Как правильно настроить уведомления в Telegram на Android и отключить все лишнее

Telegram представляет собой универсальный инструмент для общения и потребления информации. В этом заключается как достоинство, так и недостаток мессенджера. С одной стороны, приложение решает сразу несколько задач, позволяя вести личную переписку, общаться в публичных чатах и просматривать посты в каналах. С другой — уведомления в Телеграме буквально расстреливают смартфон, заставляя отвлекаться на далеко не самую важную информацию, ведь изначально сообщения в каналах и личных чатах имеют одинаковый приоритет. Чтобы решить проблему, необходимо правильно настроить оповещения, оставив только самое важное.

Как включить уведомления в Телеграм

Установив мессенджер на смартфон, вы сразу же начнете получать уведомления в Telegram без необходимости выполнять дополнительную настройку. Однако «бомбардировка», вызванная большим количеством чатов и подписок, заставляет многих людей отказаться от оповещений. Сделав это, вы совершите ошибку, поскольку наряду с проходными постами в Telegram-каналах будете пропускать личные сообщения. Так что включите уведомления в Телеграм, если ранее от них отказались:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложения» и выберите Telegram. Откройте вкладку «Уведомления». Активируйте переключатель «Показывать уведомления».

По умолчанию Telegram присылает оповещения сразу из всех источников, будь то личный чат, группа или канал. Однако в настройках уведомлений Телеграм можно расставить приоритеты, чем я и предлагаю заняться.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Как отключить уведомления в Телеграмме

Особого смысла отключать все уведомления в Telegram нет. Ведь вы можете разграничить личную переписку с публичными чатами и каналами, запретив оповещения лишь для последних. Взгляните, как отключить уведомления в группах и каналах:

Запустите Telegram. Откройте настройки мессенджера. Перейдите в раздел «Уведомления и звуки». Деактивируйте переключатели «Группы» и «Каналы».

Теперь вы будете получать уведомления в Телеграмме только из личных чатов, в то время как сообщения в группах и новые посты в каналах вас не потревожат. Однако всегда найдется место исключениям. Допустим, среди нескольких десятков ваших подписок есть канал, где каждый пост имеет значение. Для него предлагается настроить исключение на показ уведомлений в Телеграмм:

В разделе настроек мессенджера «Уведомления и звуки» откройте вкладку «Каналы». Нажмите кнопку «Добавить исключения». Выберите каналы, от которых вы хотите получать уведомления.

Аналогичные исключения добавляются для групп и личных чатов через соответствующую вкладку. А для точечной настройки не обязательно открывать параметры Telegram. Допускается создание исключения напрямую через окно чата/канала:

Откройте чат в Telegram. Нажмите на «три точки» в правом верхнем углу. В появившемся окне нажмите «Включить уведомления», если они были отключена. При необходимости выберите опцию «Выключить звук», чтобы оповещения не сопровождались сигналом.

В настройках уведомлений Телеграм доступно огромное количество комбинаций, помогающих разграничить оповещения от разных источников. Можно даже изменить цвет светодиода, если на вашем смартфоне есть индикатор. Но, пожалуй, главная настройка — звук оповещений.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Как поменять звук уведомлений в Телеграмме

По умолчанию в качестве звука уведомлений в Телеграм используется тот же сигнал, что и при поступлении оповещений от других приложений. Но по вашему запросу он меняется:

Откройте раздел «Уведомления и звуки» в настройках Telegram. Выберите тип уведомлений (личные чаты, группы, каналы или истории). Во вкладке «Звук» выберите нужный сигнал. При необходимости укажите собственную мелодию, нажав кнопку «Загрузить звук».

Как и в случае с показом уведомлений, мессенджер позволяет поменять звук в Телеграме для отдельного контакта, группы или канала. Делается это через настройку «Добавить исключение».

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Почему не приходят уведомления в Телеграм

В конце рассмотрим довольно распространенную проблему, когда не приходят уведомления в Телеграмме. При ее возникновении обратитесь к следующим рекомендациям:

убедитесь, что в настройках телефона включены уведомления Telegram ;

; в настройках мессенджера проверьте оповещения для нужного источника (личные чаты, группы, каналы или истории) и при необходимости добавьте/удалите исключения;

откройте Telegram в списке приложений через настройки смартфона и убедитесь, что мессенджеру не запрещена работа в фоне;

отключите режим экономии энергии на Android, если он работает.

Если ничего из вышесказанного не поможет, сбросьте настройки уведомлений в Телеграм. Все вернется к стандартным параметрам, и вам придется заново добавлять исключения. Однако именно этот способ чаще всего позволяет включить уведомления в Telegram, если постоянно менялись настройки.