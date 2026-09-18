На выставке IFA Berlin 2026 бренд ECOVACS получил от Forbes China сертификат «Глобальный бренд №1 в области домашней робототехники». Речь про ту самую технику, из которой сегодня собирают умный дом: если вы недавно читали, как собрать умный дом без ремонта и проводов, роботы-пылесосы там на первых ролях. Только теперь ECOVACS делает ещё и технику для мытья окон, стрижки газона и чистки бассейнов. И оценивали бренд не по одной модели, а по всей работе сразу. По этой сумме он и обошёл конкурентов.

Устройства от ECOVACS удостоились серьезной международной премии

Устройства от ECOVACS удостоились серьезной международной премии

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За что ECOVACS дали звание лидера

Сертификат вручила Forbes China прямо на IFA Berlin 2026, одной из главных технологических выставок года. И это не за красивый стенд: бренд разбирали по семи направлениям сразу. В список вошли продуктовый портфель, исследовательский потенциал, выручка и прибыль, цепочка поставок, присутствие на мировых рынках, прозрачность данных и устойчивость бизнеса.

Вручение наград бренду ECOVACS

Вручение наград бренду ECOVACS

То есть жюри смотрело на компанию целиком, а не на одну удачную модель. И это честный подход. Выпустить один хит и прогреметь на пару сезонов может почти любой производитель. А вот быть сильным сразу по всем пунктам, от завода до сервиса, куда труднее. Поэтому звание №1 в такой формулировке весит больше, чем очередной приз за дизайн или отдельную функцию.

От роботов-пылесосов до газонокосилок

ECOVACS работает с 2006 года и всё это время держится за одну идею: роботы, которые берут на себя домашние дела. Сначала это была уборка пола, потом список сценариев начал быстро расти. Сегодня под брендом выходят не только пылесосы, но и роботы для мытья окон, газонокосилки и техника для чистки бассейнов. Пол, окна, двор, бассейн: компания честно тянет свой принцип «Robotics for All», то есть робот для каждого. За счёт этого ECOVACS ушёл от образа фирмы одной категории.

Модельный ряд устройств ECOVACS

Модельный ряд устройств ECOVACS

И это удобно покупателю: один бренд на несколько задач по дому, не нужно распыляться и что-то покупать у других компаний. Если вам близка сама идея, загляните в подборку от умной розетки до пылесоса: 10 вещей, которые я взял бы себе прямо сейчас, там как раз такая техника. Сейчас продукция ECOVACS продаётся почти на 180 рынках, а число обслуженных домохозяйств перевалило за 38 миллионов.

3105 патентов и 554 млн юаней на разработку

За громким званием стоят не лозунги, а инженеры. На 30 июня 2026 года у ECOVACS было 3105 выданных патентов, из них 920 на изобретения. В разработке заняты более 900 человек, и это отдельные команды, а не пара энтузиастов. Только за первую половину 2026 года компания вложила в исследования и разработку около 554 млн юаней — работа идет максимально плодотворно.

Новейшие устройства умного дома ECOVACS

Новейшие устройства умного дома ECOVACS

Причём наработки не пылятся в одном отделе. Единую технологическую базу бренд переносит с одной категории роботов на другую: алгоритмы ИИ, распознавание пространства, навигацию, управление движением и саму уборку. Внутри пылесос и газонокосилка устроены во многом похоже. Поэтому новинки выходят быстрее, обходятся дешевле в разработке, а до полок доезжают уже обкатанные решения — взгляните на них сами.

Международный бизнес впервые обогнал Китай

Технологии превратились в реальные продажи, и цифры это подтверждают. За первую половину 2026 года мировые поставки сервисных роботов ECOVACS выросли на 44,1% год к году.

Робот для ухода за газоном и садом ECOVACS

Робот для ухода за газоном и садом ECOVACS

Ещё заметнее прибавили новые категории. Доходы от роботов для окон, газонокосилок и техники для бассейнов на зарубежных рынках подскочили на 75,1%. А во втором квартале доля международной выручки в общих доходах бренда поднялась до 51%. Проще говоря, заграница стала главной опорой, а не приятной добавкой.

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История тут шире одной компании. Китайские бренды всё увереннее заходят в Россию и по железу, и по цене, причём не только в робототехнике. Недавно мы, например, нашли смартфон с 5G для России дешевле 13 тысяч от такого же напористого производителя. ECOVACS играет в той же лиге, просто заботится об уюте и чистоте в вашем доме.

ECOVACS на Ozon

Стоит ли покупателю обращать внимание на ECOVACS?

Звание №1 само по себе робота лучше не сделает. Но оно кое-что говорит о бренде, у которого вы берёте технику. Компания с тысячами патентов и серьёзными вложениями в разработку вряд ли исчезнет через год и вряд ли бросит поддержку купленных устройств.

Стенд ECOVACS на IFA 2026 в Берлине

Стенд ECOVACS на IFA 2026 в Берлине

Широкая линейка тоже плюс: привыкли к одному роботу, а рядом уже есть модель для окон или двора от того же производителя, с похожим приложением и логикой. Так что если выбираете умную технику для дома и хотите бренд, который никуда не денется, ECOVACS теперь смотрится увереннее. А брать конкретную модель или нет, по-прежнему решают её цена, характеристики и ваши реальные задачи.

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