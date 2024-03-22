Попробовал самый выгодный складной смартфон. Обзор HONOR Magic V2

Трудно спорить с тем, что складные телефоны еще далеки от того, чтобы полностью заменить обычные классические трубки. Они все еще имеют ряд особенностей, которые не позволяют пользователям массово перейти на них. Тем не менее с каждым новым складным смартфоном, который попадает мне в руки, я все больше понимаю, что заветный момент перехода становится ближе и ближе. Я уже имел знакомство с HONOR Magic V2 на его презентации, но теперь он оказался у нас в редакции для более длительного тестирования. Я попользовался им и не мог не рассказать о еще одном смартфоне, претендующем на звание лучшей «раскладушки».

Первое впечатление от HONOR Magic V2.

Мы говорим «новый» про HONOR Magic V2, но мы должны понимать, что он был официально представлен в Китае еще в июле 2023 года, а затем продемонстрирован еще раз в рамках IFA 2023 в сентябре прошлого года. В европейскую розницу он поступил в январе 2024 года, поэтому и является новым для массового рынка. В России его сейчас можно купить в разных магазинах примерно за 150–160 тысяч рублей, что не так дорого для подобного устройства. Особенно в текущих условиях. Скажем так, это дешевле актуального поколения iPhone в версии Max, но при этом намного круче. Даже другие складные смартфоны именитых брендов стоят дороже, хотя по многим параметрам уступают решению HONOR (вес, толщина, качество камеры).

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Обзор HONOR Magic V2

Если в двух словах, то камера Magic V2 — пусть и не без некоторых оговорок — очень впечатляет. А двойной аккумулятор телефона на 5000 мАч достаточно емкий для того, чтобы обеспечить длительное время работы. К минусам сразу можно отнести отсутствие защиты от воды. Но, скорее всего, вы будете держать это устройство подальше от воды. Тем более, что наличие рейтинга не гарантирует, что устройство не пострадает при падении в воду. А если это случится, то по гарантии вам его все равно никто не отремонтирует (читайте мелкий шрифт).

Телефон также не поддерживает беспроводную зарядку, но, как я заметил, мало кто ей пользуется, кроме меня, даже если она есть. Зато фирменная операционная система MagicOS 7.2 хоть и требует некоторого привыкания, но является одной из лучших оболочек Android. Я слушал альтернативное мнение, но ее отзывчивость и самобытность лично мне очень нравятся.

Кому нужен складной телефон

Но главное понимать, что Magic V2 — это в первую очередь про стиль. В разложенном виде его внешний вид намного приятнее, чем у любого другого складного устройства, представленного на рынке, а в сложенном виде Magic V2 действительно может сойти за современный моноблок. Настолько он тонкий и плоский.

Теперь давайте поговорим о нем более подробно. Magic V2 — это большой складной смартфон в виде книжки. Его размеры составляют всего 156,7 x 74,1 x 9,9 мм в сложенном состоянии и 156,7 x 145,4 x 4,7 мм — в разложенном, что делает его если не самым, то одним из самых тонких складных смартфонов. В самой тонкой части его толщина не достигает и пяти миллиметров, и это очень сильно впечатляет. Вдумайтесь в это!

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Надежен ли складной телефон

Чтобы добиться таких приятных показателей, производитель использовал кремниево-углеродные батареи и запатентованный титановый шарнир, который, предположительно, можно складывать до 400 000 раз. Что за это время произойдет с экраном, не сообщается, но в любом случае и через несколько лет телефон будет служить вам верой и правдой, даже если вы будете открывать его по несколько раз в день. Хотя практика показывает, что уже через пару недель вы будете открывать его в разы реже и только по делу, а не чтобы насладиться необычным явлением у вас в руках.

Экран HONOR Magic V2

Будучи складным телефоном, HONOR Magic V2 имеет два дисплея. Первый — это 7,92-дюймовый складной OLED-экран с разрешением 2156 x 2344 пикселей, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и максимальной яркостью 1600 нит. Второй — это 6,43-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц и разрешением 1060 x 2376, в котором используется устойчивое к падению нанокристаллическое стекло.

Оба экрана имеют плотность пикселей около 402 точек на дюйм и используют запатентованную технологию динамического затемнения — 3840 Гц. Это такие же значения, как в HONOR 90, о котором мы рассказывали ранее.

На практике оба дисплея Magic V2 большие, яркие, плавные и более чем подходят для игр и просмотра фильмов. Со временем это впечатление никуда не девается, и дисплеи продолжают радовать и через неделю использования. Я даже съездил с ним в Малайзию, где в это время очень много солнца. На улице картинка тоже просто отличная.

Провел тест камеры HONOR 90. Реальность отличается от ожиданий

Как снимает складной HONOR

Телефон может похвастаться основным объективом 50 Мп (f/1,9), сверхширокоугольным объективом 50 Мп (f/2,0) и телеобъективом 20 Мп (f/2,4), причем последний обеспечивает 2,5-кратный оптический зум. Основной и теле модули также имеют оптическую стабилизацию изображения (OIS). На каждом экране также есть фронтальная камера на 16 Мп. А видео можно снимать, как и следовало ожидать, в 4K с частотой до 60 кадров в секунду.

