приятных бонусов: теперь мне чаще звонят. Ведь живое общение, даже по телефону, лучше общения, идущего через призму текста.

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2 комментария
  1. maclex

    Также сделал
    Надоело )))

  2. soldatick_san

    Полезная статья, тоже надо будет попробовать в ватсапе отключить ненужные функции

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