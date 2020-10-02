Google выпустила обновление «Google Фото» с новыми фильтрами и умными настройками

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Иван Кузнецов 0

«Google Фото» — мега-крутой сервис, у которого практически нет альтернатив. Вопреки здравому смыслу, Google предлагает не только бесплатно хранить в облаке все свои фотографии и видеозаписи в высоком качестве, но и радует автоматически сформированными коллажами, анимациями на основе загруженных снимков и любопытными фильтрами. Конечно, мешать вам редактировать собственные фотки самостоятельно никто не будет, но мне больше нравится, как за меня это делает автоматика. Правда, Google захотелось, чтобы пользователи начали сами проявлять инициативу и добавили в набор новых инструментов редактирования.

Google Фото

Google Фото получил обновление с расширенными инструментами редактирования

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Обновление «Google Фото» (скачать) было представлено на той же презентации, что и Google Pixel 5. Разработчики компании снабдили сервис рядом супер-классных инструментов редактирования фотографий и пообещали добавить ещё больше в будущем. Но уже с тем, что появилось на данном этапе, вполне можно работать, совершенствуя уже отснятые кадры.

Фильтры в Google Фото

Редактирование фото

В Google Фото появились фильтры на основе ИИ

Чтобы пользователи не отказывались проявлять инициативу, работу части инструментов предусмотрительно автоматизировали по максимуму. То есть, по факту, это своего рода фильтры, которые накладываются на определённые типы изображений. Алгоритмы сами понимают, к какому кадру можно применить эффект боке и сделать из него портретный снимок, какой кадр лучше немного подкрасить, а какой – наоборот, выдать в ч/б.

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При желании внести какие-то изменения в исполнение, которое выберет фильтр, вы сможете подкрутить нужные настройки самостоятельно. Допустим, вас не устроит, как свет падает на ваше лицо. Специальный инструмент редактирования позволит сделать всё, как хочется именно вам. Я уже не говорю о настройках баланса белого, насыщенности фотографий, яркости и контрастности – всё это тоже доступно во встроенном редакторе изображений.

Портретное освещение

Портретное освещение на кадрах может быть скорректировано постфактум

Правда, часть функций останутся эксклюзивом смартфонов Google Pixel, проявляясь только на них. Например, смена направления освещения на постобработке. Дело в том, что такой режим появился в Google Camera, а теперь пользователи «пиксельных» аппаратов смогут настраивать этот параметр не только в интерфейсе камеры, но и в приложении «Google Фото». Удобно.

Настройка размытия на фото

Настройка фото

Вы можете отредактировать фото так, как вам нравится

Особенно меня радует появление в редакторе «Google Фото» инструмента для подстройки эффекта боке. Как ни странно, но большинство Android-смартфонов сегодня очень часто лажают при создании портретных снимков. Из-за этого в расфокусе оказываются какие-то мелкие детали кадра: волосы, уши, пальцы рук, всевозможные украшательства вроде бантов и много чего ещё. Само собой, что выкладывать такие фото в социальные сети и тем более Инстаграм, который для многих является своего рода витриной, не хочется. Поэтому очень круто просто сделать обычный снимок без применения боке, а потом добавить его уже к готовому изображению.

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Как и полагается в таких случаях, первыми обновление «Google Фото» получат владельцы смартфонов Google Pixel. До всех остальных оно доберётся немного позднее, но, по уверениям Google, раньше, чем функции Hold for Me и обновлённая Google Camera. Поскольку облачный сервис в принципе является общедоступным, задерживать выход апдейта для него искусственно было не слишком рационально. Поэтому смею предположить, что уже в ближайшие недели новая версия «Google Фото» доберётся до вас и позволит вам начать более смело редактировать свои фотографии, попадающие в облако.

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