Через пару месяцев Xiaomi сделает камеры своих телефонов намного лучше

Мобильная камера — едва ли не самая важна функция в современных телефонах. Многие пользователи выбирают смартфон в первую очередь по тому, как он снимает, и это не удивительно. Все мы любим фотографировать, но уходить во времена, когда нужно было брать с собой в отпуск отдельную компактную камеру, прошли. Это было не удобно даже в поездке. Не говоря уже о том, чтобы носить ее с собой каждый день. А учитывая нашу любовь к фото, а для многих это и вовсе является заработком, камера становится и вовсе незаменимой. Поэтому ее наличие столь важно для всех. Производители это прекрасно понимают и ведут настоящую борьбу за место под солнцем. Теперь лидерство может получить Xiaomi.

Телефон с лучшей камерой

За многие годы до этого мы привыкли, что отличными фотографиями своих пользователей могут порадовать Apple и Samsung, но как-то особняком от них стояла Huawei. Я много пользовался ее телефонами и эта компания была для меня чуть ли не самой любимой. Но время и события последних двух лет ее не пощадили, и теперь мы почти лишились компании с такими хорошими телефонами. «Железки« быстро подхватили другие компании, но за камеры Huawei до сих пор борется. Правда, судя по некоторой информации, осталось недолго.

Сейчас Xiaomi официально объявила о своем партнерстве с Leica, в рамках которого компания разрабатывает новый смартфон, выпуск которого запланирован на это лето. Китайская компания подтвердила свое «долгосрочное стратегическое сотрудничество» с Leica и сообщила, что они совместно разрабатывают флагманский смартфон, который будет официально представлен в июле этого года.

Партнерство Xiaomi с Leica

Это уже четвертая компания, с которой Leica сотрудничает в сфере мобильной фотографии, после Sharp, Huawei и Panasonic. Однако Xiaomi не раскрыла ничего, связанного с грядущим флагманским смартфоном.

Глядя на список партнеров Leica и понимая, что получилось, по большому счету, только у Huawei, можно предположить, что дело не в именитом бренде, а в китайской компании. Но надо понимать, что не только камера, но и смартфоны в целом из этой тройки получились в основном только у Huawei. Поэтому отменять вклад Leica в успех Huawei нельзя.

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Конечно, Leica не будет полностью поставлять камеры Xiaomi. Не поставляла она их и Huawei, ограничиваясь оптикой и настройкой алгоритмов. Но накопленный за годы работы в этом направлении опыт точно поможет Xiaomi делать отличные телефоны. Впрочем, не будем забегать вперед. Сначала надо дождаться их и посмотреть своими глазами.

Самый мощный Xiaomi

Учитывая, что запуск телефона запланирован через пару месяцев, мы ожидаем, что он будет оснащен недавно анонсированным процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Лей Цзюнь, генеральный директор Xiaomi, сказал, что партнерство значительно улучшит стратегию компании по созданию изображений, не раскрывая подробностей.

Такой большой шаг вряд ли будет сделан с каким-то средним смартфоном. Скорее всего, это будет топовое устройство. Например, Xiaomi 12 Ultra или даже новинка в линейке Mix. Это тоже нам только предстоит узнать.

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Китайские телефоны с хорошей камерой

Xiaomi, похоже, следует по стопам других китайских брендов, чтобы предложить отличительную особенность своего флагманского или премиум-смартфона, чтобы выделить его среди устройств других брендов. У истоков этой тенденции опять же стояла Huawei. Еще в 2016 году, когда компания сотрудничала с Leica для настройки работы камеры на своих флагманских смартфонах. Уже позже OnePlus и OPPO начали работать с Hasselblad, а Vivo — с Zeiss.

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Такое поведение брендов можно считать положительным моментом. Сами создать с нуля то, то в виде опыта накапливали фотобренды десятилетиями, им сложно. А сами эти бренды, адаптировавшись к современным реалиям и иногда даже продолжая выпускать камеры, поняли, что игнорировать важность мобильной фотографии нельзя. Это уже не мутировавший потомок смайлика, а полноценное искусство и средство донесения информации. А значит, оно должно быть хорошим. Вы же не хотите купить флагман за 1000 долларов с не самой хорошей камерой на рынке? Я не хочу.

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