Почему я никогда не покупаю смартфоны с рук и отговариваю всех от этой затеи

Хотя вторичный рынок смартфонов пестрит огромным количеством объявлений и пользуется большой популярностью, я никогда не покупал мобильные устройства с рук и даже не допускал такой мысли. Причина тому заключается отнюдь не в неограниченном количестве денег и возможности позволить себе любую модель, а в моем принципиальном отношении к подержанной технике и ее недостаткам, о которых должен знать каждый, кто подумывает о покупке б/у телефона.

Как человек пользовался смартфоном

В отличие от другой техники за исключением, пожалуй, только наушников, смартфон — очень личное устройство. Как правило, владелец носит его всегда с собой, а для многих людей он является незаменимым спутником даже при походе в туалет. Одна только мысль об этом вызывает чувство брезгливости, ведь смартфон по понятным причинам с мылом не помоешь.

Даже если отбросить в сторону предрассудки и предположить, что предыдущий владелец пользовался устройством чрезвычайно аккуратно, на нем все равно останутся следы эксплуатации. Поэтому без пыли в динамике и царапин на корпусе не обойтись, да и таинства распаковки с шуршанием пленки человек, купивший телефон с рук, будет лишен.

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Срок службы смартфона

Вам плевать, как предыдущий владелец пользовался смартфоном, а процесс распаковки вы считаете глупой забавой для детей? Тогда задумайтесь о другом и попытайтесь ответить на вопрос: почему в качестве срока службы производители указывают на коробке всего 2 года?

За этот срок даже при умеренном использовании аккумулятор устройства теряет примерно 20% начальной емкости. Подержанный смартфон будет не только разряжаться быстрее первого, но и с высокой долей вероятности отключится, как только вы решите выйти с ним на улицу в мороз. Кроме того, после длительного использования окажется изношена термопаста. И это даже при бережной эксплуатации.

Что плохого в старых смартфонах

Обычно на вторичном рынке встречаются модели, выпущенные несколько лет назад. Здесь стоит отметить, что, в отличие от телевизоров и другой техники, смартфоны быстро теряют свою актуальность. Новые модели одной и той же линейки появляются каждый год, и наследник при аналогичной цене на старте почти всегда лучше предшественника.

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Чем больше времени пройдет с момента выхода устройства до того, как вы решите его купить, тем менее выгодной окажется покупка. Ведь уже через год-два дешевые смартфоны обрастают функциями и возможностями моделей более высокого класса. Так что не стоит делать поспешных выводов относительно выгоды.

Сколько стоит подержанный смартфон

Наивно полагать, что подержанный смартфон всегда дешевле нового. Напротив, он может оказаться дороже в зависимости от места, где вы решите приобрести устройство. Так, на Авито предприимчивые продавцы толкают подержанный Redmi Note 11 Pro+ (2022) в версии для Китая за 14 500 ₽, в то время как новый смартфон в глобальном исполнении сейчас стоит 13 500 ₽ на AliExpress.

Если вашу голову посетила мысль купить подержанный смартфон просто потому, что не можете позволить себе устройство по розничной цене в России, познакомьтесь со способами экономии при покупке и отслеживайте предложения разных магазинов.

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Как купить смартфон с рук

Наконец, от покупки смартфона с рук меня отталкивает сам процесс. Если в случае с новым устройством ты соглашаешься с публичной офертой, жмешь кнопку «Купить» и начинаешь ждать доставку, то в случае с подержанным нужно тратить время на общение с продавцом, а иногда и встречаться с ним лично для проверки качества товара.

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Кроме того, вторичный рынок смартфонов — большая поляна для мошенников, которые обманывают покупателей, отправляя, например, мыло вместо мобильного устройства при выборе удаленного способа получения товара. Согласны, или имеете другое мнение на этот счет?