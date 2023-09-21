Самые полезные боты для Telegram на Android, которые выручат вас в любой ситуации

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Герман Вологжанин

Боты для Телеграма — главная фишка, отличающая приложение Павла Дурова от других мессенджеров. По сути, это мини-программы, выполняющие определенные действия по запросу пользователя. С их помощью можно конвертировать файл, создать стикерпак и даже перевести голосовое сообщение в текст без подписки Telegram Premium. Взгляните на 7 бесплатных ботов в Телеграм и выберите подходящую мини-программу, которая поможет вам решать повседневные задачи.

Самые полезные боты для Telegram на Android, которые выручат вас в любой ситуации. С телеграм-ботами жить становится намного легче. Фото.

С телеграм-ботами жить становится намного легче

Нейросеть GigaChat в Telegram

GigaChat — это нейросеть Сбера, умеющая генерировать текст по запросу, а также рисовать картинки. В мае этого года я рассказывал о сложностях получения доступа к ней, но сейчас ею можно воспользоваться напрямую через Telegram. Для этого нужно запустить чат с ботом нейросети.

Нейросеть GigaChat в Telegram. Бот официальный и абсолютно бесплатный. Фото.

Бот официальный и абсолютно бесплатный

Открыть чат с ботом GigaChat

GigaChat в Telegram выгодно отличается от своих аналогов, которые пытаются косить под другие нейросети. Доступ к ИИ бесплатный, а отвечает GigaChat почти моментально. Только ввел запрос, как нейросеть тут же подготовила ответ, написав текст или нарисовав картинку. Только и думай, какую задачу поставить для искусственного интеллекта.

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Как поставить напоминание на телефоне

Бот для напоминаний поможет не пропустить важное событие и назначенный час он пришлет вам сообщение. А всего-то нужно нажать кнопку «Старт» в чате, написать текст уведомления, время и дату.

Как поставить напоминание на телефоне. Бот умеет присылать напоминания с любой периодичностью. Фото.

Бот умеет присылать напоминания с любой периодичностью

Открыть чат с ботом RMB

Если вы хотите, чтобы бот напоминал вам о днях рождения, укажите периодичность. Ваш запрос должен выглядеть примерно так: «День рождения Васи в 10:00 20 сентября каждый год». Если бот некорректно распознает ваш запрос, напоминание в Телеграме можно будет изменить или вовсе отменить.

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Перевод голосового сообщения в текст

Вас тоже бесят голосовые сообщения в Телеграме и других мессенджерах? Разработчики знают об этом, что доказывает внедрение функции распознавания войсов в платную подписку. Но чтобы перевести голосовое сообщение в текст, не обязательно тратить деньги. Достаточно запустить чат с ботом VoiceMsg.

Перевод голосового сообщения в текст. Теперь вы знаете, что делать с голосовухами. Фото.

Теперь вы знаете, что делать с голосовухами

Открыть чат с ботом VoiceMsg

Перешлите боту аудиосообщение, и через несколько секунд искусственный интеллект подготовит расшифровку. Кстати, бота для голосовых сообщений можно добавить в чат, чтобы переводить войсы, не покидая группу.

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Какой фильм посмотреть

Этот интересный бот в Telegram создан специально для любителей кино. Киноман расскажет о горячих премьерах, подберет топ лучших сериалов и даже сыграет с вами в «Угадай фильм». Сплошная польза.

Какой фильм посмотреть. Этот бот намного полезнее, чем вы думаете. Фото.

Этот бот намного полезнее, чем вы думаете

Открыть чат с ботом Киноман

Кроме того, через бот Киномана вы сможете найти всю интересующую информацию об интересующем фильме. Для этого достаточно ввести его название, после чего искусственный интеллект представит описание и даст ссылку на просмотр кинокартины.

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Как сделать стикеры в Телеграм

Это официальный бот для создания стикеров в Telegram. Чтобы начать работу с ним, вам необходимо подготовить изображения с прозрачным фонов в разрешении 512х512 пикселей. Далее ИИ сделает все за вас.

Как сделать стикеры в Телеграм. Удобный инструмент для создания собственного стикерпака. Фото.

Удобный инструмент для создания собственного стикерпака

Открыть чат с ботом Stickers

После запуска чата на экране появится список поддерживаемых команд. Чтобы создать набор стикеров, необходимо ввести команду «/newpack», а затем — отправить картинку и выбрать смайл, который будет ей соответствовать. Как только все изображения для набора будут отправлены, введите команду «/publish».

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Бот для скачивания видео

Следующий бесплатный бот для Телеграма поможет вам скачать видео, картинку и любой другой файл с интересующего ресурса. Например, с YouTube. Для этого нужно отправить ссылку через чат, и спустя несколько секунд будет готов линк на загрузку.

Бот для скачивания видео. Бот поможет скачать видео и не только. Фото.

Бот поможет скачать видео и не только

Открыть чат с ботом Download IT

В случае с видео бот Download IT предлагает выбрать качество перед скачиванием, а также позволяет загрузить только аудиодорожку. При желании можно еще обновить метаданные.

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Бесплатный конвертер файлов

Если у вас возникают сложности с открытием файлов, воспользуйтесь ботом-конвертером в Телеграме. Работает он по тому же принципу, что и Download IT, вот только отправлять ему нужно сам файл, а не ссылку на него. Отправили? Теперь остается выбрать нужный формат и скачать данные.

Бесплатный конвертер файлов. Бот быстро переведет файл в нужный формат. Фото.

Бот быстро переведет файл в нужный формат

Открыть чат с ботом File Converter

Этот бесплатный конвертер умеет работать с самыми разными типами файлов, включая фото, видео, аудио и документы. Но будьте готовы к тому, что процесс преобразования может занять некоторое время, и вам придется немного подождать.

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