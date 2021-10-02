Каким был самый первый телефон на Android

  2. Темы
  3. Это интересно
Артем Сутягин 0

Android сильно изменился за последние несколько лет. Только знаковые модели выходят каждый месяц. А еще есть менее значимые модели, которые появляются еженедельно и совсем ”сарайные”, появляющиеся ежедневно. Некоторые модели оказывают хорошими, а — другие нет, но все они внесли свой вклад в развитие Android, как операционной системы. Поэтому иногда полезно оглянуться назад и вспомнить, как все было, когда мы только начинали этот путь. Несколько дней назад самая популярная в мире операционная система праздновала значимую дату в своей истории — 13 лет с выхода первого коммерческого телефона под ее управлением. Давайте вспомним, как это было.

Это сейчас Android самая массовая операционная система, а 13 лет назад он робко делал первые шаги.

Первый телефон на Android

Этим телефоном стал T-Mobile G1, также известный, как HTC Dream. Его характеристики были более чем приемлемыми по меркам 2008 года, хотя сейчас и кажутся смешными. Телефон был оснащен процессором MSM7201A от Qualcomm с единственным ядром ARM11, работающим на колоссальной для того времени частоте — 528 МГц — вместе с графическим процессором Adreno 130.

У него также были 192 МБ ОЗУ и всего 256 МБ внутренней памяти, которую, правда, можно было расширить с помощью карты microSD. Для подключения использовались 3G, Bluetooth 2.0, Wi-Fi и мини-USB (даже не микро). Интересно, что у него не было разъема для наушников, как говорится, ”еще до того, как это стало мейнстримом”.

Этот телефон для свое времени был шедевром.

Еще больше внимания он привлекал из-за клавиатуры в стиле BlackBerry — это была сдвижная QWERTY-клавиатура. Толщина телефона составляла 17,1 мм, а вес — 158 грамм, несмотря на крошечный (по современным меркам) TFT-дисплей с диагональю 3,2 дюйма и разрешением 320 x 480 пикселей.

Знали о крутом Telegram-канале, в котором собраны лучшие товары с AliExpress?

Каким был первый Android-телефон

На самом деле главным преимуществом телефона были не технические характеристики, а операционная система. Он был запущен с Android 1.0 и был первым случаем, когда вы действительно могли получить устройство на базе Android не через эмулятор и не являясь инженером. Ранний Android был примитивен и имел множество недостатков. У него даже не было той привычной маркировки десерта, которая появилась позже. Но это был Android, об истории которого мы в свое время рассказывали в отдельной большой статье. Он пришел, чтобы изменить мир, и он это сделал.

В отличии от первого iPhone, который был выпущен в 2007 году, первое поколение Android-смартфонов уже предлагало возможность настройки интерфейса. А еще у него были виджеты, ящик уведомлений и функция копирования/вставки. Кроме того, в отличие от iOS (тогда известной как iPhone OS), Android имел полностью открытый исходный код. Это и дало возможность почти любому желающему сделать свой телефон на этой ОС.

HTC

Иногда использование такого телефона было действительно удобным.

Несмотря на то, что T-Mobile G1 воплотил мечту об Android в реальность, может показаться, что сейчас он является телефоном с другой планеты или из другой эпохи. Сейчас мы привыкли пользоваться устройствами по-другому, но программное обеспечение T-Mobile G1 фактически не устарело. Он получал обновления до Android 1.6 Donut (который уже был довольно значительным обновлением по сравнению с первоначальной версией 1.0) и, по сути, до сих пор предлагает актуальные функции.

История бренда: Android.

Сколько было продано первых Android-смартфонов

Android начнет выглядеть и функционировать как зрелая операционная система только через несколько лет, но уже тогда G1 показал неплохие продажи. В апреле 2009 года T-Mobile объявила об отгрузке миллиона устройств. Первые телефоны, которые фактически сделают Android ”основной” ОС, появятся только в 2009 году, когда появится Motorola Droid. Только за первую неделю он был продан в количестве 250 000 штук. А в 2010 году пришла пора первой модели серии Samsung Galaxy S. Эта серия выпускается до сих пор.

