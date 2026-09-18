На выставке IFA Berlin 2026 бренд ECOVACS получил от Forbes China сертификат «Глобальный бренд №1 в области домашней робототехники». Речь про ту самую технику, из которой сегодня собирают умный дом: если вы недавно читали, как собрать умный дом без ремонта и проводов, роботы-пылесосы там на первых ролях. Только теперь ECOVACS делает ещё и технику для мытья окон, стрижки газона и чистки бассейнов. И оценивали бренд не по одной модели, а по всей работе сразу. По этой сумме он и обошёл конкурентов.

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За что ECOVACS дали звание лидера

Сертификат вручила Forbes China прямо на IFA Berlin 2026, одной из главных технологических выставок года. И это не за красивый стенд: бренд разбирали по семи направлениям сразу. В список вошли продуктовый портфель, исследовательский потенциал, выручка и прибыль, цепочка поставок, присутствие на мировых рынках, прозрачность данных и устойчивость бизнеса.

То есть жюри смотрело на компанию целиком, а не на одну удачную модель. И это честный подход. Выпустить один хит и прогреметь на пару сезонов может почти любой производитель. А вот быть сильным сразу по всем пунктам, от завода до сервиса, куда труднее. Поэтому звание №1 в такой формулировке весит больше, чем очередной приз за дизайн или отдельную функцию.

От роботов-пылесосов до газонокосилок

ECOVACS работает с 2006 года и всё это время держится за одну идею: роботы, которые берут на себя домашние дела. Сначала это была уборка пола, потом список сценариев начал быстро расти. Сегодня под брендом выходят не только пылесосы, но и роботы для мытья окон, газонокосилки и техника для чистки бассейнов. Пол, окна, двор, бассейн: компания честно тянет свой принцип «Robotics for All», то есть робот для каждого. За счёт этого ECOVACS ушёл от образа фирмы одной категории.

И это удобно покупателю: один бренд на несколько задач по дому, не нужно распыляться и что-то покупать у других компаний. Если вам близка сама идея, загляните в подборку от умной розетки до пылесоса: 10 вещей, которые я взял бы себе прямо сейчас, там как раз такая техника. Сейчас продукция ECOVACS продаётся почти на 180 рынках, а число обслуженных домохозяйств перевалило за 38 миллионов.

3105 патентов и 554 млн юаней на разработку

За громким званием стоят не лозунги, а инженеры. На 30 июня 2026 года у ECOVACS было 3105 выданных патентов, из них 920 на изобретения. В разработке заняты более 900 человек, и это отдельные команды, а не пара энтузиастов. Только за первую половину 2026 года компания вложила в исследования и разработку около 554 млн юаней — работа идет максимально плодотворно.

Причём наработки не пылятся в одном отделе. Единую технологическую базу бренд переносит с одной категории роботов на другую: алгоритмы ИИ, распознавание пространства, навигацию, управление движением и саму уборку. Внутри пылесос и газонокосилка устроены во многом похоже. Поэтому новинки выходят быстрее, обходятся дешевле в разработке, а до полок доезжают уже обкатанные решения — взгляните на них сами.

Международный бизнес впервые обогнал Китай

Технологии превратились в реальные продажи, и цифры это подтверждают. За первую половину 2026 года мировые поставки сервисных роботов ECOVACS выросли на 44,1% год к году.

Ещё заметнее прибавили новые категории. Доходы от роботов для окон, газонокосилок и техники для бассейнов на зарубежных рынках подскочили на 75,1%. А во втором квартале доля международной выручки в общих доходах бренда поднялась до 51%. Проще говоря, заграница стала главной опорой, а не приятной добавкой.

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История тут шире одной компании. Китайские бренды всё увереннее заходят в Россию и по железу, и по цене, причём не только в робототехнике. Недавно мы, например, нашли смартфон с 5G для России дешевле 13 тысяч от такого же напористого производителя. ECOVACS играет в той же лиге, просто заботится об уюте и чистоте в вашем доме.

ECOVACS на Ozon

Стоит ли покупателю обращать внимание на ECOVACS?

Звание №1 само по себе робота лучше не сделает. Но оно кое-что говорит о бренде, у которого вы берёте технику. Компания с тысячами патентов и серьёзными вложениями в разработку вряд ли исчезнет через год и вряд ли бросит поддержку купленных устройств.

Широкая линейка тоже плюс: привыкли к одному роботу, а рядом уже есть модель для окон или двора от того же производителя, с похожим приложением и логикой. Так что если выбираете умную технику для дома и хотите бренд, который никуда не денется, ECOVACS теперь смотрится увереннее. А брать конкретную модель или нет, по-прежнему решают её цена, характеристики и ваши реальные задачи.

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