Лучшие товары с AliExpress для умного дома и не только

Если для вас AliExpress — это история о дешевых аксессуарах для кухни и недорогих зарядках для смартфона, то у нас для вас кое-что есть. Каждую неделю мы готовим крутые подборки товаров с этой площадки и собираем их в подборки лучших товаров с AliExpress. Не станет исключением и эта неделя. Сегодня мы поговорим о товарах для умного дома, которые можно подключить к умной колонке или смартфону и управлять ими, не вставая с дивана. Но будет у нас и кое-что обычное, поэтому давайте начинать.

Универсальный хаб для умного дома

В умном доме есть одна очень хорошая разработка — Zigbee. Это универсальный протокол для связи устройств. Если он поддерживается, то можно подключать разные устройства к одному хабу, вроде такого. Данный подход позволит сэкономить на покупке более дорогих устройств с Wi-Fi, а заодно повысить качество соединения и снять нагрузку с роутера. Сам хаб управляется через приложение со всеми подключенными к нему устройствами или через умную колонку с поддержкой Tuya. Яндекс Станция подойдет.

Цена: от 1030 рублей

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Автоматическое перекрытие воды или газа

Товары с AliExpress, которые заставят вас сожалеть, если вы их не купите.

Этот простой в своей сущности прибор позволяет быстро перекрывать воду или газ. Надо только сказать это Алисе или сделать самому через приложение из любой точки мира, где есть интернет. Никакого вмешательства в систему не требуется. Просто установите его на трубу, и он будет поворачивать имеющийся кран. Это делает его простым и безопасным: не надо беспокоиться о его качестве. Даже если откажет, он просто перестанет перекрывать кран, но никакой утечки не будет. Так же можно приладить к некоторым батареям.

Цена: 1230 рублей

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Умный выключатель с одной, двумя или тремя кнопками

Просто установите этот выключатель вместо обычного, и вы получите все преимущества умного управления светом через Яндекс Станцию или приложение в смартфоне. Можно будет продолжать пользоваться им, нажимая кнопку, а если не захотите вставать с дивана, просто отдайте команду голосом или через приложение. Приятнее всего именно то, что конструкция не требует никакого дополнительного вмешательства в проводку: просто замените обычный выключатель на этот. Есть версии с 1, 2 или 3 кнопками.

Цена: от 640 рублей

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Датчик дыма с Wi-Fi

Товары с AliExpress, которые заставят вас сожалеть, если вы их не купите.

Датчик дыма должен быть в каждом доме. Этот не только известит вас об обнаружении дыма звуковым сигналом, но и отправит уведомление через интернет, чтобы вы могли получить его на свой смартфон. Датчик небольшой, но очень полезный. А при такой цене их не лишним будет развесить в каждой комнате.

Цена: 810 рублей

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Сумка для инструментов с карманами

Немного отдохнем от умного дома и рассмотрим полезную сумку для инструментов. Такая сумка позволяет хранить все инструменты в одном месте. В развернутом виде ее можно куда-нибудь повесить, а в свернутом взять с собой: просто скатайте ее в один ролик. Большая ручка позволит взять сумку куда-то, если понадобится. Ткань плотная, а в 4 кармана поместится всё, что нужно. Как бонус, ее можно повесить на спинку автомобильного сидения, чтобы использовать как органайзер.

Цена: 1030 рублей

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Лучший удлинитель для дома

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Этот удлинитель выпускается с длиной кабеля 2 или 3 метра. Есть версия с плоской вилкой, а вставить в него можно 4 вилки, 3 обычных USB и 1 USB Type-C. Остается только добавить, что есть кнопка отключения, чтобы можно было обесточить все приборы разом без необходимости тянуться к розетке. Это идеальный вариант для тех мест, где удлинитель нужен лишь время от времени.

Цена: 1280 рублей

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Разветвитель для розетки с USB

Еще один отличный вариант для тех, кому не хватает розеток. Этот компактный разветвитель вставляется в розетку и даже не будет блокировать находящийся рядом выключатель. Зато даст вам две обычные розетки, три простых USB и один USB Type-C. Выглядит он довольно стильно и позволит вам одновременно подключить два бытовых прибора и 4 гаджета на зарядку.

Цена: 780 рублей

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Стильная беспроводная колонка

10 товаров с Алиэкспресс, которые влюбят в себя каждого покупателя.

Такая колонка работает от встроенного перезаряжаемого аккумулятора, имеет два динамика и может подключаться к телефону или другому источнику по Bluetooth или проводом. Снизу есть резиновые ножки для большей устойчивости, но ее можно еще класть и вешать. Тканевый корпус смотрится очень стильно, а петля сбоку даст возможность повесить колонку на рюкзак, на крючок или на ветку, если возьмете ее с собой на пикник.

Цена: 1250 рублей

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Удлинитель для подключения 11 устройств

Этот царь-удлинитель позволяет подключить к нему сразу 11 устройств для питания или зарядки. Есть сразу шесть обычных розеток и еще пять USB на боковой части. Такого хватит на всю семью или даже для небольшого офиса. А производится этот аксессуар ORICO — именитым брендом, который давно зарекомендовал себя с хорошей стороны, как, например, Ugreen. На выбор есть черный или белый цвет, а также версия с четырьмя розетками вместо шести.

Цена: 1700 рублей

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