Почему я не покупаю смартфоны в магазинах электроники и салонах связи

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Герман Вологжанин

Я из тех, кто уже больше 10 лет не покупает смартфоны в магазине по месту жительства или во всяком случае избегает этого. И причина тому не столько в моих знаниях о рынке, позволяющих выбрать подходящую модель без помощи посторонних людей, сколько в неудобствах, которые доставляет сам процесс похода в салон связи. Поэтому я хочу поделиться своим мнением и личным опытом покупки смартфона в магазине, чтобы вы взвесили все за и против, определив для себя, где лучше приобретать новые устройства.

Почему я не покупаю смартфоны в магазинах электроники и салонах связи. Я не покупаю смартфоны в магазинах по месту жительства, а вы? Фото.

Я не покупаю смартфоны в магазинах по месту жительства, а вы?

Покупка смартфона в магазине

Для человека, который не сильно разбирается в технике, покупка смартфона в магазине — это целое событие, заставляющее тратить много свободного времени. Нужно собраться и обойти несколько точек, чтобы сравнить предложения разных магазинов и выбрать подходящую модель, а еще необходимо подстроиться под график работы каждого салона связи.

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В самом магазине процесс покупки смартфона занимает минимум 10-20 минут, даже если вам уже приглянулась какая-то модель, да и цена полностью устраивает. Крутишь устройство в руке, ждешь, пока вынесут запечатанный товар, стоишь на кассе, чтобы оплатить покупку — все это требует времени, хотя в интернет-магазине достаточно нажать одну кнопку. Ну а для поиска и выбора подходящего устройства не обязательно тратить все выходные: хватит одного вечера после работы.

Ассортимент смартфонов в магазине

Ассортимент смартфонов в магазине. Вы вряд ли найдете все актуальные модели в одном магазине. Фото.

Вы вряд ли найдете все актуальные модели в одном магазине

Покупка смартфона в магазине по месту жительства хороша тем, что ты сразу получаешь товар, а не ждешь доставку. Это очень удобно, если требуется срочно достать устройство в случае поломки старого. Несколько лет назад я оказался в подобной ситуации и рассчитывал быстро купить новый смартфон, поскольку уже знал, какая модель мне нужна. Однако все мои планы нарушило отсутствие нужного устройства на прилавке.

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Чтобы найти смартфон, мне пришлось обойти несколько магазинов, и этот поиск был отнюдь не самым приятным занятием, учитывая то, сколько времени пришлось потратить на перемещение между разными точками. Конечно, мой случай не самый распространенный, и обычно люди не ищут конкретную модель, когда идут за новым устройством, однако стоит учитывать, что из-за скудного по сравнению с интернет-площадками ассортимента вам вряд ли удастся найти оптимальный смартфон под свои нужды.

Стоимость смартфонов в России

Главный недостаток покупки смартфона в магазине — цена. Вследствие причин, описанных в отдельном материале, она может быть в 2 раза выше, чем при заказе устройства через интернет. Для примера сравним стоимость Redmi Note 13 Pro+ на разных площадках:

  • в магазине по месту жительства (DNS) — от 43 000 ₽;
  • в интернете с доставкой из России (Яндекс Маркет) — от 32 000 ₽;
  • в интернете с доставкой из Китая (AliExpress) — от 27 000 ₽.

Разница довольно большая, учитывая тот факт, что для покупателя, по сути, она обусловлена только сроком получения товара. Хочешь устройство как можно быстрее — плати больше, можешь подождать 2-3 недели — экономь, заказывая смартфон из Китая.

Что делают консультанты в магазине

Что делают консультанты в магазине. Не забывайте, что в первую очередь консультанты зарабатывают деньги. Фото.

Не забывайте, что в первую очередь консультанты зарабатывают деньги

Иногда в магазинах электроники по месту жительства бывают хорошие скидки, нивелирующие разницу в цене. Но от похода туда меня отталкивает необходимость общения с консультантами, которые призваны помочь с выбором, но на практике просто мешают, пытаясь доказать свою полезность.

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С одной стороны, наличие таких сотрудников является большим плюсом для человека, особо не разбирающегося в смартфонах. С другой — из-за постоянной текучки кадров по уровню осведомленности консультанты зачастую и сами недалеки от рядовых покупателей, а порой ими движет необходимость продвинуть товар бренда, с которым у крупной торговой сети заключено партнерское соглашение.

Дополнительные услуги при покупке смартфона

Также покупка смартфона в магазине связана с кучей дополнительных услуг, которые вам пытаются навязать разными способами. Например, стоимость устройства обещает быть на 1 тысячу ниже, если вы купите комплект аксессуаров на полторы.

Дополнительные услуги при покупке смартфона. Стоимость дополнительных услуг может превысить цену самого устройства. Фото.

Стоимость дополнительных услуг может превысить цену самого устройства

Для консультантов навязывание услуг — это звездный час, позволяющий проявить свои риторические способности и получить прибавку к зарплате путем убеждения покупателя оформить расширенную гарантию или, допустим, купить и установить защитное стекло на экран.

Как вас разводят на деньги продавцы смартфонов

Несколько лет назад я почувствовал это на собственной шкуре, когда поинтересовался, почему при оплате полной стоимости смартфона на кассе у меня попросили паспорт. Оказалось, продавец хотел оформить SIM-карту на мое имя и после отказа сделал кислую мину, словно я не принес доход магазину своей покупкой, а оказался жалким скупердяем, лишившим надбавки обладателя корпоративной премии «Лучший продавец 2020».

Где лучше покупать смартфоны

Где лучше покупать смартфоны. Где угодно, но только не в салонах связи. Фото.

Где угодно, но только не в салонах связи

Поскольку опыт каждого человека уникален, я не в праве раздавать рекомендации относительно того, где нужно и не нужно покупать смартфоны. Но для себя я сделал однозначный вывод и на протяжении последних лет пользуюсь исключительно интернет-площадками.

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Современные смартфоны очень похожи друг на друга, поэтому их не обязательно держать в руке перед покупкой, а информации о характеристиках и имени бренда вполне достаточно, чтобы сделать правильный выбор и не прогадать. Согласны?

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