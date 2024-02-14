Лучшие товары с AliExpress для умного дома и не только

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин

Если для вас AliExpress — это история о дешевых аксессуарах для кухни и недорогих зарядках для смартфона, то у нас для вас кое-что есть. Каждую неделю мы готовим крутые подборки товаров с этой площадки и собираем их в подборки лучших товаров с AliExpress. Не станет исключением и эта неделя. Сегодня мы поговорим о товарах для умного дома, которые можно подключить к умной колонке или смартфону и управлять ими, не вставая с дивана. Но будет у нас и кое-что обычное, поэтому давайте начинать.

Лучшие товары с AliExpress для умного дома и не только. Умный дом становится все более реальным и доступным. Фото.

Умный дом становится все более реальным и доступным.

Универсальный хаб для умного дома

Лучшие товары с AliExpress для умного дома и не только. Универсальный хаб для умного дома. Фото.

В умном доме есть одна очень хорошая разработка — Zigbee. Это универсальный протокол для связи устройств. Если он поддерживается, то можно подключать разные устройства к одному хабу, вроде такого. Данный подход позволит сэкономить на покупке более дорогих устройств с Wi-Fi, а заодно повысить качество соединения и снять нагрузку с роутера. Сам хаб управляется через приложение со всеми подключенными к нему устройствами или через умную колонку с поддержкой Tuya. Яндекс Станция подойдет.

Цена: от 1030 рублей

Купить хаб для умного дома

Автоматическое перекрытие воды или газа

Лучшие товары с AliExpress для умного дома и не только. Автоматическое перекрытие воды или газа. Фото.

Товары с AliExpress, которые заставят вас сожалеть, если вы их не купите.

Этот простой в своей сущности прибор позволяет быстро перекрывать воду или газ. Надо только сказать это Алисе или сделать самому через приложение из любой точки мира, где есть интернет. Никакого вмешательства в систему не требуется. Просто установите его на трубу, и он будет поворачивать имеющийся кран. Это делает его простым и безопасным: не надо беспокоиться о его качестве. Даже если откажет, он просто перестанет перекрывать кран, но никакой утечки не будет. Так же можно приладить к некоторым батареям.

Цена: 1230 рублей

Купить перекрыватель воды

Умный выключатель с одной, двумя или тремя кнопками

Лучшие товары с AliExpress для умного дома и не только. Умный выключатель с одной, двумя или тремя кнопками. Фото.

Просто установите этот выключатель вместо обычного, и вы получите все преимущества умного управления светом через Яндекс Станцию или приложение в смартфоне. Можно будет продолжать пользоваться им, нажимая кнопку, а если не захотите вставать с дивана, просто отдайте команду голосом или через приложение. Приятнее всего именно то, что конструкция не требует никакого дополнительного вмешательства в проводку: просто замените обычный выключатель на этот. Есть версии с 1, 2 или 3 кнопками.

Цена: от 640 рублей

Купить умный выключатель

Датчик дыма с Wi-Fi

Лучшие товары с AliExpress для умного дома и не только. Датчик дыма с Wi-Fi. Фото.

Товары с AliExpress, которые заставят вас сожалеть, если вы их не купите.

Датчик дыма должен быть в каждом доме. Этот не только известит вас об обнаружении дыма звуковым сигналом, но и отправит уведомление через интернет, чтобы вы могли получить его на свой смартфон. Датчик небольшой, но очень полезный. А при такой цене их не лишним будет развесить в каждой комнате.

Цена: 810 рублей

Купить датчик дыма с Wi-Fi

Сумка для инструментов с карманами

Лучшие товары с AliExpress для умного дома и не только. Сумка для инструментов с карманами. Фото.

Немного отдохнем от умного дома и рассмотрим полезную сумку для инструментов. Такая сумка позволяет хранить все инструменты в одном месте. В развернутом виде ее можно куда-нибудь повесить, а в свернутом взять с собой: просто скатайте ее в один ролик. Большая ручка позволит взять сумку куда-то, если понадобится. Ткань плотная, а в 4 кармана поместится всё, что нужно. Как бонус, ее можно повесить на спинку автомобильного сидения, чтобы использовать как органайзер.

