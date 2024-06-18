Что такое SberBox 2. Обзор одного из лучших медиаплееров

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Артем Сутягин

Компания SberDevices представила SberBox 2 — второе поколение своей ТВ-приставки, которая должна поднять домашние развлечения на новый уровень. Эта приставка отличается принципиально новым форм-фактором и улучшенной комплектацией, предлагая не только новые возможности, но и удобство использования. Звучит, конечно, красиво, но так ли все здорово на самом деле, как это может показаться при первом взгляде и просмотре рекламных материалов? Лучший способ разобраться в этом — попробовать все на себе, что я и сделал.

Что такое SberBox 2. Обзор одного из лучших медиаплееров. Согласитесь, коробка очень стильная. А это уже часть впечатления о продукте и показатель того, как производитель к нему относится. Фото.

Согласитесь, коробка очень стильная. А это уже часть впечатления о продукте и показатель того, как производитель к нему относится.

Обзор SberBox 2

Сердцем SberBox 2 является чипсет Amlogic S905Y4 с четырехъядерным процессором Cortex A35, производительности которого вполне хватает для плавной работы интерфейса и обеспечения нормального функционирования всех приложений. Я не заметил существенных фризов и подтормаживаний во время работы. Благодаря этому современному чипсету приставка способна воспроизводить контент в разрешении 4K UltraHD. Кроме того, SberBox 2 поддерживает технологию HDR 10 для динамической яркости, что делает изображение еще более интересным.

Красивый медиаплеер

Одной из интересных особенностей SberBox 2 является ее полупрозрачный корпус, выполненный в форме турбины. Это позволяет рассмотреть ее особенности и показать технологичность устройства. В последнее время тренд делать топовые устройства прозрачными возвращается, и SberBox 2, можно сказать, на волне.

Красивый медиаплеер. Корпус прозрачный и не очень обычной формы. Фото.

Корпус прозрачный и не очень обычной формы.

На корпус нанесено название устройства, а на задней стороне приклеена липучка. Ответная часть липучки с двусторонним скотчем входит в комплект. Это нужно для того, чтобы устройство можно было удобно разместить на задней стенке телевизора и снимать его, если понадобится. Если же у вас несколько телевизоров и вы возите с собой приставку, например, на дачу, можно купить в любом магазине рукоделия или на маркетплейсе липучку и пользоваться ей. Или просто оставить гаджет висеть на проводе, что тоже вполне нормально.

Красивый медиаплеер. Липучка, как основа крепления, очень необычное решение. Фото.

Липучка, как основа крепления, очень необычное решение.

Медиаплеер с функцией поиска пульта

SberBox 2 оснащена рядом удобных и в некотором роде необычных функций, которые должны сделать ее использование более удобным. Для меня это больной вопрос, так как я постоянно теряю пульт. Поэтому наличие функции «Найти пульт» всегда очень приятно. Если пульт управления потерялся, достаточно дважды нажать кнопку на корпусе приставки, и пульт издаст сигнальный звук, помогая быстро его обнаружить. Это избавляет от необходимости долгих поисков и экономит время пользователя.

Медиаплеер с функцией поиска пульта. Один из немногих пультов, который легко найти, если он потеряется. Фото.

Один из немногих пультов, который легко найти, если он потеряется.

Беспроводное и проводное подключение

Для обеспечения надежного и высокоскоростного подключения к Интернету SberBox 2 оснащена LAN-разъёмом. Это позволяет подключить приставку к сети через кабель, что особенно актуально при нестабильной работе Wi-Fi или при просмотре видеоконтента высокого качества. Проводное соединение гарантирует стабильность и высокую скорость передачи данных.

Беспроводное и проводное подключение. Одна сторона. Фото.

Одна сторона.

Беспроводное и проводное подключение. Другая сторона. Фото.

Другая сторона.

Многие считают, что в наш беспроводной век это какой-то архаизм, но именно так можно не терять в скорости и получить именно быстрое и стабильное соединение. А то многие подключают у провайдера, например, тариф со скоростью 100 Мбит/сек, а потом жалуются, компьютер в соседней комнате показывает 20 Мбит/сек. По проводу скорость всегда будет близка к заявленной.

