Мы уже попробовали SberBox Time и знаем о нем почти все

Прошло всего несколько дней с того момента, как нам представили новую колонку Сбера с виртуальными ассистентами, которая получила название SberBox Time. Уже по названию закрадывается некоторое сомнение в том, что это просто колонка, а не что-то большее. Даже внешне она очень необычна и как-то смогла соединить в себе олдскульные элементы и современные технологии. Я успел попользоваться ей в течение нескольких дней и сейчас хочу рассказать о ней более подробно, ведь этот гаджет никак нельзя назвать проходным.

Обзор SberBox Time

Начать стоит с упаковки, ведь не зря же говорят, что встречают по одежке. Колонка продается в коробке правильной кубической формы, а на ее внешней стороне есть красивая полиграфия в фирменных цветах и изображение самого продукта, находящегося внутри.

Когда снимаешь верхнюю часть, перед тобой оказывается разрезанная по диагонали белая коробка, в которой лежит сама колонка. Ощущения от распаковки самые приятные. Не знаю, как для вас, но для меня это важно, и я просто не могу не обратить на это внимание.

Кроме самой SberBox Time, внутри лежит не разборное зарядное устройство с логотипом ”Sber”, кабель HDMI в тканевой оплетке и пульт управления. Для чего нужны последние два я расскажу чуть ниже, а пока поговорим о том самом необычном внешнем виде колонки.

Как выглядит SberBox Time

Внешне она похожа на конус, который чуть приплюснули с одной стороны. Благодаря этому она и лежит на столе, не скатываясь с него. На нижней части есть мягкое резиновое основание для большей устойчивости и защиты поверхности от повреждений. Сзади находятся все необходимые разъемы и есть даже Ethernet для более стабильного подключения. Сверху находится кнопка вызова виртуального ассистента, которая при долгом нажатии блокирует микрофоны, и сенсорные кнопки регулировки громкости. Они показались мне не очень удобными, но нужны ли они, когда такой колонкой проще всего управлять голосом?

Вокруг внешней поверхности колонку обернули акустической тканью, а на передней стороне находится тот самый необычный внешний элемент, который больше всего удивляет в этом устройстве — часы.

Есть ли у SberBox Time экран

Это не круглый экран с отображаемыми на нем стрелками, а физические стрелки, которые приводятся в движение моторчиком. То есть в устройстве нет экрана — лишь индикатор работы в верхней части циферблата. Как только колонка синхронизируется с сетью, стрелки сами становятся в нужное положение. Еще больше теплоты и ламповости им придает то, что они не с первого круга встают на место, а крутятся так, как будто вращаешь заводную головку часов. То есть, чтобы встать, например, на шесть часов, минутная стрелка пробежит по кругу шесть раз с изначального положения в двенадцать часов.

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Это не первая колонка с часами, но до этого время просто отображалось на электронном дисплее, а тут стрелки. Жаль только, что они не подсвечиваются, но, наверное, это уже придирки, ведь подсветка может мешать ночью, если планируешь поставить колонку у кровати.

Что касается самого SberBox Time, как устройства, то это умная колонка в классическом ее представлении. При первом включении ее надо настроить через мобильное приложение Салют на смартфоне, подключить к сети и дальше можно пользоваться, обращаясь голосом к одному из виртуальных ассистентов.

Хорошо ли работает SberBox Time

Не могу сказать, что гаджет работает идеально, но система развивается и по мере того, как виртуальные ассистенты и вся экосистема будут становиться лучше, вы будете видеть прогресс. Обработка информации происходит на сервере, поэтому все улучшения вы будете получать без необходимости покупки новой колонки. Добавлю еще, что виртуальные ассистенты Сбера — пока первые среди себе подобных — работают на основе нейросети ruGPT-3.

Виртуальным ассистентам Салют пока есть, чему учиться, но тут важно сказать, что делают они это стремительно.. Если ориентироваться на то, как они работали на этапе их запуска, прогресс более чем очевиден., С Siri, которая подходит только для установки будильников, вообще не стоит проводить параллели. А на фоне Маруси виртуальные ассистенты Сбера действительно смотрятся интересно. Пусть Маруся и существует уже довольно давно, но работает она хуже. Конечно, все это субъективно, но пока у меня сложилось именно такое мнение.

