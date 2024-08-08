Чем хороша новая умная колонка Sber. Что лучше SberBoom или Яндекс Станция

Компания SberDevices, не так давно занялась разработками в области умных домашних устройств, но за это время успела прокачать некоторые гаджеты до более чем юзабельного уровня. Сейчас она представила долгожданное обновление своей линейки умных колонок. Теперь пользователи могут выбирать между двумя новыми моделями — SberBoom Home и SberBoom Mini 2, каждая из которых оснащена новейшими технологическими решениями для улучшения звука и расширения функциональных возможностей. Но так ли все хорошо или мы получили дежурное обновление, которе не достойно внимания. Сейчас разберемся в значимости изменений представленных новинок.

Новые умные колонки

Ключевой особенностью обеих колонок стала интеграция передового ИИ-помощника GigaChat, который открывает перед владельцами широкие возможности благодаря новым функциям. То, что появилось теперь дает новые навыки навыки ассистент для творчества и решения разнообразных повседневных задач.

Чтобы задействовать возможности GigaChat, достаточно просто сказать «Салют, включи GigaChat» — и вы сможете попросить помощника придумать поздравление, новый рецепт, шутку или даже совместно создать сказку для ребенка.

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Что такое SberBoom Home

Флагманская модель SberBoom Home выделяется стильным, современным дизайном с монохромным LED-дисплеем, на котором пользователи могут отслеживать время и простейшую анимацию. По корпусу она напоминает Яндекс Станцию Миди, но по цене ближе к Станции Мини.

ИИ-ассистент научился «общаться» с владельцем, выражая различные эмоции с помощью анимаций на дисплее. Отдельно упоминается, что корпус SberBoom Home отличается высокой прочностью и износостойкостью. Кроме этого он обработан специальным водоотталкивающим покрытием, чтобы колонка не пачкалась даже если будет стоять на кухне, где брызги являются обычным делом.

Одной из ключевых инноваций SberBoom Home стал встроенный Zigbee-модуль, позволяющий управлять совместимыми устройствами умного дома без подключения к интернету. Так колонка становится хабом для умного дома ,что тоже является плюсом. Но если у вас уже есть хаб, то переплачивать за новую модель особого смысла нет,

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Чем новая SberBoom Mini 2 отличается от старой

Компактная модель SberBoom Mini 2, в свою очередь, получила обновленный полупрозрачный корпус и современную цветовую палитру, что позволит лучше подбирать ее под любой интерьер. Обе новинки Sber оснащены технологией Magnetic Sound, которая обеспечивает объемное и насыщенное звучание с глубокими, проработанными басами, даже несмотря на компактные размеры колонок. Конечно, в таком компактном корпусе сложно обеспечить звук высокого уровня, но он действительно неплохой. Субъективно он чуть лучше, чем в аналогичных решениях от Яндекса.

Теперь владельцы умных колонок Sber могут подключить их к телевизору, чтобы с помощью голосовых команд находить фильмы, переключать каналы, регулировать громкость и навигацию в видеоплеерах при помощи голоса. Как бонус, можно установить две колонки, чтобы они звучали в стереорежиме. Правда такое мы уже видели и ранее у того же Яндекса, но наличие такой возможности все равно приятно.

Мы представили первую колонку Sber полтора года назад. И рост доли бренда на рынке умных колонок в 2,7 раза лишь за последние полгода – свидетельство того, что мы создаем не просто девайсы, а пользовательский опыт, который нравится людям. — комментирует Денис Филиппов, CEO SberDevices.

Умные колонки в целом, и новинки от Sber в частности, предлагают удобные возможности управления. Пользователи могут контролировать воспроизведение музыки, сценарии умного дома, а также обмениваться сообщениями между устройствами с помощью голосовых команд. Это хорошо для умного дома, который разворачивается в большой квартире, или загородном доме. Например, общение между колонками поволяет отправлять сообщения в другую комнату, чтобы не пытаться докричаться до одного из членов семьи. Раньше такой было развернуто только на колонкая Яндекса, но теперь у тех, кто только начинает делать умный дом, есть выбор.

Сколько стоят умные колонки SberBoom

Новые умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini 2 уже поступили в продажу в официальном интернет-магазине SberDevices. Рекомендованная розничная цена SberBoom Home составляет 7 990 рублей, и эта модель предлагается в фисташковом и морском цветах с умным датчиком температуры и влажности в подарок (но только для первых 3000 покупателей). Более компактная SberBoom Mini 2 доступна по цене 4 490 рублей в четырех цветах: неоновый серый, квантовый черный, электрический желтый и титановый синий.

С 7 августа 2024 года продажи новых умных колонок Sber стартуют также на популярных маркетплейсах и в розничных сетях электроники по всей стране.

Стоит ли покупать умную колонку и какую выбрать

Покупать или не покупать умную колонку — каждый решает для себя сам. Я уже давно сделал выбор и теперь у меня в каждой комнате стоит та или иная версия домашнего помощника. Правда, я в свое время начал с решения Яндекса и теперь пользуюсь ими. Когда появились колонки Сбера, у меня еще была возможность изменить концепцию, но тогда они были не такими функциональными.

Теперь проблема решена, и оба производителя предлагают примерно одинаковый набор функций. Значит, у новых пользователей есть выбор, что всегда хорошо. Я не могу однозначно посоветовать, какой вариант выбрать вам. Скорее всего, стоит ориентироваться на ваши предпочтения и нахождение в программе лояльности того или иного бренда. Ну и про внешний вид не забывайте, ведь колонки будут стоять на видном месте, а значит, будут каждый день попадаться вам на глаза