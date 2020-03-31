Сейчас, когда коронавирус пошатнул финансовое положение многих людей, оставив их без работы, позвонить себе флагманский смартфон могут далеко не все. В конце концов, какой тут смартфон, если речь идёт о выживании? Но из-за того, что карантин пришёлся аккурат на падение курса рубля по отношению к иностранным валютам и повышение цен на электронику, для тех, кому всё-таки удалось скопить небольшую сумму, приобретение нового смартфона стало своего рода идеей-фикс. Ведь если не вложиться в покупку сейчас, потом может быть уже поздно. Поэтому я предлагаю вам свой личный топ флагманов прошлых лет, которые сохраняют актуальность даже в 2020 году.

Стоит ли покупать Pixel 2 XL в 2020 году

Безусловно, стоит, тем более что цена его в последнее время опустилась до довольно вменяемых пределов – по крайней мере, относительно остальных моделей «пиксельной» линейки. Несмотря на то что это самый дорогой представитель нашего сегодняшнего списка – на 31 марта 2020 года его цена составляет в разных магазинах 28-30 тысяч рублей, — тут действительно есть за что платить, особенно, если вы ценитель.

Говорим Google Pixel — подразумеваем «камера», говорим «камера» — подразумеваем Google Pixel, и это не каламбур на пустом месте. Смартфоны линейки Pixel и вправду обладают выдающимися фото-возможностями. Чего только стоит лучший на рынке Android-смартфонов ночной режим, супер-плавная цифровая стабилизация и грамотные алгоритмы постобработки. Да, Pixel 2 уже не получит Android 11, но благодаря тому, что даже штатные приложения и сервисы отделены от основной ОС, обновляться он будет ещё несколько лет.

Но не логичнее бы было купить Pixel 3a, который стоит примерно столько же? На мой взгляд, нет. Дело в более современной памяти, которой Google оснащает Pixel 2 и 2 XL. Из-за этого смартфон обрабатывает информацию быстрее и реагирует на команды пользователя с меньшей задержкой. В результате копирование, перенос, сохранение и многие другие манипуляции будут происходить быстрее.

Хорош ли Xiaomi Mi 8 в 2020 году

Несмотря на то что Xiaomi Mi 8 вышел не так давно, многие о нём уже успели забыть. И совершенно напрасно, потому что этот смартфон продолжает сохранять актуальность даже в 2020 году, тем более что стоит он всего 20 тысяч рублей, а то и меньше. Дешевле его можно найти на площадках вроде AliExpress, но лично я бы предпочёл немного доплатить и взять аппарат в России.

На мой личный вкус, Xiaomi Mi 8 – далеко не самый красивый смартфон, но с технической точки зрения он весьма хорош. Процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти позволят ему вытянуть даже самые требовательные игры и приложения из Google Play, поэтому за это переживать не стоит. Но особенно меня привлекает в Mi 8 поддержка аппаратной технологии распознавания лиц.

Xiaomi превзошла себя и оснастила свой флагман позапрошлого поколения специальной системой датчиков, которые распознают лицо пользователя, снимая блокировку даже быстрее, чем это делает iPhone X. Возможно, это не так же безопасно, как у Apple, поскольку 3D-датчика у Mi 8 нет, но благодаря инфракрасному излучателю ваш смартфон, во-первых, не откроется для постороннего, а, во-вторых, узнает вас даже в кромешной темноте.

Керамический смартфон на Android

Я, наверное, уже надоел всем со своим Xiaomi Mi Mix 3, но он мне так нравится, что я готов пихать его во все рейтинги, тем более, если он соответствует всем критериям. Сразу скажу, что Xiaomi уже прекратила производство этого аппарата, поэтому, если он вас заинтересует, берите и не задумывайтесь, потому что другого шанса может и не быть.

Мне Xiaomi Mi Mix 3 нравится в первую очередь своей изысканностью. Всё-таки смартфон в керамическом корпусе сегодня в принципе встретить довольно сложно, а уж в ценовой категории 20-30 тысяч рублей и подавно. Однако в случае с Mi Mix 3 китайцы явно не поскупились и выполнили почти весь корпус аппарата из этого материала, сделав его моим личным фаворитом. Привлекательности ему добавляет нетипичный форм-фактор слайдера, который позволил занять всю фронтальную панель дисплеем и не уродовать его глазком камеры, перенеся его на внутреннюю часть конструкции.

Правда, если решитесь покупать Xiaomi Mi Mix 3, берите 5G-версию. Она, во-первых, оснащается процессором Snapdragon 855, а не 845, как обычная, а во-вторых, имеет более ёмкий (на 600 мА*ч) аккумулятор. При этом стоит всего 22-27 тысяч рублей в зависимости от магазина, в котором вы будете его покупать.

Стоит ли покупать Huawei P20

Huawei P20 – это реально классный смартфон, который даже в 2020 году смотрится очень выгодно, особенно на фоне более новых моделей – не в последнюю очередь благодаря сервисам Google. Пользователи Huawei P20 имеют доступ ко всем службам поискового гиганта, в том числе к Google Play, и регулярным обновлениям. К слову, это один из двух смартфонов из сегодняшнего списка, которым светит Android 11.

Но любить Huawei P20, бесспорно, нужно не за это. Купив этот смартфон, вы получите не только обширные возможности для фотосъёмки, поскольку это настоящий камерофон в истинном смысле этого слова, но и поддержку, пожалуй, лучший на рынке экосистемы. Huawei стала одной из немногих, кому удалось объединить все свои устройства и научить их работать в паре друг с другом. В результате вы сможете принимать звонки прямо на планшетах или ноутбуках Huawei и Honor, получать доступ к файлам из памяти одного устройства с помощью другого и так далее. А ведь у Huawei есть ещё и собственный голосовой ассистент, который станет доступен пользователям из России уже в этом году.

Бесспорно, Huawei P20 уступает P20 Pro по фото-возможностям. Однако заметить это вы сможете только при ведении условно профессиональной съёмки с настройками и с использованием штатива. В бытовых условиях, когда большинство снимков делается по принципу «достал – сфотографировал – убрал», недовольным вы точно не останетесь.

Дешёвый смартфон с 3D-камерой

Я специально оставил Honor View 20, которым пользуюсь сам, напоследок. Всё-таки мне сложно объективно говорить о нём, поскольку это реально та модель, которую я бы выбрал сегодня, если бы мне пришлось покупать смартфон заново. Он не только имеет мощную начинку и обладает высоким уровнем быстродействия, но и может похвастать классной камерой с лидаром, как у нового iPad Pro, ёмкой батарейкой на 4000 мА*ч и, что для меня очень важно, физическим сканером отпечатков.

Единственное, что мне в нём не нравится, — это нерегулярность, с которой выходят обновления. Конечно, я понимаю, что в условиях холодной войны с Google компании Huawei приходится непросто, но в моих глазах это её нисколько не оправдывает. В конце концов, исправлять баги прошивки разработчики Huawei могли бы и самостоятельно. Но поскольку стоит View 20 плюс-минус 20 тысяч рублей, предлагая взамен реально лучшее сочетание цены и характеристик на рынке, советую брать его.