Колонка может отвечать на вопросы, искать что-то в Интернете, давать подсказки, играть в игры и даже просто болтать с вами. Конечно, есть возможность прослушивания музыки, если подключить подписку на СберЗвук. Десятки радиостанций можно слушать бесплатно. Поэтому, если вы хотите послушать Наше Радио или Радио Монте-Карло, достаточно просто попросить виртуального ассистента включить их.

Как звучит новая колонка Сбера

Я не возьму на себя ответственность безоговорочно хвалить звук встроенных динамиков. Его мощность составляет 15 Вт и этого достаточно для обычного ежедневного прослушивания, но если вы хотите позлить соседей новым альбомом Oxxxymiron (не делайте так), то надо рассматривать что-то более мощное и соответственно дорогое. Но даже на уровне громкости, при котором рядом с колонкой уже будет некомфортно разговаривать, она все равно более-менее вытягивает звук и справляется с ним.

Что касается управления умным домом, то на момент подготовки статьи помимо собственных решений Сбера есть десять компаний-партнеров, системы умного дома которых можно интегрировать в свою учетку для управления голосом. Если вы пока не обзавелись умным домом, можете начать с гаджетов самого Сбера, среди которых есть лампочки и умные розетки.

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Колонка с медиаплеером

Выше я уже упомянул про пульт, HDMI кабель и ”Box” в названии. Все потому, что колонка выходит за пределы простого источника звука. Она может выводить на экран контент в формате 4K HDR. То есть вы сможете смотреть фильмы с сервисов, вроде Okko, ivi или Megogo, запускать ролики с YouTube и даже просматривать ”эфирные” телевизионные каналы через приложения, вроде Wink. Магазин приложений в SberBox Time тоже есть, и называется он SmartMarket. В нем уже доступно более 1000 приложений от разных разработчиков. Список таких приложений будет только расти.

Если и этого вам недостаточно, то кроме просмотра видео и прослушивания музыки, SberBox Time можно использовать в качестве игровой приставки. Есть около 20 предустановленных игр, но кроме этого есть сервис SberPlay, который предоставит пользователям услуги облачного гейминга. Сами игры будут обрабатываться на сервере, а вы будете получать картинку на телевизор. Играть можно при помощи мышки/клавиатуры, игрового контроллера Bluetooth или виртуального игрового контроллера в приложении Салют.

Таким образом, вы можете не просто купить умную колонку, но и прокачать свой телевизор. Например, у меня на кухне висит старенький телевизор с диагональю 32 дюйма, который по меркам 2010 года, когда его купили, был довольно крутым. Сейчас он устарел хотя бы из-за того, что в нем нет функций смартТВ. До этого у меня отдельно стояла колонка для музыки и Apple TV для того, чтобы телевизор мог показывать хоть что-то, кроме эфирного ТВ. Сейчас я заменил их одним SberBox Time.

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Стоит ли покупать SberBox Time

Подводя итог, я скажу, что мы получили довольно необычный гаджет, который хочется, как минимум, изучить. Он стильно выглядит, хорошо работает (и будет работать еще лучше) и предлагает действительно широкие возможности.

Знаете, иногда бывает ощущение, что ты держишь в руках первый продукт какого-то топового бренда. Вроде в нем все хорошо, но есть какое-то чувство, будто это только начало. Примерно такое ощущение у меня было со SberBox Time. Это не первый гаджет бренда, но есть ощущение, что ему есть куда расти. Учитывая темпы, которые набрал Сбер, этот рост будет стремительным, но уже сейчас это действительно хороший продукт.

На 90% он состоит из того, что происходит на сервере, а значит, обновления будут для нас незаметны. Остальные 10% — это внешний вид и звук встроенных динамиков. К первому нет никаких претензий, а второе находится на достаточном для ежедневного использования уровне.

Все это говорит о том, что SberBox Time можно покупать. За такие деньги вы едва ли найдете более функциональное устройство. Если вы уже не привязаны к какой-то конкретной экосистеме и у вас нет нескольких колонок с другими голосовыми помощниками, стоит обратить внимание на линейку продуктов с логотипом ”Sber”. Умная медиаколонка SberBox Time будет доступна к покупке по цене 7 990 рублей. Чтобы в числе первых узнать о появлении гаджета в продаже, оставьте заявку на сайте производителя.

Купить колонку SberBox Time