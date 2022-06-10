Жутко дорогой, но очень хороший. Новые подробности о Xiaomi 12 Ultra

Когда должен выйти новый телефон именитого бренда, это всегда интересно. Если это флагман, то интереса становится еще больше, но компании тщательно скрывают все данные. В этом году нас ждет по-настоящему крутой Xiaomi 12 Ultra, и мы уже знаем о нем все больше и больше информации благодаря утечкам, которые часто просто убивают интригу (в этом их минус). В этом году нас ждет действительно большое обновление, и компания уже почти готова его представить. Поэтому давайте обсудим, чего нам ждать и сколько это будет стоить.

Каким будет Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi уже находится на завершающей стадии разработки Xiaomi 12 Ultra. Было много рендеров этой модели и даже фотографий, которые показывали, как именно будет выглядеть супер-флагман. И вот теперь у нас есть первый взгляд на некоторые изображения, которые, кажется, показывают реальную ситуацию и конечный внешний вид нового телефона. На этих изображениях видно, что Xiaomi 12 Ultra оснащен экраном с отверстием в центре. Именно такое расположение фронтальной камеры сейчас является оптимальным для флагманов и самым частым решением среди производителей.

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На задней панели этого устройства находится довольно большой модуль камеры. Собственно, он не был маленьким и в прошлом году. Тогда он занимал всю ширину корпуса. Сейчас модуль занимает почти треть пространства задней крышки. Конструкция ступенчатая, а венчает ее большой круглый модуль, содержащий три камеры, множество датчиков и вспышку. Конечно, больше всего бросается в глаза логотип Leica в правом верхнем углу модуля камеры. Еще больше он бросается в глаза благодаря белому керамическому корпусу.

Телефон с лучшей камерой

Этот смартфон поставляется с системой камер, созданной совместно Xiaomi и Leica. Согласно сообщениям, в этом году это устройство станет самым мощным флагманом для работы с изображениями в стане Android. Лей Цзюнь, основатель Xiaomi, председатель и главный исполнительный директор Xiaomi Group, пару недель назад сказал, что новый флагман Xiaomi всесторонне усилит возможности Xiaomi в области мобильной фотографии.

После официального объявления о том, что Xiaomi и Leica будут сотрудничать, появились сообщения о том, что первый смартфон, отражающий это сотрудничество, появится в июле. Также есть сообщения, что первым устройством станет грядущий Xiaomi 12 Ultra, и именно поэтому он задержался с запуском. После объявления о сотрудничестве с Leica этот новый флагман вызвал немалый интерес многих пользователей сети. В настоящее время все с нетерпением ждут появления этого смартфона. Ведь предыдущее сотрудничество производителя и Leica подарило нам лучшие модели Huawei, которые снимали так, как не снимал ни один другой телефон.

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Большой аккумулятор и очень быстрая зарядка

И вот теперь популярный инсайдер Weibo, @DCS, раскрыл возможности быстрой зарядки Xiaomi 12 Ultra. Его утечка показывает, что этот смартфон будет поставляться с аккумулятором емкостью 4860 мАч, поддерживающим быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, а также беспроводную быструю зарядку мощностью 50 Вт. Рабочие модели с бОльшими значениями никто не предлагал. Даже несмотря на наличие концептов.

Учитывая емкость аккумулятора, а также мощность зарядки в этом устройстве, скорее всего, будет использоваться чип Surge P1. Это, по сути, самый мощный чип собственной разработки в истории Xiaomi. Он также добился огромного технологического прорыва в индустрии быстрой зарядки и решил несколько основных противоречий быстрой зарядки. Этот чип обеспечивает до 100 Вт мощности зарядки при одноячеечной конструкции.

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Сколько будут стоить Xiaomi 12 Ultra и будет ли он в России

Сразу понятно, что этот смартфон будет стоить дорого. Так же понятно, что вряд ли он будет официально продаваться в России. От этого цена только вырастет. Скорее всего, цена подрастет и приблизится к отметке в 1000 долларов. И пусть по курсу это не так много — примерно 60 000 рублей на момент подготовки статьи — но в России новинка точно будет дороже. Не исключено, что ценник будет выше примерно в полтора раза. Но точную сумму пока предсказать сложно, так как не известно с какими трудностями при доставке столкнутся продавцы.