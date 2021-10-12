Что я понял о складном Samsung после месяца использования

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Артем Сутягин 0

Новый складной телефон Samsung Galaxy Z Fold 3 появился у меня примерно месяц назад. Сначала я хотел сделать его обзор и рассказать о первом впечатлении от этого устройства, но решил, что оно того не стоит. Многие уже это сделали и ограничились этим. То есть, если поискать в сети статьи или видео об этом смартфоне, то все они вышли на волне хайпа, как только появился этот аппарат, и после этого к ним никто не возвращался. Я же хочу наоборот, сделать более основательный рассказ об этом телефоне и поделиться его опытом использования. Я пробовал перейти на него как на основной, но столкнулся с некоторыми трудностями. О положительных и отрицательных сторонах этого устройства я и хочу рассказать.

Galaxy Z Fold 3

Пора поделиться честным опытом использования этого телефона.

Что можно сказать о Samsung Galaxy Z Fold 3

В статьях с первым впечатлением многие большое внимание обращали на то, что в этом телефоне нет адаптера питания. Его действительно не положили в коробку. Но это вполне в духе времени. Я всегда говорил, что, покупая флагман за 80 000 рублей, можно себе позволить докупить к нему зарядку за 2 000. В данном случае мы говорим о телефоне за 160 000 рублей. А версия с памятью 512 ГБ обойдется и вовсе в 170 000 рублей.

Лично я наполнял его энергией от зарядного устройства для MacBook Pro, которое у меня всегда на столе. Оно заряжало телефон очень быстро, и я никогда не испытывал с этим проблем. А вот пользоваться моей любимой беспроводной зарядкой сложно. Если она сделана в виде площадки, на которую надо положить телефон, проблем никаких нет. Но мне нравятся зарядные подставки и из-за вытянутого корпуса телефон с ней просто не совпадает. Зарядка идет, только если положить его не бок. В этом случае катушка телефона совпадает с нижней катушкой зарядки, но это какой-то ”костыль”. В итоге я отказался от этого способа и пользовался проводом. Минусом назвать это не могу, но рассказать об этом был обязан.

Galaxy Z Fold 3

Боковая вставка телефона смотрится довольно стильно.

Удобно ли носить складной телефон в кармане

Жалко, что он поступил в продажу, когда уже было поздно носить шорты, но это было бы действительно интересным челленджем. Galaxy Z Fold 3 очень тяжелый, если сравнивать с другими устройствами, и очень скользкий из-за отполированной задней поверхности. Думаю, что носить его в кармане свободных шорт было бы проблемой.

Galaxy Z Fold 3

По сути, это два телефона. Вот и представьте себе его габариты.

Например, у меня всегда по работе есть iPhone последнего поколения, который иногда становится моим основным средством связи. Я никогда не ношу его в чехле, но когда надеваю шорты, всегда пользуюсь оригинальным силиконовым чехлом. Его невозможно достать из кармана джинсов без самого кармана, но только так можно не выронить его из мешковатого кармана шорт. Пару раз без чехла он выпадал. Не хотелось бы так выронить складной Samsung за 170 000 рублей.

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Мешает ли складка пользоваться складным телефоном

Нельзя не сказать пару слов о складке. Она есть. И она большая. Но только если присматриваться к ней. На включенном экране ее почти не видно, а если изображение светлое, то не видно вообще.

Galaxy Z Fold 3

Когда экран складывается, складка неизбежна. По крайней мере пока.

Учитывая, что пальцы в основном находятся по бокам от нее, то все основные свайпы проходят мимо нее и о ней просто забываешь. Вспоминаешь, только когда ведешь пальцем через весь экран от левого края до правого или рисуешь стилусом. При работе с ним складка действительно становится проблемой. В остальных случаях ее недостатки сильно преувеличены.

Хотелось бы рассказать о ней побольше, но в процессе использования о ней просто перестаешь думать и наслаждаешься контентом на этом большом экране. Тут проявляются как плюсы, так и минусы той схемы, которую предложили инженеры Samsung.

Galaxy Z Fold 3

Такой модуль камеры выполнен не в стиле S21, но это хорошо.

Как работает камера под экраном телефона

Если вы пропустили, то смартфон получил подэкранную камеру, о которой мы говорили уже несколько лет. То есть, если смотреть на телефон камеру не видно. Заметной она становится, только если включить ее. В этот момент на экране появляется ”черная дыра” и можно делать снимки.

