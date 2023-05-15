5 способов сэкономить при покупке смартфона в 2023 году

Каждый из нас заинтересован в выборе не только хорошего, но и выгодного смартфона. Ведь необоснованная переплата способна испортить хорошее настроение от обновки, не говоря уже о потраченных впустую деньгах, которые вам придется компенсировать собственным трудом на рабочем месте. Поэтому нет никакого смысла идти на такие жертвы, если можно сразу сэкономить на покупке смартфона, выбрав одновременно и хороший, и выгодный аппарат.

Какой бренд смартфона выбрать

Несмотря на то, что все смартфоны 2023 года — это однотипные устройства, представляющие из себя комбинацию технических характеристик, производители по-разному оценивают свой труд. При прочих равных модели одних брендов могут быть существенно дороже аналогичных девайсов других компаний. Поэтому первый способ выгодно купить смартфон — выбрать устройство марки, предлагающей оптимальное соотношение цены и характеристик.

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Среди надежных производителей, уже успевших зарекомендовать себя с положительной стороны, в 2023 году самые выгодные телефоны предлагают POCO и realme. Первая компания является суббрендом Xiaomi, а вторая входит в большой конгломерат BBK Electronics наряду с vivo, OPPO и OnePlus.

Также есть смысл обратить внимание на устройства новых брендов смартфонов, которые постепенно завоевывают российскую аудиторию: Infinix и TECNO. Но учтите, что в отличие от POCO и realme, пока они не могут порадовать таким же высоким качеством оптимизации своих продуктов.

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Ненужные характеристики смартфона

Не обязательно проходить мимо устройств известных брендов вроде Samsung. Ведь вы можете обратиться ко второму варианту экономии при покупке смартфона — отказу от ненужных характеристик. Хотите устройство для игр? Тогда просто купите телефон на мощном процессоре, не переплачивая за полноценный флагман. Напротив, любите фотографировать, но абсолютно индифферентны к играм? Тогда купите Redmi Note 12 Pro+ и не смотрите на результаты устройства в бенчмарках.

Купить Redmi Note 12 Pro+

Также обратите внимание, что при схожем уровне производительности смартфоны на процессорах Snapdragon и Dimensity стоят по-разному. Первые в большинстве случаев оказываются дороже. Поэтому, если вы ищете сбалансированное устройство, а перед вами стоит выбор между HONOR 70 на Snapdragon 778G и realme 9 Pro+ на Dimensity 920, отдайте предпочтение второму варианту.

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Обязательно ли выбирать новые модели смартфонов

Каждый год производители смартфонов устраивают презентации, показывая новые модели. Как правило, следующее поколение стараются сделать лучше предыдущего, но получается так не всегда. К примеру, горячая новинка Redmi Note 12 Pro оказалась практически точной копией смартфона Redmi Note 10 Pro, вышедшего еще в начале 2021 года. При этом первый официально продается за 29 990 ₽, а второй можно приобрести всего за 15 000 ₽. Вот и думайте.

Купить Redmi Note 10 Pro

На старте продаж смартфоны предлагаются с наценкой. Чего только стоит realme GT 2 Pro за 89 990 ₽, цена которого менее чем через год после выхода опустилась ниже отметки в 35 000 ₽. Поэтому, если вам приглянулась какая-то новая модель, постарайтесь выждать момент, когда ее цена опустится до приемлемых значений. Иначе вы точно рискуете переплатить, получив взамен лишь какой-нибудь ненужный подарок для первых покупателей.

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Чем отличается китайская версия смартфона

Если вынести за скобки устройства Apple и Samsung, то окажется, что 95% остальных смартфонов в России — дело рук компаний из КНР. На их родине одни и те же модели могут стоить в два раза меньше, чем у нас. Оттого соблазнительным кажется вариант покупки китайской версии телефона вместо глобального варианта.

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CN Version или Global ROM (перепрошитый на глобальную ОС смартфон) действительно будет дешевле версии Global. Но вы гарантированно столкнетесь с неудобствами. Повсеместный недостаток — блок питания с китайской вилкой в комплекте. Также в прошивке может отсутствовать русский язык (на всех Xiaomi для КНР), а устройство, вполне вероятно, не поддерживает некоторые частоты 4G, гарантирующие стабильное подключение к мобильное сети на территории России. Поэтому перед покупкой китайской версии смартфона всегда уточняйте у продавца информацию о наличии нужного вам языка и о поддержке актуальных для нашей страны частот.

Где дешевле покупать смартфоны

Наименее выгодный вариант покупки смартфона — поход в ближайший DNS, М.Видео или Эльдорадо. Конечно, и там бывают неплохие скидки, но в крупных магазинах цены обычно выше, так как все официально представленные на нашем рынке устройства для попадания на прилавок большой розничной сети должны пройти сертификацию ЕАС, что негативным образом сказывается на стоимости устройства. Промежуточный вариант — покупка серого смартфона в России, а лучший — обращение к помощи AliExpress.

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В качестве примера предлагаю вам сравнить, сколько стоит Xiaomi 12 в глобальной или сертифицированной для продажи версии в разных магазинах:

DNS — 44 990 ₽;

Яндекс Маркет — 39 290 ₽;

AliExpress — 36 000 ₽.

Это стандартная картина, но многое зависит от привходящих обстоятельств вроде изменения курса валют и наличия специальных предложений в отдельно взятых магазинах. Так что иногда смартфон в крупной розничной сети может оказаться даже дешевле, чем на AliExpress.