Сеть может отслеживаться на Андроиде. Что это значит

Последнее время все больше появляется новостей о том, что некоторые отечественные сайты, в частности Госуслуги и на которых настроена оплата от Сбербанка, не будут открываться в иностранных браузерах без соответствующих сертификатов. Можно просто без всяких проблем перейти на условный Яндекс Браузер и ни о чем не париться. Но лично у меня нет никакого желания так делать, и я просто поставил сертификаты Минцифры, которые позволят нормально работать любым браузерам. Сразу же после этого в Центре управления появилась надпись “Сеть может отслеживаться”.

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Причем это не просто временное оповещение, которое можно легко закрыть. Оно светится постоянно, и скрыть его никак нельзя. Рассказываем, что значит эта надпись, несет ли это какую-то угрозу пользовательским данным и можно ли как-то от нее избавиться.

Сеть может отслеживаться — что это

Уведомление “Сеть может отслеживаться” появлялось у пользователей еще до того, как пришлось ставить сертификаты Минцифры самостоятельно. В первую очередь с этим часто сталкивались пользователи блокировщика рекламы AdGuard. Для более эффективной работы ему требовалось прогонять трафик через свои сервера, чтобы убирать лишние рекламные баннеры и для этого приложение устанавливало отдельный сертификат.

Поэтому искать теорию заговора в этом уведомлении после установки сертификатов Минцифры точно не стоит. Судя по всему, Андроид реагирует так на любые установленные со стороны сертификаты и просто предупреждает пользователя, что такое может произойти. Тем более что по закону операторы и без сертификатов обязаны хранить трафик и записи телефонных разговоров. Поэтому если вы увидели подобное уведомление и точно знаете, что на днях устанавливали сертификаты, то причина именно в них.

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Проверить наличие сторонних сертификатов можно следующим образом:

Откройте настройки.

В поиске введите “Надежные сертификаты”.

На вкладке “Система” будут отображаться все встроенные в Андроид сертификаты.

На вкладке “Пользователь” вы сможете найти все сертификаты, которые установили самостоятельно.

Посмотрите внимательно, нет ли там сертификатов, происхождение которых вам неизвестно. Например, я точно знаю, что кроме двух от Минцифры, я ничего не устанавливал. Соответственно, и никаких других в списке быть не может. Если же они там есть, то просто нажмите на лишний сертификат и удалите его. Если вы являетесь активным пользователем AdGuard и не представляете веб-серфинг без этого приложения, то ни в коем случае не удаляйте его сертификаты. В противном случае работоспособность может быть нарушена, и придется все устанавливать и настраивать заново.

Сеть может ослеживаться — как убрать

Если же уведомление “Сеть может отслеживаться”, связано исключительно с установкой сертификатов Минцифры, и оно вас жутко раздражает, то избавиться от него можно только их удалением. Но что тогда делать с сайтами, которые не открываются без их наличия? Здесь остается только один вариант — воспользоваться каким-либо из российский браузеров, в которые сразу встроены эти сертификаты. Например, Яндекс Браузер от одноименной компании или Atom от VK. Причем оба этих приложения можно свободно скачать в Google Play.

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Те, кто выберут Яндекс Браузер, получат практически тоже самое, что и Google Chrome, с разницей в расположении адресной строки. А для синхронизации вкладок между разными устройствами придется воспользоваться аккаунтом Яндекса. При таком раскладе на других устройствах будет лучше тоже установить Яндекс Браузер. И, кстати, него сразу встроена Алиса, которую можно использовать в качестве голосового ассистента и быстрого поиска различной информации.

Скачать Яндекс Браузер

А вот если выбрать Atom, то там разработчики вообще не стали заморачиваться и сделали его как две капли воды похожим на Google Chrome. Разница лишь в использовании аккаунта VK для синхронизации различных данных. В остальном даже пункты в настройках и их внешний вид совпадают. К сожалению, я не нашел, как отключить ленту новостей на главной странице куда попадают статьи из Пульса, поэтому можно назвать это его главным минусом.

Скачать Браузер Atom

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Лично я не готов отказываться от использования Google Chrome только из-за уведомления про отслеживание. Конечно, можно держать несколько браузеров и пользоваться ими по мере необходимости, но лично мне кажется, что это лишние предосторожности. Тем более что в эти браузеры встроены в точности такие же сертификаты, которые теоретически также могут отслеживать сеть. Поэтому я советую всем сделать также, как я. Проверить список установленных сертификатов, убедиться, что там нет ничего постороннего, и продолжить пользоваться привычными приложениями, не переживая о каком-то мнимом отслеживании.