Galaxy Z Fold 3

Примерно так подэкранная камера смотрится при увеличении.

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Это стало возможным благодаря применению в этой области меньшей плотности пикселей. Если присмотреться, то видно решетку, которая закрывает это место. Когда под тем местом, где находится камера, темный фон, изменение структуры пикселей не видно вообще. На белом фоне, если присмотреться, оно есть. Но надо действительно специально искать это место. Если просто пользоваться телефоном, то даже не думаешь, что в этом месте что-то есть.

В результате на экране просто невероятно удобно потреблять контент. Больше всего мне понравилось пользоваться браузером и переписываться в Telegram. Этот процесс такой приятный, что хочется повторять его снова и снова. Но, как это обычно бывает, где-то выигрываем, а где-то проигрываем.

Galaxy Z Fold 3

Такую конструкцию впервые представили в начале 2019 года, но она до сих пор непривычна.

Качество фотографий на подэкранную камеру

Такая компоновка камеры просто не позволяет сделать нормальное селфи. Если в кадре есть источники света, они моментально покрываются сеткой лучей, расходящихся в разные стороны. Да и сами снимки не блещут качеством. Поэтому я считаю, что пользоваться таким режимом для того, чтобы фотографировать себя, просто нелогично.

Этого фото достаточно, чтобы показать, как снимает подэкранная камера, если на фоне есть источники света.

Так подэкранная камера снимает на улице

А так снимает обычная фронталка на внешней стороне. Я выбираю этот вариант.

Но есть небольшое ухищрение. Можно сделать так, чтобы в обычном режиме работы камеры (не фронтальном) на внешнем экране отображалось то, что она видит. То есть можно развернуть телефон обратной стороной и, нажав на кнопку громкости, сделать снимок. Главное — не уронить телефон, ведь держать его в раскрытом состоянии совершенно неудобно.

Поэтому производитель предусмотрел камеру на внешнем экране. Она в отверстии и снимает на уровне обычной хорошей фронталки. Вот ее и надо использовать для себяшек. Ну, или развернуть телефон в сложенном виде к себе спиной и нажать на кнопку громкости, чтобы сделать снимок. Так качество будет еще лучше, но фотографировать вы будете вслепую.

К остальным модулям камеры вопросов нет. Это просто хорошая камера, которая снимает на уровне флагманов, но с довольно агрессивной обработкой, присущей всем моделям Samsung. Иногда это даже хорошо — особенно ночью. Останавливаться подробнее на ней едва ли стоит. Просто посмотрите примеры фотографий и составьте свое впечатление.

Оригиналы этих и других фотографий можно скачать по этой ссылке

Удобно ли пользоваться складным телефоном

Даже за несколько недель я так и не понял, как надо пользоваться этим телефоном — в открытом или в закрытом виде. Сначала кажется, что внешний экран слишком узкий и начинаешь думать, что пользоваться так им можно только для того, чтобы посмотреть время или прочитать сообщения, но не отвечать на них. Поэтому сначала я постоянно открывал телефон и пользовался им только в разложенном виде. Возможно, отчасти из-за того, что это было в диковинку. и хотелось пользоваться таким форматом все больше и больше.

Примерно через неделю я привык к внешнему экрану и стал хотя бы для небольших задач пользоваться им. Например, для того, чтобы ответить на 1-2 сообщения, пролистать почту или даже проверить сводку новостей. Для остальных задач, включая долгий просмотр страниц, большие переписки и, конечно, же игры, я пользовался внутренним экраном.

Galaxy Z Fold 3

Читать наш сайт на этом экране одно удовольствие.

Еще примерно через неделю баланс использования пришел в норму и теперь я примерно 30% времени пользуюсь внешним экраном и около 70%  -внутренним. У каждого этот баланс будет своим, но к нему приходишь не сразу, а только тогда, когда механизм открывания перестает быть диковинкой и становится привычным инструментом.

Для чего нужен складной телефон

В нашем Telegram-чате часто можно встретить вопрос, для чего нужен внутренний экран и для чего им удобнее всего пользоваться. Выше я уже говорил, что на нем очень удобно чатиться. На экран помещается много текста и нет ощущение сдавленности, которое у меня теперь появляется при запуске Telegram на обычном смартфоне.