Подробнее о SberBox 2 на официальном сайте

Что входит в комплект SberBox 2

Продуманная комплектация SberBox 2 включает в себя ряд аксессуаров, делающих использование приставки еще более удобным. В комплекте идет липучка, с помощью которой устройство можно надежно закрепить на телевизоре, экономя место и обеспечивая аккуратный внешний вид. Есть также съемный кабель HDMI небольшой длины, чтобы не занимать лишнее место, который в случае необходимости можно заменить на любой другой. А еще в комплект входит адаптер питания, провод питания и батарейки для пульта.

Что входит в комплект SberBox 2. Комплект поставки. Фото.

Комплект поставки.

Разъем для провода зарядки расположен сбоку, что не создает препятствий при размещении устройства за телевизором, даже если розетка находится за ним. Радом находится разъем Ethernet для проводного подключения к сети. HDMI расположился с противоположной стороны.

Удобный пульт управления

Пульт управления SberBox 2 также претерпел значительные изменения относительно первой версии. Он выполнен в новом эргономичном дизайне с обтекаемой формой, благодаря чему удобно лежит в руке. Кнопка регулировки звука переместилась на боковую грань. Это необычно, но удобное — как на смартфоне. Есть кнопки быстрого запуска популярных киносервисов.

Удобный пульт управления. Кнопки для запуска популярных сервисов. Фото.

Кнопки для запуска популярных сервисов

Удобный пульт управления. Регулировка громкости как на смартфоне. Фото.

Регулировка громкости как на смартфоне.

Батарейки устанавливаются в выдвижной отсек снизу. Благодаря этому решению пульт получился очень монолитными и не скрипит в руке. Как долго будут работать батарейки, я сказать не могу, но их можно заменить аккумуляторами формата ААА, что позволит сэкономить на них.

Удобный пульт управления. Батарейки вставляются в выезжающий отсек. Фото.

Батарейки вставляются в выезжающий отсек.

Операционная система Салют ТВ

SberBox 2 работает на базе открытой операционной системы собственной разработки — Салют ТВ. Эта операционная система предлагает широкие возможности для просмотра контента и установки приложений. Пользователи могут воспользоваться сквозным поиском в популярных онлайн-кинотеатрах и видеосервисах, чтобы быстро найти интересующие их фильмы, сериалы или передачи. Если нужного приложения нет в предустановленном наборе, его можно легко установить из встроенного каталога приложений или в виде APK-файла для Smart TV прямо из результатов поиска.

Операционная система Салют ТВ. Прежде всего надо активировать приставку и подвязать свой аккаунт. Фото.

Прежде всего надо активировать приставку и подвязать свой аккаунт.

Операционная система Салют ТВ. Можно устанавливать приложения из каталога, Интернета или через USB-кабель. Фото.

Можно устанавливать приложения из каталога, Интернета или через USB-кабель.

Операционная система Салют ТВ. Приложения устанавливаются быстро, а самые полезные даже советуются самой системой. Фото.

Приложения устанавливаются быстро, а самые полезные даже советуются самой системой.

В октябре 2023 года операционная система Салют ТВ получила масштабное обновление, которое вывело пользовательский опыт на новый уровень. Был полностью переработан интерфейс, сделав его более интуитивным и удобным для навигации. Улучшенный поиск позволяет быстрее находить нужный контент, а оптимизированный процесс установки приложений делает расширение функциональности приставки еще проще. Одной из главных изюминок обновления стал уникальный генеративный новостной канал с виртуальным ведущим, где новости подбираются искусственным интеллектом GigaChat. Это открывает новые возможности для персонализированного и актуального контента, сгенерированного под каждого пользователя.

Операционная система Салют ТВ. Есть голосовой поиск. Фото.

Есть голосовой поиск

Так же есть отдельная библиотека контента, которая поможет в выборе фильмов и сериалов, предоставляя удобный способ поиска и просмотра интересующих материалов. Сквозной поиск, о котором я сказал выше, охватывает не только онлайн-кинотеатры и ТВ-каналы, но и приложение «VK Видео».

Операционная система Салют ТВ. Огромное количество рекомендаций точно подскажет вам что посмотреть. Фото.

Огромное количество рекомендаций точно подскажет вам что посмотреть

Операционная система Салют ТВ. Есть детский режим с указанием возраста ребенка, чтобы контент подбирался под него. Фото.

