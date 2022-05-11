Знаете, какой телефон у английской королевы? Это очень интересная история

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Артем Сутягин 0

Про британскую королеву, кажется, знают все. Пусть это не единственная монархия в современном мире, но именно она окружена таким ореолом торжественности, чести, доблести, достоинства и других присущих королевской семье атрибутов. Более того, это самая известная королевская семья в мире. И как у любого человека или группы людей, у ее членов есть свои приоритеты и любимые гаджеты. Так получилось, что Елизавета II и ее родственники предпочитаю гаджеты определенного бренда. Возможно, их за нее выбрали службы обеспечения, но сути это не меняет — все они пользуются продукцией именно этого производителя. И это не Apple.

Английская королева не может просто купить телефон. Для этого есть отдельная интересная процедура.

Что такое королевский ордер

Ее Величество Королева, кажется, любит продукцию Samsung. На днях королевский двор Великобритании продлил королевский ордер корейской фирмы в качестве поставщика бытовой электроники, что позволяет ей продолжать поставлять товары и бытовую технику королевской семье.

Королевский ордер — это разрешение, выдаваемое предприятиям королевским двором Великобритании с 15 века. Это позволяет предприятиям поставлять товары или услуги королевской семье. Конечно, поставки производятся не бесплатно. Тем не менее, право торговать с таким важным клиентом еще надо заслужить. И это касается не только производителя электроники. Например, в Лондоне есть чайный магазин, который является поставщиком королевского двора уже много лет. Можно сказать, что это также вопрос чести и престижа, поскольку эти компании могут хвастаться тем, что они являются официальными поставщиками королевского двора. Видимо поэтому на презентации Samsung Galaxy S22 нам показывали такой безумный ролик с представлением королеве нового телефона.

Королевские ордера выдаются от имени королевы и принца уэльского в Великобритании. Они также выпускались от имени герцога эдинбургского до смерти принца Филиппа в прошлом году.

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Кто поставляет электронику британской королеве

Samsung получила свой первоначальный королевский ордер в 2012 году от имени королевы. С тех пор компания поставляет электронику королевскому двору Великобритании. Но ордера не длятся вечно и рано или поздно их надо продлевать. Впрочем, они могут быть отозваны, если с поставляемой продукцией становится что-то не так.

Заслужить право поставлять технику королевскому двору еще надо заслужить.

Какой телефон у британской королевы

Если королевским особам не нравятся товары или услуги, которые они получают, они могут отозвать разрешение. К счастью для Samsung, королеве, похоже, нравится продукция бренда. Ей не хочется переключаться на другого поставщика электроники, и она продлила королевский ордер компании. Правда, конкретные модели, которыми пользуются члены семьи и их ближайшие подданые, не сообщаются. Но можно предположить, что это что-то из флагманов. Скорее всего, даже складных.

Продление королевского ордера — это честь и свидетельство качества наших продуктов и услуг. Мы гордимся тем, что расширяем наши отношения с королевским домом, особенно в связи с тем, что это год платинового юбилея Ее Величества Королевы» — сказал Брайан Форд, вице-президент по работе с клиентами Samsung в Великобритании и Ирландии.

Какие гаджеты Samsung продает королеве

Samsung может поставлять королеве смартфоны, телевизоры, бытовую технику и другие электронные гаджеты. Такие устройства, как Galaxy Z Fold 3 и новейшие телевизоры 8K Neo QLED, действительно выделяются на фоне других. Пусть часто они и стоят неоправданно дорого, но это верх технологий, а считать деньги — это не для королевских особ.

samsung

Так получилось, что королевская семья любит Samsung.

Samsung — одна из крупнейших технологических компаний в мире и лидер в нескольких технологических отраслях, включая смартфоны. На долю компании приходится примерно треть мировых продаж. Впрочем, основной доход компании приносят дешевые или средние модели, а не флагманы.

Корейский гигант также производит телевизоры, бытовую технику, смарт-часы и другую электронику. Он имеет сильное присутствие во всем мире и имеет солидную клиентскую базу. Королевский двор Великобритании также входит в число его клиентов. Для тех, кто в курсе, это является хорошим знаком, и они выбирают продукцию бренда. Расскажите в нашем Telegram-чате, поддерживаете ли вы выбор королевской семьи.

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