Цена: 1030 рублей

Купить сумку для инструментов

Лучший удлинитель для дома

Лучшие товары с AliExpress для умного дома и не только. Лучший удлинитель для дома. Фото.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Этот удлинитель выпускается с длиной кабеля 2 или 3 метра. Есть версия с плоской вилкой, а вставить в него можно 4 вилки, 3 обычных USB и 1 USB Type-C. Остается только добавить, что есть кнопка отключения, чтобы можно было обесточить все приборы разом без необходимости тянуться к розетке. Это идеальный вариант для тех мест, где удлинитель нужен лишь время от времени.

Цена: 1280 рублей

Купить удлинитель для дома

Разветвитель для розетки с USB

Лучшие товары с AliExpress для умного дома и не только. Разветвитель для розетки с USB. Фото.

Еще один отличный вариант для тех, кому не хватает розеток. Этот компактный разветвитель вставляется в розетку и даже не будет блокировать находящийся рядом выключатель. Зато даст вам две обычные розетки, три простых USB и один USB Type-C. Выглядит он довольно стильно и позволит вам одновременно подключить два бытовых прибора и 4 гаджета на зарядку.

Цена: 780 рублей

Купить разветвитель для розетки с USB

Стильная беспроводная колонка

Лучшие товары с AliExpress для умного дома и не только. Стильная беспроводная колонка. Фото.

10 товаров с Алиэкспресс, которые влюбят в себя каждого покупателя.

Такая колонка работает от встроенного перезаряжаемого аккумулятора, имеет два динамика и может подключаться к телефону или другому источнику по Bluetooth или проводом. Снизу есть резиновые ножки для большей устойчивости, но ее можно еще класть и вешать. Тканевый корпус смотрится очень стильно, а петля сбоку даст возможность повесить колонку на рюкзак, на крючок или на ветку, если возьмете ее с собой на пикник.

Цена: 1250 рублей

Купить стильную беспроводную колонку

Удлинитель для подключения 11 устройств

Лучшие товары с AliExpress для умного дома и не только. Удлинитель для подключения 11 устройств. Фото.

Этот царь-удлинитель позволяет подключить к нему сразу 11 устройств для питания или зарядки. Есть сразу шесть обычных розеток и еще пять USB на боковой части. Такого хватит на всю семью или даже для небольшого офиса. А производится этот аксессуар ORICO — именитым брендом, который давно зарекомендовал себя с хорошей стороны, как, например, Ugreen. На выбор есть черный или белый цвет, а также версия с четырьмя розетками вместо шести.

Цена: 1700 рублей

Купить удлинитель для подключения 11 устройств

Теги
Лонгриды для вас
Шикарные Смарт-приставки на Android TV для телевизора, которых не найти в магазинах

Покупка Смарт-телевизора - лотерея, которая может оказаться более непредсказуемой, чем приобретение смартфона с рук. Выбрать хороший телевизор на Андроиде нереально сложно, так как большинство моделей выглядят практически одинаково, а характеристики железа найти крайне сложно - как правило, консультанты в магазинах и сами не знают их. Так что, вместо того, чтобы по незнанию случайно не потратить деньги впустую, рекомендую купить приставку на Андроид ТВ: компактный гаджет можно подключить через разъём HDMI практически к любому существующему телевизору. Вот самые лучшие варианты, которые я держу на карандаше уже не первый месяц.

Читать далее
5 лучших увлажнителей воздуха, которые избавят вас от духоты в квартире

ERID: 2SDnjcmcLw2Благодаря системе центрального отопления мы не мерзнем в квартирах зимой, но вместе с тем в холодное время года возникает другая проблема. Из-за горячих труб воздух сушится, поэтому нам становится трудно дышать. Да, можно временно открыть окно, однако через несколько минут эффект свежести пропадет, а еще повысится риск возникновения простуды. Спасение только одно — увлажнитель воздуха для квартиры. И сегодня мы подскажем, какую модель лучше купить.

Читать далее
Xiaomi выпустила наушники мечты. Redmi Buds 5 прокачали так, что твоим ушам не устоять

Компания Xiaomi ударно начала 2024 год. 11 января вышли свежие смартфоны POCO, а под конец месяца китайцы приготовили еще одну порцию новинок, но теперь уже от Redmi. Одна из них — беспроводные наушники Redmi Buds 5, доступные в базовой версии и модификации с приставкой «Pro». Хотя обе модели являются недорогими, они предлагают топовые характеристики по более чем демократичной цене. Давайте разберемся, в чем секрет наушников Redmi Buds 5 и Redmi Buds 5 Pro, которые поступили в продажу 24 января.

Читать далее