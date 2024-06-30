Складные смартфоны почти заменили обычные. Каким будет новый складной HONOR Magic V3

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Артем Сутягин

Мир мобильных технологий не перестает удивлять своими инновациями, и компания HONOR изо всех сил старается быть в авангарде этого движения. Иногда у нее это даже получается. В прошлом году производитель совершил настоящий прорыв, выпустив HONOR Magic V2 — самый тонкий складной телефон в мире. Однако, как оказалось, это было только начало. HONOR не собирается просто собирать сливки с рынка, а хочет развивать свои технологии. Сейчас можно сказать, что она готовится представить миру нечто еще более впечатляющее — Magic V3.

Складные смартфоны почти заменили обычные. Каким будет новый складной HONOR Magic V3. Раньше раскладушки были очень толстыми, а теперь их толщина едва превышает таковую у обычных смартфонов. Изображение: IXBT. Фото.

Раньше раскладушки были очень толстыми, а теперь их толщина едва превышает таковую у обычных смартфонов. Изображение: IXBT

Новый смартфон HONOR

На этой неделе компания HONOR взбудоражила технологическое сообщество, опубликовав на платформе Weibo интригующий тизер своего грядущего смартфона Magic V3. В своем сообщении компания задается провокационным вопросом: «Могут ли складные экраны быть еще тоньше и легче?». Этот вопрос не случаен, ведь HONOR Magic V2, выпущенный ранее, до сих пор удерживает титул самого тонкого складного смартфона с толщиной всего 9,9 мм в сложенном состоянии. А ведь это тоньше многих обычных смартфонов, если надеть на них чехол.

HONOR не ограничивается простыми заявлениями. В конце своего сообщения компания обещает, что Magic V3 «бросит вызов новым высотам технологий складных устройств и при уменьшении толщины”. Для подкрепления своих слов HONOR представила сравнительные изображения, на которых бок о бок показаны профили Magic V2 и грядущего V3. Разница поражает воображение даже на первый взгляд.

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Каким будет HONOR Magic V3

Тизерное изображение Magic V3 демонстрирует устройство, которое выглядит невероятно тонким даже по сравнению с его и без того рекордно тонким предшественником. К сожалению, HONOR пока не раскрывает точных параметров нового смартфона, сохраняя интригу до официального анонса. Однако даже беглого взгляда на сравнительные изображения достаточно, чтобы оценить существенную разницу в толщине между V2 и V3.

Каким будет HONOR Magic V3. ТИзеры всегда выпускаются не просто так, а для того, чтобы «подогреть» публику. Изображение: Notebookcheck. Фото.

ТИзеры всегда выпускаются не просто так, а для того, чтобы «подогреть» публику. Изображение: Notebookcheck

Стремление HONOR к созданию самого тонкого складного телефона на рынке напоминает стратегию, которую в свое время применяла Apple к своим устройствам. Интересно, что совсем недавно появились сообщения о том, что Apple планирует вернуться к идее максимального уменьшения толщины своих устройств. Согласно этим отчетам, ожидается, что iPhone 17 будет «значительно тоньше» своих предшественников.

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Самый тонкий складной телефон

Тенденция к уменьшению толщины устройств не нова в мире технологий, но HONOR, похоже, выводит эту гонку на новый уровень. Создание сверхтонкого складного смартфона — задача не из легких. Инженерам приходится решать множество технических проблем, связанных с размещением компонентов, обеспечением достаточной прочности конструкции и сохранением высокой производительности устройства.

Важно отметить, что уменьшение толщины — это не просто погоня за рекордами. Более тонкие устройства обычно более удобны в использовании, лучше лежат в руке и занимают меньше места в кармане или сумке. Однако это преимущество не должно достигаться за счет функциональности или надежности устройства.

HONOR Magic V3, судя по всему, станет очередным шагом в эволюции складных смартфонов. Эта категория устройств за последние годы прошла большой путь развития, превратившись из экспериментальных прототипов в полноценные флагманские модели. Складные смартфоны предлагают уникальное сочетание компактности в сложенном состоянии и большого экрана при раскрытии, что делает их привлекательными для многих пользователей.

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Что еще будет в новом складной Хонор

Ожидается, что HONOR Magic V3, помимо рекордной тонкости, предложит и другие инновационные решения. Возможно, мы увидим улучшенный механизм складывания, более прочное защитное стекло экрана, усовершенствованную систему камер или новые программные функции, оптимизированные для работы со складным дисплеем.

Что еще будет в новом складной Хонор. А ведь еще будут эксклюзивные версии смартфона. Изображение: Huawei Central. Фото.

А ведь еще будут эксклюзивные версии смартфона. Изображение: Huawei Central

Конкуренция на рынке складных смартфонов становится все более ожесточенной. Такие гиганты, как Samsung, Huawei и Xiaomi, также активно работают над совершенствованием своих моделей. В этих условиях инновации HONOR могут стать ключевым фактором, который выделит компанию среди конкурентов и привлечет внимание потребителей.

В заключение стоит отметить, что мир мобильных технологий продолжает развиваться стремительными темпами. Складные смартфоны, еще недавно казавшиеся фантастикой, сегодня становятся все более доступными и функциональными. HONOR Magic V3 обещает стать очередной вехой в этом развитии, демонстрируя, что границы возможного в мире технологий постоянно расширяются. Остается только дождаться официального анонса устройства, чтобы узнать все его характеристики и оценить, насколько компании HONOR удалось приблизиться к идеалу складного смартфона.

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