Каким был самый первый телефон на Android

Android сильно изменился за последние несколько лет. Только знаковые модели выходят каждый месяц. А еще есть менее значимые модели, которые появляются еженедельно и совсем ”сарайные”, появляющиеся ежедневно. Некоторые модели оказывают хорошими, а — другие нет, но все они внесли свой вклад в развитие Android, как операционной системы. Поэтому иногда полезно оглянуться назад и вспомнить, как все было, когда мы только начинали этот путь. Несколько дней назад самая популярная в мире операционная система праздновала значимую дату в своей истории — 13 лет с выхода первого коммерческого телефона под ее управлением. Давайте вспомним, как это было.

Первый телефон на Android

Этим телефоном стал T-Mobile G1, также известный, как HTC Dream. Его характеристики были более чем приемлемыми по меркам 2008 года, хотя сейчас и кажутся смешными. Телефон был оснащен процессором MSM7201A от Qualcomm с единственным ядром ARM11, работающим на колоссальной для того времени частоте — 528 МГц — вместе с графическим процессором Adreno 130.

У него также были 192 МБ ОЗУ и всего 256 МБ внутренней памяти, которую, правда, можно было расширить с помощью карты microSD. Для подключения использовались 3G, Bluetooth 2.0, Wi-Fi и мини-USB (даже не микро). Интересно, что у него не было разъема для наушников, как говорится, ”еще до того, как это стало мейнстримом”.

Еще больше внимания он привлекал из-за клавиатуры в стиле BlackBerry — это была сдвижная QWERTY-клавиатура. Толщина телефона составляла 17,1 мм, а вес — 158 грамм, несмотря на крошечный (по современным меркам) TFT-дисплей с диагональю 3,2 дюйма и разрешением 320 x 480 пикселей.

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Каким был первый Android-телефон

На самом деле главным преимуществом телефона были не технические характеристики, а операционная система. Он был запущен с Android 1.0 и был первым случаем, когда вы действительно могли получить устройство на базе Android не через эмулятор и не являясь инженером. Ранний Android был примитивен и имел множество недостатков. У него даже не было той привычной маркировки десерта, которая появилась позже. Но это был Android, об истории которого мы в свое время рассказывали в отдельной большой статье. Он пришел, чтобы изменить мир, и он это сделал.

В отличии от первого iPhone, который был выпущен в 2007 году, первое поколение Android-смартфонов уже предлагало возможность настройки интерфейса. А еще у него были виджеты, ящик уведомлений и функция копирования/вставки. Кроме того, в отличие от iOS (тогда известной как iPhone OS), Android имел полностью открытый исходный код. Это и дало возможность почти любому желающему сделать свой телефон на этой ОС.

Несмотря на то, что T-Mobile G1 воплотил мечту об Android в реальность, может показаться, что сейчас он является телефоном с другой планеты или из другой эпохи. Сейчас мы привыкли пользоваться устройствами по-другому, но программное обеспечение T-Mobile G1 фактически не устарело. Он получал обновления до Android 1.6 Donut (который уже был довольно значительным обновлением по сравнению с первоначальной версией 1.0) и, по сути, до сих пор предлагает актуальные функции.

История бренда: Android.

Сколько было продано первых Android-смартфонов

Android начнет выглядеть и функционировать как зрелая операционная система только через несколько лет, но уже тогда G1 показал неплохие продажи. В апреле 2009 года T-Mobile объявила об отгрузке миллиона устройств. Первые телефоны, которые фактически сделают Android ”основной” ОС, появятся только в 2009 году, когда появится Motorola Droid. Только за первую неделю он был продан в количестве 250 000 штук. А в 2010 году пришла пора первой модели серии Samsung Galaxy S. Эта серия выпускается до сих пор.

Несмотря на то, что даже старые Android-смартфоны все равно можно считаться более-менее актуальными, они все равно не имеют некоторых функций, которые появлялись только в ходе их эволюции. Тем не менее, даже старый Android мог звонить, отправлять текстовые сообщения и просматривать веб-страницы. Но у тех устройств были очень плохие камеры, на которые нельзя было полностью полагаться. Именно поэтому тогда были популярны так называемые ”мыльницы” — компактные камеры. Сейчас их популярность существенно упала, так как даже смартфоны средней ценовой категории обеспечивают лучшее качество снимков.

Примечательно, что в первых версиях Android не хватало поддержки таких кажущихся обыденными вещей, как живые обои, навигация в реальном времени, преобразование речи в текст и масштабирования пальцем. Да и сама концепция того, что должен делать смартфон, за эти 13 лет сильно поменялась.

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Эволюция телефонов на Android

Сейчас, когда мы готовимся к финальному выпуску Android 12, можно оглянуться назад и понять, каким был мир телефонов того времени, когда iPhone и Android только начинали завоевывать сердца пользователей. Смартфоны теперь играют гораздо более важную роль в нашей жизни, чем в 2008 году, и Android изменился, чтобы обеспечить нам максимальный комфорт и полезность.

Давайте в конце вспомним несколько необычных моделей прошлого, которые внесли свой вклад в развитие индустрии и сформировали понятие современного смартфона.