Почему я не покупаю смартфоны в магазинах электроники и салонах связи

Я из тех, кто уже больше 10 лет не покупает смартфоны в магазине по месту жительства или во всяком случае избегает этого. И причина тому не столько в моих знаниях о рынке, позволяющих выбрать подходящую модель без помощи посторонних людей, сколько в неудобствах, которые доставляет сам процесс похода в салон связи. Поэтому я хочу поделиться своим мнением и личным опытом покупки смартфона в магазине, чтобы вы взвесили все за и против, определив для себя, где лучше приобретать новые устройства.

Покупка смартфона в магазине

Для человека, который не сильно разбирается в технике, покупка смартфона в магазине — это целое событие, заставляющее тратить много свободного времени. Нужно собраться и обойти несколько точек, чтобы сравнить предложения разных магазинов и выбрать подходящую модель, а еще необходимо подстроиться под график работы каждого салона связи.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, чтобы знать обо всех новинках смартфонов

В самом магазине процесс покупки смартфона занимает минимум 10-20 минут, даже если вам уже приглянулась какая-то модель, да и цена полностью устраивает. Крутишь устройство в руке, ждешь, пока вынесут запечатанный товар, стоишь на кассе, чтобы оплатить покупку — все это требует времени, хотя в интернет-магазине достаточно нажать одну кнопку. Ну а для поиска и выбора подходящего устройства не обязательно тратить все выходные: хватит одного вечера после работы.

Ассортимент смартфонов в магазине

Покупка смартфона в магазине по месту жительства хороша тем, что ты сразу получаешь товар, а не ждешь доставку. Это очень удобно, если требуется срочно достать устройство в случае поломки старого. Несколько лет назад я оказался в подобной ситуации и рассчитывал быстро купить новый смартфон, поскольку уже знал, какая модель мне нужна. Однако все мои планы нарушило отсутствие нужного устройства на прилавке.

🔥 Ищи редкие смартфоны и крутые гаджеты в телеграм-канале Сундук Али-Бабы

Чтобы найти смартфон, мне пришлось обойти несколько магазинов, и этот поиск был отнюдь не самым приятным занятием, учитывая то, сколько времени пришлось потратить на перемещение между разными точками. Конечно, мой случай не самый распространенный, и обычно люди не ищут конкретную модель, когда идут за новым устройством, однако стоит учитывать, что из-за скудного по сравнению с интернет-площадками ассортимента вам вряд ли удастся найти оптимальный смартфон под свои нужды.

Стоимость смартфонов в России

Главный недостаток покупки смартфона в магазине — цена. Вследствие причин, описанных в отдельном материале, она может быть в 2 раза выше, чем при заказе устройства через интернет. Для примера сравним стоимость Redmi Note 13 Pro+ на разных площадках:

в магазине по месту жительства (DNS) — от 43 000 ₽;

в интернете с доставкой из России (Яндекс Маркет) — от 32 000 ₽;

в интернете с доставкой из Китая (AliExpress) — от 27 000 ₽.

Разница довольно большая, учитывая тот факт, что для покупателя, по сути, она обусловлена только сроком получения товара. Хочешь устройство как можно быстрее — плати больше, можешь подождать 2-3 недели — экономь, заказывая смартфон из Китая.

Что делают консультанты в магазине

Иногда в магазинах электроники по месту жительства бывают хорошие скидки, нивелирующие разницу в цене. Но от похода туда меня отталкивает необходимость общения с консультантами, которые призваны помочь с выбором, но на практике просто мешают, пытаясь доказать свою полезность.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

С одной стороны, наличие таких сотрудников является большим плюсом для человека, особо не разбирающегося в смартфонах. С другой — из-за постоянной текучки кадров по уровню осведомленности консультанты зачастую и сами недалеки от рядовых покупателей, а порой ими движет необходимость продвинуть товар бренда, с которым у крупной торговой сети заключено партнерское соглашение.

Дополнительные услуги при покупке смартфона

Также покупка смартфона в магазине связана с кучей дополнительных услуг, которые вам пытаются навязать разными способами. Например, стоимость устройства обещает быть на 1 тысячу ниже, если вы купите комплект аксессуаров на полторы.

Для консультантов навязывание услуг — это звездный час, позволяющий проявить свои риторические способности и получить прибавку к зарплате путем убеждения покупателя оформить расширенную гарантию или, допустим, купить и установить защитное стекло на экран.

Как вас разводят на деньги продавцы смартфонов

Несколько лет назад я почувствовал это на собственной шкуре, когда поинтересовался, почему при оплате полной стоимости смартфона на кассе у меня попросили паспорт. Оказалось, продавец хотел оформить SIM-карту на мое имя и после отказа сделал кислую мину, словно я не принес доход магазину своей покупкой, а оказался жалким скупердяем, лишившим надбавки обладателя корпоративной премии «Лучший продавец 2020».

Где лучше покупать смартфоны

Поскольку опыт каждого человека уникален, я не в праве раздавать рекомендации относительно того, где нужно и не нужно покупать смартфоны. Но для себя я сделал однозначный вывод и на протяжении последних лет пользуюсь исключительно интернет-площадками.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Современные смартфоны очень похожи друг на друга, поэтому их не обязательно держать в руке перед покупкой, а информации о характеристиках и имени бренда вполне достаточно, чтобы сделать правильный выбор и не прогадать. Согласны?