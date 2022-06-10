Жутко дорогой, но очень хороший. Новые подробности о Xiaomi 12 Ultra

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Артем Сутягин 0

Когда должен выйти новый телефон именитого бренда, это всегда интересно. Если это флагман, то интереса становится еще больше, но компании тщательно скрывают все данные. В этом году нас ждет по-настоящему крутой Xiaomi 12 Ultra, и мы уже знаем о нем все больше и больше информации благодаря утечкам, которые часто просто убивают интригу (в этом их минус). В этом году нас ждет действительно большое обновление, и компания уже почти готова его представить. Поэтому давайте обсудим, чего нам ждать и сколько это будет стоить.

Если это правда, то этот смартфон будет довольно красивым.

Каким будет Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi уже находится на завершающей стадии разработки Xiaomi 12 Ultra. Было много рендеров этой модели и даже фотографий, которые показывали, как именно будет выглядеть супер-флагман. И вот теперь у нас есть первый взгляд на некоторые изображения, которые, кажется, показывают реальную ситуацию и конечный внешний вид нового телефона. На этих изображениях видно, что Xiaomi 12 Ultra оснащен экраном с отверстием в центре. Именно такое расположение фронтальной камеры сейчас является оптимальным для флагманов и самым частым решением среди производителей.

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На задней панели этого устройства находится довольно большой модуль камеры. Собственно, он не был маленьким и в прошлом году. Тогда он занимал всю ширину корпуса. Сейчас модуль занимает почти треть пространства задней крышки. Конструкция ступенчатая, а венчает ее большой круглый модуль, содержащий три камеры, множество датчиков и вспышку. Конечно, больше всего бросается в глаза логотип Leica в правом верхнем углу модуля камеры. Еще больше он бросается в глаза благодаря белому керамическому корпусу.

Новый логотип будет украшать камеру Xiaomi 12 Ultra.

Телефон с лучшей камерой

Этот смартфон поставляется с системой камер, созданной совместно Xiaomi и Leica. Согласно сообщениям, в этом году это устройство станет самым мощным флагманом для работы с изображениями в стане Android. Лей Цзюнь, основатель Xiaomi, председатель и главный исполнительный директор Xiaomi Group, пару недель назад сказал, что новый флагман Xiaomi всесторонне усилит возможности Xiaomi в области мобильной фотографии.

После официального объявления о том, что Xiaomi и Leica будут сотрудничать, появились сообщения о том, что первый смартфон, отражающий это сотрудничество, появится в июле. Также есть сообщения, что первым устройством станет грядущий Xiaomi 12 Ultra, и именно поэтому он задержался с запуском. После объявления о сотрудничестве с Leica этот новый флагман вызвал немалый интерес многих пользователей сети. В настоящее время все с нетерпением ждут появления этого смартфона. Ведь предыдущее сотрудничество производителя и Leica подарило нам лучшие модели Huawei, которые снимали так, как не снимал ни один другой телефон.

Самые интересные гаджеты Xiaomi кроме телефонов и браслетов.

Большой аккумулятор и очень быстрая зарядка

И вот теперь популярный инсайдер Weibo, @DCS, раскрыл возможности быстрой зарядки Xiaomi 12 Ultra. Его утечка показывает, что этот смартфон будет поставляться с аккумулятором емкостью 4860 мАч, поддерживающим быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, а также беспроводную быструю зарядку мощностью 50 Вт. Рабочие модели с бОльшими значениями никто не предлагал. Даже несмотря на наличие концептов.

Пока рано точно говорить каким будет новый телефон, Но уже понятно, что он буде очень крутым.

Учитывая емкость аккумулятора, а также мощность зарядки в этом устройстве, скорее всего, будет использоваться чип Surge P1. Это, по сути, самый мощный чип собственной разработки в истории Xiaomi. Он также добился огромного технологического прорыва в индустрии быстрой зарядки и решил несколько основных противоречий быстрой зарядки. Этот чип обеспечивает до 100 Вт мощности зарядки при одноячеечной конструкции.

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Сколько будут стоить Xiaomi 12 Ultra и будет ли он в России

Сразу понятно, что этот смартфон будет стоить дорого. Так же понятно, что вряд ли он будет официально продаваться в России. От этого цена только вырастет. Скорее всего, цена подрастет и приблизится к отметке в 1000 долларов. И пусть по курсу это не так много — примерно 60 000 рублей на момент подготовки статьи — но в России новинка точно будет дороже. Не исключено, что ценник будет выше примерно в полтора раза. Но точную сумму пока предсказать сложно, так как не известно с какими трудностями при доставке столкнутся продавцы.

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