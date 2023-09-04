Как правильно настроить уведомления в Telegram на Android и отключить все лишнее

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Герман Вологжанин

Telegram представляет собой универсальный инструмент для общения и потребления информации. В этом заключается как достоинство, так и недостаток мессенджера. С одной стороны, приложение решает сразу несколько задач, позволяя вести личную переписку, общаться в публичных чатах и просматривать посты в каналах. С другой — уведомления в Телеграме буквально расстреливают смартфон, заставляя отвлекаться на далеко не самую важную информацию, ведь изначально сообщения в каналах и личных чатах имеют одинаковый приоритет. Чтобы решить проблему, необходимо правильно настроить оповещения, оставив только самое важное.

Как правильно настроить уведомления в Telegram на Android и отключить все лишнее. Если правильно настроить уведомления в Telegram, они перестанут вас раздражать. Фото.

Если правильно настроить уведомления в Telegram, они перестанут вас раздражать

Как включить уведомления в Телеграм

Установив мессенджер на смартфон, вы сразу же начнете получать уведомления в Telegram без необходимости выполнять дополнительную настройку. Однако «бомбардировка», вызванная большим количеством чатов и подписок, заставляет многих людей отказаться от оповещений. Сделав это, вы совершите ошибку, поскольку наряду с проходными постами в Telegram-каналах будете пропускать личные сообщения. Так что включите уведомления в Телеграм, если ранее от них отказались:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Приложения» и выберите Telegram.
  3. Откройте вкладку «Уведомления».
  4. Активируйте переключатель «Показывать уведомления».
Как включить уведомления в Телеграм. Уведомления от Telegram включаются через настройки смартфона. Фото.

Уведомления от Telegram включаются через настройки смартфона

По умолчанию Telegram присылает оповещения сразу из всех источников, будь то личный чат, группа или канал. Однако в настройках уведомлений Телеграм можно расставить приоритеты, чем я и предлагаю заняться.

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Как отключить уведомления в Телеграмме

Особого смысла отключать все уведомления в Telegram нет. Ведь вы можете разграничить личную переписку с публичными чатами и каналами, запретив оповещения лишь для последних. Взгляните, как отключить уведомления в группах и каналах:

  1. Запустите Telegram.
  2. Откройте настройки мессенджера.
  3. Перейдите в раздел «Уведомления и звуки».
  4. Деактивируйте переключатели «Группы» и «Каналы».
Как отключить уведомления в Телеграмме. Уведомления от групп и каналов отключаются через настройки Telegram. Фото.

Уведомления от групп и каналов отключаются через настройки Telegram

Теперь вы будете получать уведомления в Телеграмме только из личных чатов, в то время как сообщения в группах и новые посты в каналах вас не потревожат. Однако всегда найдется место исключениям. Допустим, среди нескольких десятков ваших подписок есть канал, где каждый пост имеет значение. Для него предлагается настроить исключение на показ уведомлений в Телеграмм:

  1. В разделе настроек мессенджера «Уведомления и звуки» откройте вкладку «Каналы».
  2. Нажмите кнопку «Добавить исключения».
  3. Выберите каналы, от которых вы хотите получать уведомления.
Как отключить уведомления в Телеграмме. Для каждой группы оповещений можно добавить исключения. Фото.

Для каждой группы оповещений можно добавить исключения

Аналогичные исключения добавляются для групп и личных чатов через соответствующую вкладку. А для точечной настройки не обязательно открывать параметры Telegram. Допускается создание исключения напрямую через окно чата/канала:

  1. Откройте чат в Telegram.
  2. Нажмите на «три точки» в правом верхнем углу.
  3. В появившемся окне нажмите «Включить уведомления», если они были отключена.
  4. При необходимости выберите опцию «Выключить звук», чтобы оповещения не сопровождались сигналом.
Как отключить уведомления в Телеграмме. Также исключение добавляется напрямую через страницу чата или канала. Фото.

Также исключение добавляется напрямую через страницу чата или канала

В настройках уведомлений Телеграм доступно огромное количество комбинаций, помогающих разграничить оповещения от разных источников. Можно даже изменить цвет светодиода, если на вашем смартфоне есть индикатор. Но, пожалуй, главная настройка — звук оповещений.

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Как поменять звук уведомлений в Телеграмме

По умолчанию в качестве звука уведомлений в Телеграм используется тот же сигнал, что и при поступлении оповещений от других приложений. Но по вашему запросу он меняется:

  1. Откройте раздел «Уведомления и звуки» в настройках Telegram.
  2. Выберите тип уведомлений (личные чаты, группы, каналы или истории).
  3. Во вкладке «Звук» выберите нужный сигнал.
  4. При необходимости укажите собственную мелодию, нажав кнопку «Загрузить звук».
Как поменять звук уведомлений в Телеграмме. Каждому типу уведомлений можно присвоить отдельный звук. Фото.

Каждому типу уведомлений можно присвоить отдельный звук

Как и в случае с показом уведомлений, мессенджер позволяет поменять звук в Телеграме для отдельного контакта, группы или канала. Делается это через настройку «Добавить исключение».

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Почему не приходят уведомления в Телеграм

В конце рассмотрим довольно распространенную проблему, когда не приходят уведомления в Телеграмме. При ее возникновении обратитесь к следующим рекомендациям:

  • убедитесь, что в настройках телефона включены уведомления Telegram;
  • в настройках мессенджера проверьте оповещения для нужного источника (личные чаты, группы, каналы или истории) и при необходимости добавьте/удалите исключения;
  • откройте Telegram в списке приложений через настройки смартфона и убедитесь, что мессенджеру не запрещена работа в фоне;
  • отключите режим экономии энергии на Android, если он работает.
Почему не приходят уведомления в Телеграм. Обычно уведомления не приходят из-за неправильно выставленных настроек. Фото.

Обычно уведомления не приходят из-за неправильно выставленных настроек

Если ничего из вышесказанного не поможет, сбросьте настройки уведомлений в Телеграм. Все вернется к стандартным параметрам, и вам придется заново добавлять исключения. Однако именно этот способ чаще всего позволяет включить уведомления в Telegram, если постоянно менялись настройки.

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