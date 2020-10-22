Как сделать селфи не беря телефон в руки

Мы все попадали в ситуации, которые требовали сделать селфи, но так, чтобы в него влезло большое количество людей. Кто-то для этого встает поплотнее, кто-то вытягивает руку, а кому-то не хватает и этого. Более того, даже если пользоваться режимом широкоугольного объектива для фронталки, это тоже не всегда может решить проблему. В частности из-за того, что искажения по краям кадра в этом случае приводят к тому, что рука начинает напоминать мутировавший банан, чем сильно портит фотографию. Для того, чтобы это исправить, можно просто поставить телефон куда-нибудь и встать перед ним или прикрепить его к моноподу (селфи-палке). Вот только как в этом случае нажать на кнопку спуска? Есть пара способов.

Как сделать селфи

Многие из нас оказывались в ситуации, когда хотелось сделать селфи, но людей было слишком много, чтобы всех уместить в один кадр. В итоге приходилось или вставать плотнее, или вытягивать руку до бесконечности, чтобы все уместились. Часто и это не помогало.

Многие скажут, что есть широкоугольный режим, и будут правы, но это тоже так себе решение, когда искажения по углам кадра делают из руки подобие мутировавшего банана. В итоге, кадр почти испорчен, смотрится все так себе и радости от коллективного фото остается немного.

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Отличным вариантом будет поставить смартфон куда-нибудь или закрепить его не моноподе (селфи-палке) и сделать фото. Вот только на все моноподы имеют возможность управлять съемкой, а съемка по таймеру тоже не всегда подходит. Но решение есть.

Как сделать хорошее селфи на Huawei

Смартфоны Huawei предлагают множество возможностей для съемки селфи, да и просто фотографий с помощью основной камеры без физического нажатия кнопки спуска затвора. Все это вы найдете в настройках камеры (символ шестеренки в правом верхнем углу).

Одним из вариантов будет съемка по улыбке. Если этот режим включен, то достаточно будет улыбнуться, смотря в камеру, и снимок будет сделан. Так же можно включить управление звуком. Вам только надо громко сказать, чтобы камера сняла фото.

На постоянной основе такими функциями я не пользовался, но не протестировать их я не мог. На Huawei P20, Huawei P30 и паре других смартфонов все работало.

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В некоторых версиях операционной системы есть также функция управления камерой поднятием руки, но я находил ее не во всех смартфонах, которые попадали в мои руки. Если она у вас есть, напишите модель и версию ПО в комментариях.

Дистанционная съемка на смартфоны Samsung

Подобные варианты вы найдете и на смартфонах Samsung. На этих смартфонах алгоритм голосового управления может даже различать, что нужно сделать, — фото или видео. Если вы запускаете селфи жестом ладони, смартфон Samsung сначала включит двухсекундный таймер. Вы спокойно уберете руку и получите снимок.

Однако в телефонах Samsung отсутствует функция распознавания улыбки. Вместо этого они предлагают разместить кнопку спуска на любом месте экрана. Конечно, этот способ не входит в категорию ”свободные руки”, но это все равно может быть намного удобнее, чтобы вы могли взять смартфон иначе и выиграть еще расстояние на вытягивание руки.

Как снять селфи без рук на любом смартфоне

Если в вашем смартфоне нет умных программных уловок, подобных упомянутым выше, у вас все равно есть другие варианты. Например, почти все производители настроили кнопки регулировки громкости как физические кнопки запуска. На некоторых устройствах можно даже настроить одну кнопку для съемки фотографий, а другую — для записи видео. Все эти функции надо искать в настройках камеры.

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Смартфоны всех производителей также предлагают функцию таймера срабатывания затвора. С этой функцией все, что вам нужно сделать, это выбрать время, которое вам понадобится для того, чтобы убрать руку от смартфона и занять нужную позу. После этого нажимаете кнопку съемки и спустя установленное время будет сделана фотография. При групповых селфи рекомендуется использовать более длинный обратный отсчет, чтобы все люди успели приготовиться к съемке.

Как работает селфи-палка

В начале я сказал, что селфи-палка или, как ее правильнее называть, ”монопод”, не всегда удобна. Но иногда без нее никак, и люди принимают этот способ фотографии, пользуясь им довольно часто.

Селфи-палки начали активно появляться примерно в 2012-2014 году. Их функциональность во многом основывалась на способности смартфонов использовать кнопки регулировки громкости в качестве органов управления. Эти палки для селфи просто подключаются к разъему для наушников или по Bluetooth. Для съемки на смартфон отправляется команда изменения громкости.

Проблема в том, что на современных смартфонах нет разъема для наушников, а значит ”палка” должна работать через Bluetooth или через переходник на USB Type-C. Я сам так пользовался с Huawei P20 Pro и моноподом Huawei. Но этот вариант подойдет далеко не всем, поэтому прежде, чем покупать такой аксессуар, поищите информацию о том, подойдет ли такой способ вам.

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Если вам часто надо снимать фотографии без рук, то как минимум в вашем распоряжении будет таймер, который всегда есть на всех смартфонах. Если у вас один из упомянутых смартфонов, то выше приведены способы, которые вам помогут. Если у вас другой смартфон, то загляните в настройки камеры. Там некоторые производители (часто даже на отдельных моделях) предлагают собственные решения. Они могут отличаться от модели к модели и от одной версии операционной системы к другой, но порой они бывают очень удобными.