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Так же удобно выполнять все планшетные задачи. Например, работать с таблицами, пользоваться функцией многозадачности и даже печатать. Правда, надо привыкнуть к разделенной на две части клавиатуре или к обычной, но смещенной под правую или левую руку. Когда освоишься, пользоваться ей становится довольно удобно.

Я не самый заядлый геймер и не очень часто использую для этого телефон, но иногда все же хочется поиграть. Я боялся, что игры будут плохо работать на таком необычном экране, но оказалось, что никаких проблем с этим нет. Все более-менее не заброшенные своими создателями крупные игры работают отлично, занимая весь этот отличный безрамочный экран. Я даже иногда слегка подгибал его. Например, в гонках, вроде Asphalt 9, это было отличным способом придать игре дополнительный объем.

Galaxy Z Fold 3

Серьезные игры раскрываются на весь экран.

Зато то, чем пользуются почти все, работает на этом телефоне не очень хорошо. Я говорю о просмотре видео. Когда вы запускаете его на этом экране, оно запускается в узкой полоске. Качество не теряется, да и сама по себе картинка получается большая, но черные полосы, которые неизбежны при проигрывании картинки 16:9 на почти квадратном экране, просто жуткие. Даже немного обидно, что у тебя такой большое телефон, а видео смотреть неудобно.

Есть и еще несколько явно надуманных сценариев использования этого телефона. Например, в режиме камеры можно использовать половину экрана в качестве видоискателя, а вторую половину — для просмотра отснятого материала. Если нажать и подержать одну из фотографий, то ее можно будет удалить или отправить. Так себе применение, но оно есть.

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Защищен ли складной Самсунг от воды

Мочить этот телефон я не стал, хотя у него и есть защита от воды. Про это я рассказывал в отдельной статье. Это казалось фантастикой, но Samsung показала, что это возможно. Зато телефон не имеет защиты от пыли и на пляже пользоваться им не рекомендуется. Возможно, из-за пыли или из-за ворсинок в кармане пару раз я чувствовал еле уловимых хруст в шарнире, но меня это не пугало. После одного открытия он пропадал, и я говорил себе, что телефон, который выпускается уже в третьем поколении, просто не может ломаться от пылинок в комнате. Да и сама конструкция не вызывает опасений. Скажем так, к Huawei Mate Xs, которым пользовался в прошлом году, у меня было намного больше претензий.

Этот складной телефон мне понравился меньше, чем Galaxy Z Fold 3

Многие переживали из-за царапин на экране. Не буду лукавить, я тоже переживал из-за этого, но теперь, спустя несколько недель использования, я почти ничего не могу сказать о них. На экране их просто нет. Даже при том, что я пользовался стилусом S Pen, видимых повреждений на мягком внутреннем экране просто нет.

Стоит ли покупать Galaxy Z Fold 3

Подводя итог, я могу сказать, что смартфон получился хорошим. У него есть минусы и вещи, для которых он просто не подходит, но это уже не тот полуфабрикат, который мы видели в первом поколении. Это вполне самостоятельный технологичный гаджет, которым хочется пользоваться и за надежность которого не переживаешь.

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Да, стоит он дорого, и это серьезных останавливающий фактор, но такое устройство просто не может стоить дешево. Его разработка стоила немалых денег и их надо отбивать. Производство по-прежнему дорогое. А еще это имиджевое устройство, которое призвано показать, что его владелец может себе его позволить.

Помню, как в одной из статей в автомобильном журнале сразу после выхода первого поколения Porsche Panamera я прочитал, что эта машина может заменить спорткар и бизнес-седан, но за его цену можно купить две этих машины.

Для себя я сравнил Galaxy Z Fold 3 с Porsche Panamera

Так и тут. За 159 990 рублей, которые стоит Samsung Galaxy Z Fold 3, можно купить Samsung Galaxy S21 Ultra (97 990 рублей) и Galaxy Tab S7+ (62 990 рублей). Вы получите даже бОльшую функциональность, но не получите такого универсального устройства.

Если у вас есть 160 000 рублей на телефон, планшетом вы пользуетесь от случая к случаю и хотите, чтобы у вас было самое технологичное устройство, на которое с интересом будут засматриваться находящиеся рядом люди — Galaxy Z Fold 3 будет тем самым устройством, которое вам нужно.

В остальных случаях просто сходите в магазин, посмотрите на него, оставьте свое впечатление и больше не вспоминайте о нем. Покупать его только ради самого факта покупки точно не стоит.

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