Задние камеры Magic V2 выдают очень детализированные, хорошо освещенные фотографии, которые удовлетворят большинство пользователей. Ночная съемка тоже приличная, хотя в этом показателе другие производители тоже проявляют себя очень достойно.

Примеры фото на основную камеру HONOR Magic V2:

Как нас уже приучили смартфоны HONOR, цвета на фотографиях получаются исключительно яркими. В целом это хорошо, но иногда телефон заходит слишком далеко в этом стремлении, и цветовой баланс фотографий слегка смещается. Чаще всего это бывает заметно при съемке в темноте с большим количеством ярких объектов. Буквально в паре моментов при ярком освещении цвета смещались в сторону зеленых оттенков, но количество таких фотографий было в пределах погрешности. В любом случае это не делает фотографии искусственными, как это часто бывает у Samsung.

Телеобъектив обеспечивает 2,5-кратное увеличение, сохраняя впечатляющий уровень детализации практически при любых условиях освещения. Однако при 10-кратном гибридном картина меняется, и на фотографиях начинают появляться артефакты. Автоматика пытается вытянуть детали, но получается это не всегда. Вопрос только в том, как часто вы снимаете с таким увеличением.

Пример фото на фронтальную камеру:

Что касается фронтальных 16-мегапиксельных камер Magic V2, они отлично справляются с видеозвонками, тут вообще никаких вопросов. Обычные селфи тоже получаются хорошими. Сравнивать их с другими смартфонами сложно, но я уверенно могу сказать, что обе фронталки работают на уровне лучших флагманов.

Можно ли играть на складном телефоне

Работает HONOR Magic V2 под управлением Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который прослужит вам еще не один год. «На бумаге» он может считаться устаревшим, так как уже вышел Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, но и мощность второго поколения сейчас будет избыточной.

Бюджетный телефон может быть хорошим. Доказано на примере HONOR 90 Lite.

Snapdragon 8 Gen 2 остается феноменально быстрым чипсетом, который с легкостью справляется с серфингом, потоковой передачей и играми — или всеми тремя одновременно. Комбинация памяти доступна всего одна — 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти — но этого сочетания достаточно, чтобы обеспечить уровень производительности, который вы ожидаете от топового флагмана на Android.

Другие характеристики производительности включают боковой датчик отпечатков пальцев, поддержку 5G (пока неактуально в России) и стереодинамики. Если вы захотите, можно даже пользоваться стилусом, но в комплект поставки он не входит. Впрочем, если он вам нужен, докупить его не будет проблемой.

Что из себя представляет MagicOS

Как я уже сказал выше, смартфон работает под управлением MagicOS 7.2, основанной на Android 13. Все сервисы Google поддерживаются, включая нативные Карты, Chrome и Google Play для установки приложений.

MagicOS 7.2 хорошо оптимизирована для многозадачности на двух экранах, предлагает поддержку разделенных и плавающих окон, а Magic V2 оснащен множеством улучшенных интеллектуальных функций. Есть даже возможность запустить два отдельных пространства для работы. И да, с этим Snapdragon 8 Gen 2 тоже справится без проблем.

Камера 200 Мп, 120 Гц, экран без мерцания — знакомство с HONOR 90.

Хорошей новостью является то, что компания пообещала поддерживать Magic V2 в течение пяти лет, выпуская обновления безопасности. Обновления ОС будут выходить в течение четырех лет. Некоторые компании сейчас предлагают и больше, но это скорее исключения, а остальные по-прежнему ограничиваются двумя, реже тремя годами обновлений.

Как часто надо заряжать складной HONOR

HONOR Magic V2 оснащен двойной кремний-углеродной батареей емкостью 5000 мАч, которую можно быстро зарядить с помощью технологии HONOR 66W SuperCharge, но такую зарядку придется докупить отдельно. Я заряжал его от 100-ваттного адаптера питания Ugreen. Точное время не засекал, но скорость меня полностью устраивала.

Что касается времени автономной работы, то я мог без проблем использовать Magic V2 в течение всего дня, а точнее примерно с 8 утра до полуночи, и в конце у меня почти всегда оставалось еще 25–35% заряда, хотя смартфоном я пользуюсь очень много. Но помните, что беспроводной зарядки нет, если для вас это важно.

Надо ли покупать складной телефон HONOR Magic V2

Теперь поговорим о том, кому стоит купить такой смартфон. В первую очередь, он отлично подойдет тем, кто хочет получить самый тонкий складной телефон с достойными характеристиками по относительно невысокой цене. Можно найти что-то дешевле, но проигрывать оно будет практически во всем. Также он подойдет вам, если вам нужно хорошее время автономной работы, за что стоит благодарить аккумулятор 5000 мАч, который удалось уместить в такой тонкий корпус благодаря применению кремний-углеродных элементов.

Поискать что-то другое вам стоит, если вы хотите купить самый дешевый складной телефон только ради того факта, чтобы он просто был, и вам не важны характеристики. А еще, если для вас важна пусть и номинальная, но защита от воды, то тоже стоит обратить внимание на другие модели.

В остальном это отличное сбалансированное устройство, которое я считаю одним из самых достойных на сегодняшний день среди «раскладушек». Тут есть всё и стоит это относительно недорого. Но выбирать вам, я лишь поделился своим мнением.