Знаете, какой телефон у английской королевы? Это очень интересная история

Про британскую королеву, кажется, знают все. Пусть это не единственная монархия в современном мире, но именно она окружена таким ореолом торжественности, чести, доблести, достоинства и других присущих королевской семье атрибутов. Более того, это самая известная королевская семья в мире. И как у любого человека или группы людей, у ее членов есть свои приоритеты и любимые гаджеты. Так получилось, что Елизавета II и ее родственники предпочитаю гаджеты определенного бренда. Возможно, их за нее выбрали службы обеспечения, но сути это не меняет — все они пользуются продукцией именно этого производителя. И это не Apple.

Что такое королевский ордер

Ее Величество Королева, кажется, любит продукцию Samsung. На днях королевский двор Великобритании продлил королевский ордер корейской фирмы в качестве поставщика бытовой электроники, что позволяет ей продолжать поставлять товары и бытовую технику королевской семье.

Королевский ордер — это разрешение, выдаваемое предприятиям королевским двором Великобритании с 15 века. Это позволяет предприятиям поставлять товары или услуги королевской семье. Конечно, поставки производятся не бесплатно. Тем не менее, право торговать с таким важным клиентом еще надо заслужить. И это касается не только производителя электроники. Например, в Лондоне есть чайный магазин, который является поставщиком королевского двора уже много лет. Можно сказать, что это также вопрос чести и престижа, поскольку эти компании могут хвастаться тем, что они являются официальными поставщиками королевского двора. Видимо поэтому на презентации Samsung Galaxy S22 нам показывали такой безумный ролик с представлением королеве нового телефона.

Королевские ордера выдаются от имени королевы и принца уэльского в Великобритании. Они также выпускались от имени герцога эдинбургского до смерти принца Филиппа в прошлом году.

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Кто поставляет электронику британской королеве

Samsung получила свой первоначальный королевский ордер в 2012 году от имени королевы. С тех пор компания поставляет электронику королевскому двору Великобритании. Но ордера не длятся вечно и рано или поздно их надо продлевать. Впрочем, они могут быть отозваны, если с поставляемой продукцией становится что-то не так.

Какой телефон у британской королевы

Если королевским особам не нравятся товары или услуги, которые они получают, они могут отозвать разрешение. К счастью для Samsung, королеве, похоже, нравится продукция бренда. Ей не хочется переключаться на другого поставщика электроники, и она продлила королевский ордер компании. Правда, конкретные модели, которыми пользуются члены семьи и их ближайшие подданые, не сообщаются. Но можно предположить, что это что-то из флагманов. Скорее всего, даже складных.

Продление королевского ордера — это честь и свидетельство качества наших продуктов и услуг. Мы гордимся тем, что расширяем наши отношения с королевским домом, особенно в связи с тем, что это год платинового юбилея Ее Величества Королевы» — сказал Брайан Форд, вице-президент по работе с клиентами Samsung в Великобритании и Ирландии.

Какие гаджеты Samsung продает королеве

Samsung может поставлять королеве смартфоны, телевизоры, бытовую технику и другие электронные гаджеты. Такие устройства, как Galaxy Z Fold 3 и новейшие телевизоры 8K Neo QLED, действительно выделяются на фоне других. Пусть часто они и стоят неоправданно дорого, но это верх технологий, а считать деньги — это не для королевских особ.

Samsung — одна из крупнейших технологических компаний в мире и лидер в нескольких технологических отраслях, включая смартфоны. На долю компании приходится примерно треть мировых продаж. Впрочем, основной доход компании приносят дешевые или средние модели, а не флагманы.

Корейский гигант также производит телевизоры, бытовую технику, смарт-часы и другую электронику. Он имеет сильное присутствие во всем мире и имеет солидную клиентскую базу. Королевский двор Великобритании также входит в число его клиентов. Для тех, кто в курсе, это является хорошим знаком, и они выбирают продукцию бренда. Расскажите в нашем Telegram-чате, поддерживаете ли вы выбор королевской семьи.