Примерно за полгода было продано более миллиона этих устройств.

Несмотря на то, что даже старые Android-смартфоны все равно можно считаться более-менее актуальными, они все равно не имеют некоторых функций, которые появлялись только в ходе их эволюции. Тем не менее, даже старый Android мог звонить, отправлять текстовые сообщения и просматривать веб-страницы. Но у тех устройств были очень плохие камеры, на которые нельзя было полностью полагаться. Именно поэтому тогда были популярны так называемые ”мыльницы” — компактные камеры. Сейчас их популярность существенно упала, так как даже смартфоны средней ценовой категории обеспечивают лучшее качество снимков.

Примечательно, что в первых версиях Android не хватало поддержки таких кажущихся обыденными вещей, как живые обои, навигация в реальном времени, преобразование речи в текст и масштабирования пальцем. Да и сама концепция того, что должен делать смартфон, за эти 13 лет сильно поменялась.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Эволюция телефонов на Android

Сейчас, когда мы готовимся к финальному выпуску Android 12, можно оглянуться назад и понять, каким был мир телефонов того времени, когда iPhone и Android только начинали завоевывать сердца пользователей. Смартфоны теперь играют гораздо более важную роль в нашей жизни, чем в 2008 году, и Android изменился, чтобы обеспечить нам максимальный комфорт и полезность.

Давайте в конце вспомним несколько необычных моделей прошлого, которые внесли свой вклад в развитие индустрии и сформировали понятие современного смартфона.

Гнутый LG Flex

Своеобрзный Kyocera Echo

Настоящий камерофон Samsung Galaxy S4 Zoom

Модульный Motorola Moto Mods

Теги
Новости по теме
Смартфон Realme
Вышел Realme 8 Pro и это просто бомба. Вот как можно купить его дешевле
Лонгриды для вас
Смартфоны
Google «заставит» еще больше людей перейти с iPhone на Android

Споры на тему iOS и Android можно считать вечными. Это как разговоры о том, как вешать туалетную бумагу - хвостиком к стене или наоборот. Иногда встречаются случаи, когда пользователи переходят из одного лагеря в другой. Решится на это готовы не все, но такие случаи встречаются все чаще и чаще. Естественно, производители смартфонов, а также сами Google и Apple прилагают все усилия, чтобы привлечь к себе как можно больше клиентов. Несмотря на всю лояльность покупателей iPhone, совсем скоро текучка в сторону Android может усилиться, благодаря новой функции Android, которая позволит облегчить переход с iOS. Вот, как это будет выглядеть и почему переход станет более простым.

Читать далее
Как смартфоны меняют современные автомобили

Современные автомобили напичканы электроникой. Одних датчиков там десятки, а что говорить про современное оборудование: Bluetooth-модули, освещение и прочее. Этой начинкой автомобили напоминают смартфоны: они становятся умнее, распознают объекты на неосвещенных участках дорог. Производители даже умеют блокировать определенные функции автомобилей в зависимости от комплектации. В общем, с уверенностью можно сказать, что автомобили потихоньку превращаются в смартфоны.

Читать далее
Xiaomi
Xiaomi может выпустить еще один складной телефон до конца года

С тех пор, как Samsung и Huawei почти одновременно явили миру свои первые коммерческие складные телефоны, индустрия поменялась и уже никогда не станет прежней. Пусть пока не все производители создали такие устройства, а Samsung как-то незаметно стала монополистом в производстве экранов, многие хотят выпустить что-то подобное. Только недавно на этот рынок ворвалась Xiaomi, а теперь уже, судя по всему, готовит вторую складную модель. Пока информации о ней мало, а вместо названия только кодовое имя, но кое-что о готовящейся новинке мы уже знаем и хотим этим поделиться. В конце концов, от кого, как не от Xiaomi сейчас ждать чудес в этом направлении. Вдруг новый смартфон еще и стоить будет существенно дешевле существующих.

Читать далее
Новый комментарий