Эти TWS наушники можно ремонтировать самому. Такого еще не было

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Артем Сутягин

Практически все наушники, которые вы можете купить сейчас, являются одноразовыми. Если у вас возникнут какие-либо аппаратные проблемы с наушниками или их корпусом, единственным выходом будет замена. Наушники практически невозможно отремонтировать, а дизайнерские и экономические решения, принятые в их отношении, означают, что проще выбросить сломанные и купить новые. Компания Fairphone, известная своим нестандартным подходом к смартфонам, теперь меняет это представление, выпуская, казалось бы, невозможные Fairbuds — наушники, которые можно ремонтировать и которые должны служить по-настоящему долго.

Эти TWS наушники можно ремонтировать самому. Такого еще не было. Ремонтировать современную технику становится все сложнее, но есть исключения. Изображение: androidauthority. Фото.

Ремонтировать современную технику становится все сложнее, но есть исключения. Изображение: androidauthority

Можно ли самому отремонтировать наушники

В отличие от других TWS-наушников, Fairbuds не только поддаются ремонту, но и рассчитаны на длительный срок службы. Fairphone утверждает, что в Fairbuds можно легко заменить семь запасных частей. В их число входят:

  • батарея наушников
  • силиконовое кольцо
  • наконечники наушников
  • внешний корпус зарядного устройства
  • сердцевина зарядного устройства
  • батарея зарядного устройства
  • сами наушники

Вы можете заменить аккумуляторы в обоих наушниках и модульном зарядном кейсе. Это означает, что ваши наушники могут прослужить больше тех 1-2 лет, чем обычно служат большинство наушников. Кроме того, если вы потеряете один наушник, вы можете заказать один на замену.

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Гарантия на беспроводные наушники

Если вы все еще не уверены в том, что они прослужат долго, Fairphone предлагает трехлетнюю гарантию на Fairbuds, чтобы вы могли убедиться, насколько они уверены в своем продукте.

Хотя изюминкой Fairbuds является их ремонтопригодность, Fairphone также снабдил их хорошими техническими характеристиками. Fairbuds получили 11-миллиметровыми динамиками с титановым покрытием и тремя микрофонами на каждом наушнике. Есть функция ANC, а также многоточечное соединение Bluetooth для одновременного подключения к двум устройствам с помощью Bluetooth 5.3.

Гарантия на беспроводные наушники. По спекам это обычные наушники. Изображение: Reddit. Фото.

По спекам это обычные наушники. Изображение: Reddit

Кроме этого они защищены от пота и другой влаги по стандарту IP54. Fairbuds утверждают, что время автономной работы наушников с ANC составляет до 5 часов, а с учетом зарядки от кейса вдали от розетки музыку можно слушать до 26 часов. Вы также можете настроить восьмиполосный эквалайзер в мобильном приложении Fairbuds на Android и iOS.

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Можно ли купить Fairbuds в России

В России новинка пока не продается, но скорее всего в ближайшее время появится у разных продавцов. С покупкой запчасте могут быть проблемы, но под заказ найти что-то будет можно. Пока Fairbuds можно заказать на сайте производителя или купить в розничных магазинах Европы. Они стоят €149 и доступны в черном и белом цветах.

Ремонт всей современной техники, а не только наушников, становится все более сложной задачей и на это есть много причин. Одним из самых сложных в этом отношении устройств является смартфон.

Можно ли купить Fairbuds в России. Купить наушники Fairbuds в России сложно, но скорее всего будет можно. Изображение: Чудо Техники. Фото.

Купить наушники Fairbuds в России сложно, но скорее всего будет можно. Изображение: Чудо Техники

Почему так сложно ремонтировать современную технику

Производители стремятся сделать устройства тоньше и компактнее, что усложняет их внутреннюю конструкцию и ограничивает доступ ко многим компонентам. Кроме того, использование клея и герметизирующих элементов затрудняет разборку смартфонов без повреждений. Но есть и исключения. Например, смартфоны той же Fairphone можно ремонтировать самому. Даже отвертка в комплекте есть.

Еще одна проблема – миниатюризация деталей. Крошечные микросхемы, разъемы и другие элементы требуют высокой точности и навыков при ремонте. Малейшая ошибка в работе с ними может привести к полной неработоспособности устройства. Также современные смартфоны используют множество специализированных компонентов, запчасти для которых могут быть труднодоступны или дороги.

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Программное обеспечение тоже вносит свою лепту в сложность ремонта. Производители часто блокируют возможность установки неоригинальных деталей через программные ограничения. Это защищает их интеллектуальную собственность, но создает препятствия для независимого ремонта.

В результате ремонт смартфонов становится прерогативой авторизованных сервисных центров, а для обычных пользователей или независимых мастерских это часто оказывается непосильной задачей. Производители, стремясь сократить стоимость производства и повысить прибыль, зачастую жертвуют ремонтопригодностью своих устройств.

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