Есть детский режим с указанием возраста ребенка, чтобы контент подбирался под него.

Операционная система Салют ТВ. Внутри детского раздела много всего интересного. Фото.

Внутри детского раздела много всего интересного

Примечательной особенностью Салют ТВ является использование нейросетевой модели GigaChat для генерации описаний фильмов и сериалов в карточках контента. Помимо основной информации о фильме, GigaChat может рассказать о его содержании, жанре, дать подробности о режиссёре и актёрском составе, а также предложить похожие фильмы для просмотра. Это позволяет пользователям получить более полное представление о контенте и сделать осознанный выбор. Контент будет более подходящим и интересным для каждого, независимо от ваших предпочтений.

Операционная система Салют ТВ. Вы всегда сможете узнать, о чем фильм и кто там снимается, прежде чем начать просмотр. Фото.

Вы всегда сможете узнать, о чем фильм и кто там снимается, прежде чем начать просмотр.

Операционная система Салют ТВ. Если зайти в карточку фильма, появится подробное описание и список сервисов, где его можно посмотреть. Фото.

Если зайти в карточку фильма, появится подробное описание и список сервисов, где его можно посмотреть.

Выбор подходящего онлайн-кинотеатра для просмотра фильма или сериала стал еще удобнее благодаря интеграции этой функции непосредственно в карточку контента. Пользователям больше не нужно тратить время на поиск нужного фильма в различных подписках и сравнивать цены — все варианты собраны в одном месте, что значительно упрощает процесс выбора и экономит время.

Операционная система Салют ТВ. Плитки позволят сразу понять, что вам предлагают. Фото.

Плитки позволят сразу понять, что вам предлагают

Характеристики SberBox 2

Если вам, как нашему Герману Вологжанину, важно знать все характеристики устройства, приведу еще несколько. SberBox 2 получил 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить множество приложений и медиафайлов. Двухдиапазонный Wi-Fi (2.4 ГГц/5 ГГц 802.11a/b/g/n/ac) гарантирует быстрое и стабильное подключение к беспроводной сети (но по проводу все равно будет лучше). А для вывода изображения на телевизор используется комплектный кабель HDMI 2.0 (сам разъем поддерживает HDMI 2.1), которого более чем хватит для передачи высококачественного потокового контента.

Характеристики SberBox 2. Характеристики медиаплеера мало кого интересуют. Главное, чтобы все просто работало. Но тут они хорошие. Фото.

Характеристики медиаплеера мало кого интересуют. Главное, чтобы все просто работало. Но тут они хорошие.

Первое поколение SberBox отлично работало и давало то, что нужно подавляющему большинству пользователей. Если вы любите смотреть телеканалы, вы получаете 100+ из них, среди которых точно найдете то, что нужно. Для любителей кино и сериалов есть множество потоковых сервисов. Тут даже есть функции ассистентов и ИИ для фанатов технологий.

В новом поколении приставка получила некоторые нововведения, которые делают ее еще лучше. Один только пульт с функцией поиска чего стоит. А доработанный сквозной поиск, изначальная версия которого появилась в прошлом году, это и вовсе красота.

Стоит ли покупать SberBox 2

SberBox 2 — это не просто ТВ-приставка, а комплексное решение для домашних развлечений, сочетающее в себе передовые технологии, инновационный дизайн и широкие возможности для просмотра контента. С новыми функциями, улучшенной комплектацией и мощной аппаратной начинкой, SberBox 2 устанавливает новые стандарты в своем сегменте. Звучит громко, но это действительно так.

Стоит ли покупать SberBox 2. SberBox — один из лучших гаджетов SberDevices. Как минимум, он подходит почти всем. Фото.

SberBox — один из лучших гаджетов SberDevices. Как минимум, он подходит почти всем.

Эта приставка идеально подойдет для тех, кто ценит качество, удобство и разнообразие в домашних развлечениях, предоставляя очень широкие возможности для просмотра любимых фильмов, сериалов и передач. Конечно, у него есть аналоги, но такого сочетания функций, дизайна и цены я еще не видел. За свои деньги это отличный гаджет для каждого телевизора. Его даже можно купить в подарок родителям или бабушка/дедушкам. 10–15 минут демонстрации, и они во всем разберутся.

Купить SberBox 2 на официальном сайте

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