Через пару месяцев Xiaomi сделает камеры своих телефонов намного лучше

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Артем Сутягин 0

Мобильная камера — едва ли не самая важна функция в современных телефонах. Многие пользователи выбирают смартфон в первую очередь по тому, как он снимает, и это не удивительно. Все мы любим фотографировать, но уходить во времена, когда нужно было брать с собой в отпуск отдельную компактную камеру, прошли. Это было не удобно даже в поездке. Не говоря уже о том, чтобы носить ее с собой каждый день. А учитывая нашу любовь к фото, а для многих это и вовсе является заработком, камера становится и вовсе незаменимой. Поэтому ее наличие столь важно для всех. Производители это прекрасно понимают и ведут настоящую борьбу за место под солнцем. Теперь лидерство может получить Xiaomi.

руки

Ждем смены лидера мобильной фотографии.

Телефон с лучшей камерой

За многие годы до этого мы привыкли, что отличными фотографиями своих пользователей могут порадовать Apple и Samsung, но как-то особняком от них стояла Huawei. Я много пользовался ее телефонами и эта компания была для меня чуть ли не самой любимой. Но время и события последних двух лет ее не пощадили, и теперь мы почти лишились компании с такими хорошими телефонами. «Железки« быстро подхватили другие компании, но за камеры Huawei до сих пор борется. Правда, судя по некоторой информации, осталось недолго.

Сейчас Xiaomi официально объявила о своем партнерстве с Leica, в рамках которого компания разрабатывает новый смартфон, выпуск которого запланирован на это лето. Китайская компания подтвердила свое «долгосрочное стратегическое сотрудничество» с Leica и сообщила, что они совместно разрабатывают флагманский смартфон, который будет официально представлен в июле этого года.

Этот постер раскрывает планы компании.

Партнерство Xiaomi с Leica

Это уже четвертая компания, с которой Leica сотрудничает в сфере мобильной фотографии, после Sharp, Huawei и Panasonic. Однако Xiaomi не раскрыла ничего, связанного с грядущим флагманским смартфоном.

Глядя на список партнеров Leica и понимая, что получилось, по большому счету, только у Huawei, можно предположить, что дело не в именитом бренде, а в китайской компании. Но надо понимать, что не только камера, но и смартфоны в целом из этой тройки получились в основном только у Huawei. Поэтому отменять вклад Leica в успех Huawei нельзя.

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Конечно, Leica не будет полностью поставлять камеры Xiaomi. Не поставляла она их и Huawei, ограничиваясь оптикой и настройкой алгоритмов. Но накопленный за годы работы в этом направлении опыт точно поможет Xiaomi делать отличные телефоны. Впрочем, не будем забегать вперед. Сначала надо дождаться их и посмотреть своими глазами.

Самый мощный Xiaomi

Учитывая, что запуск телефона запланирован через пару месяцев, мы ожидаем, что он будет оснащен недавно анонсированным процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Лей Цзюнь, генеральный директор Xiaomi, сказал, что партнерство значительно улучшит стратегию компании по созданию изображений, не раскрывая подробностей.

Snapdragon

Новый телефон наверняка получит новый Snapdargon.

Такой большой шаг вряд ли будет сделан с каким-то средним смартфоном. Скорее всего, это будет топовое устройство. Например, Xiaomi 12 Ultra или даже новинка в линейке Mix. Это тоже нам только предстоит узнать.

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Китайские телефоны с хорошей камерой

Xiaomi, похоже, следует по стопам других китайских брендов, чтобы предложить отличительную особенность своего флагманского или премиум-смартфона, чтобы выделить его среди устройств других брендов. У истоков этой тенденции опять же стояла Huawei. Еще в 2016 году, когда компания сотрудничала с Leica для настройки работы камеры на своих флагманских смартфонах. Уже позже OnePlus и OPPO начали работать с Hasselblad, а Vivo — с Zeiss.

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Такое поведение брендов можно считать положительным моментом. Сами создать с нуля то, то в виде опыта накапливали фотобренды десятилетиями, им сложно. А сами эти бренды, адаптировавшись к современным реалиям и иногда даже продолжая выпускать камеры, поняли, что игнорировать важность мобильной фотографии нельзя. Это уже не мутировавший потомок смайлика, а полноценное искусство и средство донесения информации. А значит, оно должно быть хорошим. Вы же не хотите купить флагман за 1000 долларов с не самой хорошей камерой на рынке? Я не хочу.

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