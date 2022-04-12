Правда ли, что Сбербанк Онлайн удалили из Google Play и что теперь делать

Вслед за Apple приложение Сбербанк Онлайн может удалить и Google, подчинившись требованиям правительства США, внёсшего Сбер в список блокирующих санкций. После этого мобильный клиент банка будет недоступен для загрузки ни в App Store, ни в Google Play, ни скорее всего в AppGallery от Huawei. Несмотря на это, по факту всё не так плохо. До известной степени, конечно, Потому что возможность продолжить использовать Сбербанк Онлайн у пользователей Android-смартфонов из России всё равно не отберут.

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В отличие от iOS, на Android нет столь суровых ограничений на установку софта из альтернативных источников. Тем не менее, Сбер всё ещё не выложил APK-файл Сбербанк Онлайна, чтобы пользователи могли скачать его напрямую. Все ссылки на загрузку приложения, расположенные на сайте банка, ведут либо на Google Play, либо на AppGallery.

Сбербанк Онлайн удалили?

Да, скачать Сбербанк Онлайн из Google Play всё ещё можно. Однако ничто не мешает Google в любой момент удалить его, в результате чего скачать его повторно или просто обновить в обход официального каталога поискового гиганта будет уже невозможно. Но откуда же теперь его скачивать обычным пользователям?

Первое, что нужно знать, — это то, что уже установленный Сбербанк Онлайн продолжит работать как и раньше. Если приложение прямо сейчас есть на вашем смартфоне, не удаляйте его. В этом нет никакой нужды. Google при всём желании не сможет заблокировать его или стереть из памяти вашего устройства. Просто продолжайте пользоваться так же, как делали это всё время до этого момента.

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Однако, если вы по какой-то причине удалили Сбербанк Онлайн или не устанавливали его вообще, Сбер предлагает вам сделать это прямо сейчас, пока такая возможность ещё есть. Ссылки на загрузку приложения из Google Play и AppGallery размещены на официальном сайте банка. Вы можете перейти по ним напрямую (Сбербанк Онлайн в Google Play и Сбербанк Онлайн в AppGallery), пока ещё можно.

Впрочем, даже если вы не успеете или не захотите, пользоваться приложением Сбербанка можно будет в вебе. Разработчики Сбера адаптировали веб-версию личного кабинета клиента под работу в качестве приложения, снабдив её всеми необходимыми функциями. Правда, кнопку, активирующую сканер QR-кодов для оплаты покупок по Системе быстрых платежей я там так и не обнаружил.

Как установить веб-версию Сбербанка

Перейдите по этой ссылке в личный кабинет Сбербанка;

Откройте контекстное меню браузера (три точки справа);

Нажмите «Добавить на рабочий стол» и подтвердите;

Измените название на удобное вам и сохраните PWA.

После того, как вы добавите веб-версию приложения на рабочий стол, будет нужно пройти в нём авторизацию. Затем логин и пароль можно будет сохранить, чтобы впоследствии входить в личный кабинет по биометрии. То есть вводить учётные данные каждый раз вручную не потребуется. Будет достаточно просто кликнуть на строку ввода пароля и подтвердить личность отпечатком.

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На самом деле довольно странно, что Сбер не выложил APK Сбербанк Онлайна. Это было бы самое логичное решение, потому что тянуть до последнего — это ошибка. Сейчас банк мог бы дать пользователям потренироваться с альтернативным способом установки приложения, пока оно ещё доступно для загрузки в Google Play и AppGallery, потому что потом подстраховки попросту не останется.

В целом проблем с установкой APK на Android нет. Так что без мобильного клиента Сбербанка пользователи точно не останутся. Большинство смартфонов даже не требуют специальных разрешений, позволяя загружать и устанавливать APK-версии приложений просто так. Главное — не скачивать их абы где. Просто запомните, что единственный допустимый источник APK банковских приложений — это официальный сайт самого банка.