Показываем, как изменились камеры на телефонах. Примеры фото вас удивят

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Герман Вологжанин 0

Первое статичное изображение в виде фотографии появилось еще в начале XIX века, однако долгие годы создание снимков было недоступно обычным людям. Сейчас, когда камера есть в любом смартфоне, мы можем свободно снимать происходящее вокруг и даже записывать видео. Причем в условиях хорошего освещения качество фото на бюджетные модели и флагманы практически неотличимо. Но задумывались ли вы, как изменилась мобильная фотография, и каких результатов она достигла к 2022 году?

Сейчас смартфоны фотографируют намного лучше, чем это было 20 лет назад

В силу разных причин сейчас практически невозможно сравнить качество фото на устройства 20-летней давности с современными моделями. Для этого пришлось бы, во-первых, купить все телефоны, а также сделать серию из нескольких десятков или сотен снимков с одного ракурса. Задача невероятно сложная, но группа гиков из Simple Ghar (Индия) нашла выход, создав утилиту на основе огромного количества фильтров, позволяющих сравнить фото на первый телефон с камерой с современным флагманом вроде Samsung Galaxy S22 Ultra. Сделаем это и мы, а вы сможете ознакомиться с результатами сравнения.

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Первый телефон с камерой

Kyocera VisualPhone VP-210 — первый телефон с камерой

Первым телефоном с функцией создания фото является Kyocera VisualPhone VP-210, выпущенный в 1999 году. У него была только лицевая камера, хотя до настоящей селфимании оставалось еще 10 лет. Настоящая революция в области мобильной фотографии произошла годом позже, когда в продаже появился Sharp J-SH04 со встроенной камерой аж на 0,1 Мп. Функция оказалась настолько инновационной, что производитель даже оснастил заднюю панель телефона зеркалом.

У телефона Sharp была настолько плохая камера, что сегодня она не готова соревноваться даже с представителями бюджетного класса устройств

Однако качество фото оставляло желать лучшего. Тогда никто не думал о детализации, ведь главным достоинством было удобство. Кнопочный телефон – это компактное устройство, для которого сам факт возможности создания снимков являлся чем-то сверхъестественным. Но сейчас даже на фоне ультрабюджетного Samsung Galaxy A12 снимки, сделанные на Sharp J-SH04, выглядят невзрачно.

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Камера на Samsung Galaxy

Пожалуй, главным долгожителем на рынке мобильных устройств является южнокорейская компания Samsung. Как и Sharp, в 2000 году она выпустила свой первый телефон с камерой — Samsung SCH-V200. Аппарат получил в свое распоряжение 0,3-мегапиксельный сенсор, но мог сделать в общей сложности только 20 фотографий из-за ограничений встроенной памяти (всего 1 Мб на внутреннем накопителе). В любом случае это не мешает нам оценить, как фотографирует первый Samsung с камерой на фоне флагмана 2022 года Galaxy S22 Ultra.

За 20 лет Samsung стал одним из лидеров в области мобильной фотографии

Разница очевидна и неоспорима. Старый телефон с камерой низкого разрешения и узкой диафрагмой даже днем не способен выдать четкую картинку. На современных FullHD-экранах фото выглядит мыльно, но в 2000 году подобное изображение казалось верхом мобильных технологий. Все-таки Sharp J-SH04 делал еще менее привлекательные снимки на свою 0,1-мегапиксельную камеру.

Виды камер на Андроид

Эпоха Android началась в 2008 году, а первым телефоном на базе этой операционной системы стал HTC Dream (T-Mobile G1). На протяжении нескольких лет тайваньский производитель был одним из лидеров на рынке мобильных устройств, и его смартфоны пользовались большой популярностью. К сожалению, в утилите Simple Ghar нет смоделированного примера снимка с HTC Dream. Однако мы можем сравнить качество фото с HTC Evo 4G, вышедшего в 2010 году, с Google Pixel 6 Pro 2021 года.

Более 10 лет назад смартфоны уже научились делать хорошие снимки

На сравнении видно, что оба снимка получились достойными. Ведь HTC Evo 4G обладал камерой с довольно высоким для своего времени разрешением 8 мегапикселей, и заметить существенную разницу в условиях дневного освещения будет непросто. Впрочем, она есть. Мы видим, что у Google Pixel не только более детализированная, но и более насыщенная картинка. Его фото выглядит, если угодно, более художественным, что обычно нравится владельцам смартфонов.

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Недорогой смартфон с хорошей камерой

К 2022 году мы пришли к тому, что все смартфоны на Android хорошо фотографируют днем вне зависимости от ценовой категории. В качестве доказательства предлагаю взглянуть на сравнение Samsung S22 Ultra с недорогой моделью Galaxy A12. Ну что, видите разницу?

Сегодня качество фото на бюджетные модели и флагманы при хорошем освещении практически идентично

Безусловно, есть небольшие отличия в плане цветопередачи. Но обе фотографии выглядят привлекательно и буквально просятся, чтобы их запостили в социальных сетях. Единственное, что пока не научились делать бюджетные смартфоны — четкие фото в условиях слабого освещения. На каждом устройстве ночной режим функционирует по-разному. Камеры с маленьким размером сенсора просто не способны захватить достаточное количество света, а слабый процессор не может быстро и качественно обработать изображение.

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Итак, за 23 года с момента появления первого телефона с камерой мобильная фотография проделала огромный путь. Фотографировать сейчас может любое устройство, а для получения качественных снимков вам не обязательно тратить деньги на флагманский аппарат. Конечно, у бюджетных моделей есть перспектива роста, поэтому правила выбора смартфона с хорошей камерой до сих пор остаются актуальны.

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