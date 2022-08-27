Какие смарт-часы Xiaomi купить для Android: лучшие модели 2022 года

Компания Xiaomi выпускает не только смартфоны, но и другие умные устройства. Особой популярностью у фанатов пользуются фитнес-браслеты Mi Band, но в линейке производителя также есть смарт-часы. Причем они выходят под разными брендами от Amazfit до Redmi. К 2022 году моделей стало настолько много, что в их списке можно легко запутаться. Попробуем разобраться, какие смарт-часы Xiaomi стоит купить прямо сейчас, чтобы использовать их в связке с любым Андроид-смартфоном.

Amazfit Bip U — недорогие смарт-часы

Amazfit — один из множества суббрендов китайского производителя, ориентированный на выпуск смарт-часов. Эта модель входит в единую экосистему Xiaomi и подключается к любому телефону Android через приложение Mi Fit (сейчас называется Zepp Life).

Amazfit Bip U — модель начального уровня, представляющая собой продвинутый фитнес-трекер. Часы оснащены большим 1,43-дюймовым дисплеем и поддерживают 60 режимов тренировок. Кроме того, в аксессуар встроен GPS-датчик для отслеживания активности на карте, а емкости встроенного аккумулятора хватает на 9 дней автономной работы. Также смарт-часы Amazfit мониторят качество сна, измеряют пульс и уровень стресса, а при подключении к смартфону позволяют управлять музыкой и читать уведомления.

Цена: 2 850 рублей

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Redmi Watch 2 Lite — обзор смарт-часов

Это самые дешевые смарт-часы Xiaomi из тех, которые не относятся к фитнес-браслетам. Redmi Watch 2 Lite оснащены TFT-экраном диагональю 1,55 дюйма. И, хотя запас яркости подобного рода дисплея может показаться недостаточным, проблемы с распознаванием текста возникают только на ярком солнце.

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Зато смарт-часы Redmi способны непрерывно работать на протяжении 10 дней даже с активным GPS. Набор тренировок включает в себя более 100 режимов, а помимо измерения пульса Redmi Watch 2 Lite умеют анализировать насыщение крови кислородом. К смартфону часы подключаются через приложение Mi Fitness (Xiaomi Wear).

Цена: 3 450 рублей

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Xiaomi Smart Band 7 Pro — лучший фитнес-браслет

Несмотря на то, что Mi Band — это линейка фитнес-браслетов, новые Xiaomi Smart Band 7 Pro по набору функций не отличаются от смарт-часов. Они оснащены GPS-трекером, который определяет геолокацию пользователя и рисует маршрут пробежки. А еще Mi Band 7 Pro получили большой AMOLED-экран диагональю 1,64 дюйма с хорошим запасом яркости.

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Аккумулятора емкостью 235 мАч хватает на 12 дней непрерывной работы, в течение которых вы можете пользоваться любым из 117 режимов тренировок. Кроме фитнес-занятий Xiaomi Smart Band 7 Pro предлагает мониторинг фаз сна, анализ уровня стресса и круглосуточное измерение пульса.

Цена: 3 650 рублей

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Amazfit GTS 2 mini — женские смарт-часы

Еще одни умные часы Amazfit, но уже более высокого уровня. За счет скромных габаритов Amazfit GTS 2 mini смело можно отнести к числу женских смарт-часов. Они отлично смотрятся даже на хрупкой руке, а весят менее 20 граммов. При этом часы Xiaomi имеют 1,55-дюймовый AMOLED-экран с довольно узкими рамками и расширенный набор функций.

Если вы любите заниматься спортом, то вас наверняка заинтересует наличие 68 режимов тренировок в Amazfit GTS 2 mini. Ну а все остальные смогут в круглосуточном режиме измерять ЧСС, уровень стресса и насыщенность крови кислородом. Также эти недорогие смарт-часы обладают функцией контроля менструальных циклов и предоставляют рекомендации по улучшению качества сна.

Цена: 5 300 рублей

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Xiaomi Watch S1 Active — круглые смарт-часы

Новые смарт-часы Xiaomi, представленные весной 2022 года. Они относятся к сегменту премиальных устройств и ориентированы на людей, которые любят заниматься спортом. Также Xiaomi Watch S1 Active станут отличным выбором для ценителей круглых смарт-часов, так как моделей в подобной форм-факторе с каждым годом становится все меньше.

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Часы оснащены 1,43-дюймовым AMOLED экраном с частотой обновления 60 Гц, благодаря чему интерфейс на Xiaomi Watch S1 Active отображается в два раза плавнее, чем на других моделях. Спортсменам аксессуар предложит 117 режимов тренировок с возможностью отслеживать маршрут при помощи GPS-трекинга. Наконец, у Xiaomi Watch S1 Active есть две фишки, заставляющие рассматривать их в качестве полноценных смарт-часов и прямого конкурента Apple Watch или Galaxy Watch. Это поддержка Bluetooth-звонков и бесконтактная оплата покупок картами MasterCard.

Цена: 8 050 рублей

Купить Xiaomi Watch S1 Active

Xiaomi Watch S1 — мужские смарт-часы

Следом в рейтинге умных часов идет еще одна премиальная модель, которая обладает всеми достоинствами Xiaomi Watch S1 Active. У этого аксессуара такой же яркий экран и плавный интерфейс, а также свыше 100 режимов тренировок с поддержкой GPS-трекинга. В отличие от предыдущей модели, корпус Xiaomi Watch S1 выполнен из нержавеющей стали, а не из пластика, поэтому часы весят аж 70 граммов, что явно будет отягощать женскую руку.

Сугубо флагманская фишка часов Xiaomi Watch S1 — беспроводная зарядка. Еще эта модель поставляется с кожаным ремешком, а ее дисплей покрыт крепким сапфировым стеклом. В завершении стоит напомнить о том, что умные часы Xiaomi умеют измерять уровень кислорода в крови и мониторить качество сна.

Цена: 10 650 рублей

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Amazfit GTS 3 — лучшие смарт-часы Amazfit

Завершает подборку премиальная модель для тех, кто любит квадратные смарт-часы наподобие Apple Watch. Amazfit GTS 3 подключаются к смартфону через приложение Zepp Life, в котором вам будут доступны подробные сведения о проведенных тренировках. Ими вы наверняка захотите заняться, ведь часы поддерживают 150 спортивных режимов.

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Будучи премиальными часами, Amazfit GTS 3 весят менее 25 граммов, поэтому отлично подойдут как мужчинам, так и женщинам. Главное — выбрать подходящий цвет ремешка. Среди функций смарт-часов стоит отметить наличие голосового помощника Alexa, мониторинг пульса, SpO2 и уровня стресса. Но основное достоинство Amazfit GTS 3 — сверхчеткий AMOLED-экран, чья диагональ составляет 1,75 дюйма, а яркость достигает 1000 нит.

Цена: 12 000 рублей

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