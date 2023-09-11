Самые экологичные телефоны, которые легко отремонтировать

Наша планета прекрасна и надо ее беречь. Таким образом, разумный выбор того, как мы живем и какие продукты покупаем, является ключом к тому, чтобы сохранить ее для будущих поколений. Некоторые смартфоны созданы так, чтобы приносить больше денег создателям, а другие — более экологичными и ремонтопригодными. Если это важные факторы для вас при покупке нового телефона, стоит обратить внимание на Fairphone 4 или более новый Fairphone 5. Но есть также несколько других вариантов, которые стоит обсудить, когда речь идет о лучшем модульном устройстве.

Fairphone 4 — телефон, который можно отремонтировать самому

В мире экологически чистых смартфонов Fairphone 4, пожалуй, самый популярный. Он же и самый ремонтопригодный. При разборке iFixit он получил идеальный показатель ремонтопригодности 10/10, как и старый Fairphone 3. Большая часть Fairphone 4 состоит из модулей, заменяемых самими пользователем. Это означает, что вы можете менять детали по мере необходимости так, как вам нужно. Имеются модули для дисплея, аккумулятора, задней камеры, селфи-камеры, разъема для наушников, порта USB-C, динамика и многого другого. Если что-то здесь сломается, скорее всего, вы сможете заменить это сами за несколько минут.

Для ремонта или модернизации вам понадобится только отвертка Philips, которую Fairphone заботливо предоставляет вместе с телефоном. А для дополнительного спокойствия на Fairphone 4 предоставляется щедрая пятилетняя гарантия. Более того, телефон создан с использованием ответственно отобранных материалов, не говоря уже о том, что Fairphone активно выступает за улучшение условий труда в индустрии мобильных технологий.

Что касается технических характеристик, Fairphone 4 оснащен процессором Snapdragon 750G, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ расширяемой памяти, 6,3-дюймовым дисплеем Full HD+ и аккумулятором емкостью 3905 мАч. Телефон имеет класс водонепроницаемости IP45. Вы будете получать обновления программного обеспечения до 2025 года. Пользователи также могут устанавливать на свои устройства Fairphone альтернативные операционные системы.

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Fairphone 5 — новый честный телефон

Cовсем недавно компания выпустила Fairphone 5, который она называет «самым экологичным телефоном». Получая обновления программного обеспечения с гарантией до 2031 года (как минимум пять версий ОС Android после Android 13) и поставляя пятилетнюю гарантию, как и его предшественник, он более чем на 70 процентов изготовлен из экологически чистых или переработанных материалов. Кроме того, в его конструкции также используются модульные детали, поэтому его легко отремонтировать, что продлит срок его службы.

Благодаря динамическому OLED-экрану, восьмиядерному процессору Qualcomm QCM6490 и поддержке 5G, это также мощный телефон. Он даже оснащен двойной камерой по 50 МП, включающей широкоугольный и сверхширокоугольный модули. А также фронтальной камерой на 50 М. Вы можете снимать видео с разрешением до 4K и замедленное видео со скоростью до 240 кадров в секунду.

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Teracube 2e — экологичный телефон

Первоначально Teracube 2e стартовал в рамках Indiegogo, а теперь продается как полностью самостоятельный продукт, и он призван стать «самым надежным смартфоном в мире». Компания даже сотрудничает с iFixit, чтобы сделать руководства по ремонту и детали доступными для тех, кто делает все самостоятельно.

Teracube 2e имеет не выдающееся, но и не самые плохие характеристики, среди которых выделяются процессор MediaTek Helio A25, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной памяти, 6,1-дюймовый дисплей Full HD+, двойная задняя камера 13+8 МП и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Вы также получаете разъем для наушников 3,5 мм, зарядку USB-C, расширение microSD, два слота для SIM-карт и NFC. К счастью, Teracube 2e получит целых два обновления платформы в рамках инициативы Android One.

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Samsung Galaxy A54 — выгодный телефон Самсунг

Samsung Galaxy A54 5G не находится на том же уровне ремонтопригодности, что и другие Teracube 2e, Fairphone 4 или тому подобные, но это один из лучших вариантов от именитых производителей. Если вы захотите отремонтировать Samsung Galaxy A54 5G своими руками, сделать это относительно просто. Большинство компонентов Galaxy A54 5G являются модульными и легко заменяются. Согласно отчету, опубликованному самой Samsung, устройство имеет показатель ремонтопригодности 8,4, а это очень хорошо.

Что касается остальных возможностей Galaxy A54 5G, то это один из лучших Android-телефонов среднего класса, который можно купить за деньги. Здесь имеется OLED-дисплей с частотой 120 Гц, основная камера 50 МП, а обновления программного обеспечения и исправления безопасности гарантированы до 2028 года. Регулярные обновления помогут вам использовать один и тот же телефон в течение более длительного периода, что делает его более безопасным для окружающей среды.

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SHIFT6mq — телефон со сложным названием

Как и Fairphone, SHIFT стремится создавать устройства, которые легко ремонтировать и которые можно модифицировать. В частности, SHIFT6m последнего поколения получил оценку ремонтопригодности 9 из 10 от iFixit, среди его особенностей — легкий доступ к аккумулятору и экрану, для скрепления телефона используется только один тип головки винта, а в комплект поставки входит отвертка.

У SHIFT6mq есть некоторые перекрывающиеся компоненты и короткие соединительные кабели, а это означает, что его не так легко отремонтировать, как Fairphone 4. Тем не менее, он все еще очень сильно опережает то, что предлагает большинство других моделей в наши дни.

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Нокиа Х30 5G — надежная Нокия

Еще один экологичный телефон, на который стоит обратить ваше внимание, — Nokia X30 5G. Он спроектирован как телефон среднего класса, то есть он не такой мощный и интересный, как более распространенные телефоны, вроде Galaxy A54. Его не так легко отремонтировать, как Fairphone или Teracube, но он имеет преимущество с точки зрения устойчивости и выносливости.

Nokia X30 5G имеет водо- и пыленепроницаемость IP67, поэтому он может выдержать грубое использование. Это, очевидно, поможет ему оставаться в живых гораздо дольше, чем обычному телефону. HMD Global обещает трехлетнюю гарантию, три года обновлений ОС и безопасности, а на телефоне установлен Android 12 из коробки.

Производитель утверждает, что это самый экологичный телефон Nokia на данный момент. 60% всех материалов, используемых при изготовлении телефонов Nokia X30, перерабатываются, включая пластик и алюминий. Чтобы сократить электронные отходы, в коробке нет блока питания, а телефон поддерживает eSIM.