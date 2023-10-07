Топовые телеграм-каналы, без которых я не могу представить свой день

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Герман Вологжанин

Ни для кого не секрет, что Telegram — это не просто мессенджер, а огромная медиаплатформа. Поэтому я, запуская приложение Павла Дурова, большую часть времени провожу не в личных чатах, а в интересных телеграм-каналах, где можно получить много интересной информации. Новости Android и Apple, приколы из интернета, обзоры уникальных мест для путешествий — вот лишь малая часть того, чем стоит разбавить свою ленту.

Топовые телеграм-каналы, без которых я не могу представить свой день. В Telegram есть 10 каналов, мимо которых я не смог пройти, и вы не пройдете. Фото.

В Telegram есть 10 каналов, мимо которых я не смог пройти, и вы не пройдете

Телеграм-канал с приколами

Телеграм-канал с приколами. Посмеяться от души — это сюда. Фото.

Посмеяться от души — это сюда

Улетные приколы в Telegram

В моем сценарии использования смартфона Telegram занимает ведущее место, позволяя не только читать новости и общаться, но и развлекаться. Вот, например, канал Улетные приколы, где ежедневно публикуется по несколько постов с шутками и забавными видео. Открыл — поднял настроение на весь день.

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Интересный канал про современные технологии

Интересный канал про современные технологии. Вы только посмотрите, до чего техника дошла! Фото.

Вы только посмотрите, до чего техника дошла!

Кобура от Теслы в Telegram

Немало интересного я нахожу и в телеграм-канале Кобура от Теслы. К примеру, недавно админы выложили видео, на котором дрон пытается выудить рыбу. Победителя схватки оставлю в секрете, чтобы вы сами могли посмотреть на это противостояние, а еще открыли для себя другие факты про современные технологии.

Животные и дикая природа

Животные и дикая природа. А дикая природа все-таки интереснее…. Фото.

А дикая природа все-таки интереснее…

Nation Geographic в Telegram

Техника техникой, а человек — это все-таки часть природы. И чтобы преисполниться в познании окружающего мира, я подписался на телеграм-канал Nation Geographic. Здесь собраны картинки и видеозарисовки про животных, в существование которых сложно поверить, а также про удивительные красоты нашей голубой планеты.

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Научные открытия и удивительные факты

Научные открытия и удивительные факты. Без Hi-News.ru я бы и не узнал, как и почему животные светятся под ультрафиолетом. Фото.

Без Hi-News.ru я бы и не узнал, как и почему животные светятся под ультрафиолетом

Hi-News.ru в Telegram

Считая себя вершиной цивилизации, человек склонен к познанию окружающей действительности. И если Nation Geographic в моей ленте прежде всего отвечает за красоту, то Hi-News.ru в Telegram как раз выполняет роль познавательного инструмента. О каких только открытиях не узнаешь, читая этот телеграм-канал. Тут тебе и про болезни, которыми можно заразиться через посуду расскажут, и о грязных шутках прямиком из Древнего Египта поведают. Подписаться стоит однозначно.

Лайфхаки для пользователей Android

Лайфхаки для пользователей Android. Самый полезный телеграм-канал для владельцев Android-устройств. Фото.

Самый полезный телеграм-канал для владельцев Android-устройств

AndroidInsider.ru в Telegram

Пользуясь Android-смартфоном, не перестаю удивляться, насколько его операционная система одновременно является простой и невероятно функциональной. О большинстве настроек мне довелось узнать на AndroidInsider.ru, и за наш телеграм-канал я готов ручаться. Здесь только самые интересные публикации, полезные лайфхаки и анонсы новых смартфонов.

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Самое интересное для фанатов Apple

Самое интересное для фанатов Apple. Главное пристанище яблофанов в Telegram. Фото.

Главное пристанище яблофанов в Telegram

AppleInsider.ru в Telegram

Как бы я ни любил Android, но за происходящим в мире Apple тоже нужно следить, чтобы понимать, куда движется рынок и какая операционная система все-таки удобнее. В телеграм-канале AppleInsider.ru публикуются новости, анонсы свежих версий ОС для умных устройств Apple и несчетное количество рекомендаций, позволяющих сделать из любого iPhone лучший смартфон на свете.

Телеграм-канал про путешествия

Телеграм-канал про путешествия. Ну что, давайте вместе решать, куда поедем. Фото.

Ну что, давайте вместе решать, куда поедем

Т—Ж Чемодан в Telegram

Собрав всю информацию об Android и Apple, можно взять в охапку свои гаджеты и отправиться в путешествие. В этом мне помогает телеграм-канал Т—Ж Чемодан. Админы постоянно радуют подборкой интересных локаций, скидками на ЖД и авиарейсы, а также важными новостями для путешественников. Если вы не привыкли сидеть на месте или хотите наконец встать с дивана — добро пожаловать.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Что купить на AliExpress

Что купить на AliExpress. Не знаю как вы, а я нахожу диковинные вещи в Сундуке Али-Бабы. Фото.

Не знаю как вы, а я нахожу диковинные вещи в Сундуке Али-Бабы

Сундук Али-Бабы в Telegram

Всем шопоголикам, да и обычным людям, которые любят находить что-то интересненькое, посвящается. Телеграм-канал Сундук Али-Бабы — это мой пропуск в мир удивительных китайских товаров. Тут ежедневно выкладываются интересные находки и гаджеты с огромными скидками, а потому у вас тоже есть повод приоткрыть сундучок.

Телеграм-канал для гиков

Телеграм-канал для гиков. Лучший канал для тех, кто хочет быть в теме всех современных тенденций. Фото.

Лучший канал для тех, кто хочет быть в теме всех современных тенденций

Технокот в Telegram

Чтобы систематизировать информацию о происходящем в мире современных технологий, я подписался на телеграм-канал Технокот. Его редакторы постарались создать площадку, аккумулирующую самые полезные публикации для гиков. Если вы относитесь к их числу, то я сильно удивлюсь, если вы скажете, что слышите про этот телеграм-канал впервые.

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Какой фильм посмотреть вечером

Какой фильм посмотреть вечером. Отныне фильмы на вечер выбираем только тут. Фото.

Отныне фильмы на вечер выбираем только тут

Киносмотритель в Telegram

Благодаря Telegram я завел традицию заканчивать выходные просмотром одного-двух фильмов. Думаю, вы тоже любите это дело, а потому знаете, как порой бывает сложно подобрать кино на вечер. В моем случае задачу помогает решить телеграм-канал Киносмотритель. Здесь выкладывают короткие рецензии на культовые картины и делятся подборками фильмов. Подпишитесь — потом спасибо скажете.

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