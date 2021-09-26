Как смартфоны повлияли на современную музыку?

Смартфоны давно перестали быть обычными устройствами, которые выходят каждый год: они влияют на всю нашу жизнь, на отдельные индустрии, в том числе, на музыкальную. Наверное, вы обратили внимание, что сейчас редко встретишь человека, который по-старинке скачивает треки с пиратских сайтов. Все давно перешли на стриминговые платформы — гораздо удобнее получать свежую музыку по подписке в смартфоне, чем искать вручную. Особенно хочется отметить то, какое влияние мобильная индустрия оказала на сам процесс написания песен и на диджеинг. Думаю, и вам будет интересно это узнать.

Как написать трек на телефоне

Не буду скрывать: одно время меня дико раздражало то, что программы для написания музыки предательски дезертировали на смартфоны. Это что получается? Теперь каждый владелец смартфона без опыта сможет набросать незамысловатый мотивчик, а потом при помощи видеоуроков на YouTube довести его до ума на компьютере?

Очень напоминает, с какой простотой становятся популярными в TikTok. Позже я понял, что это личное дело каждого, а на производителей ПО сетовать не стоит: им тоже нужно зарабатывать, учитывая, что взломать их программы с помощью патчей и кряков не составит труда. С мобильными приложениями это сделать сложнее.

Почему на смартфоне невозможно написать книгу

Сами мобильные версии программ для написания музыки не стоит воспринимать как простой способ стать знаменитым: я давно работаю в этой сфере, частенько засиживаюсь в FL Studio по ночам и понимаю, насколько это трудоемкий процесс. Даже популярным диджеям, которые штампуют треки, это дается не всегда просто.

Мобильные версии таких программ стоит воспринимать как записную книжку: зафиксировал мелодию, добавил бит для ясности. Для остального обязательно нужен будет ПК — и не абы какой, а помощнее, ведь плагинов в том же FL Studio потребуется много, а они не экономят ресурсы компьютера.

Как сводить треки на телефоне

Можете считать меня старомодным, но сводить треки на телефоне, устраивая вечеринку для друзей, дико неудобно. Для этого вам в лучшем случае подойдет DJ-контроллер или ноутбук, а лучше — и то, и другое сразу. Смартфон маленький, вам потребуется как минимум десять кнопок для сведения треков, а также кроссфейдер — ручка регулировки громкости для плавного перехода. На телефоне всем этим управлять невозможно, в общем-то, как и на планшете. Для диджея, в первую очередь, важен физический контакт с аппаратурой. Это потрясающее чувство, когда танцпол в прямом смысле в твоих руках.

В 2010-х была мода, что абсолютно каждый футболист, актер, писатель становился диджеем. Во всяком случае, он так называл себя. Что говорить: диджеем была даже Ольга Бузова задолго до того, как решилась петь. Благодаря этому, диджеинг стал мегапопулярным: достаточно иметь планшет или смартфон с предустановленной программой, чтобы раскачивать танцполы в местном клубе.

Аппаратура же стала терять былую популярность из-за громоздкости, ушли в небытие CD диски, а обладатели виниловых пластинок считаются святыми. Так что, если видите на вечеринке парня, который стоит с наушниками, горизонтально держит смартфон и пританцовывает в такт музыке — возможно, это диджей. И он будет так работать.

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Подписка на музыку

Авторы популярных треков давно перешли на штамповку музыки. Если раньше было больше простора для экспериментов, то теперь на это не остается времени. Заметили, что все песни похожи друг на друга, голоса вокалисток и рэперов не отличить, а подобную мелодию вы уже где-то слышали? Да, это так. Во-первых, диджеев, которые сами делают продукт, можно сосчитать по пальцам школьного учителя труда — сейчас на них работают гострайтеры.

Гострайтер (англ. ghostwriter, ghost - дух, тень + writer - писатель) - лицо, пишущее тексты или музыку для другого лица, выступающего как предполагаемый автор

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Во-вторых, за однообразие вокала отвечают различные плагины — все в угоду современным трендам и музыкальным платформам, голос обрабатывают так, что один исполнитель напоминает другого. Все связано с тем, чтобы трек как можно больше попадал в различные плейлисты и собирал больше прослушиваний в музыкальных подборках — раньше такими платформами были радиостанции.

Раньше было два варианта треков: Extended mix и Radio edit. Первый вариант отличался тем, что был длиннее, имея по минуте в начале и в конце для плавного сведения на аппаратуре. Теперь это время в лучшем случае составляет 30 секунд — не думаю, что это лучшее решение. Куда торопиться на вечеринке? Зачем крутить больше треков? Всему свое время.

Музыка очень сильно изменилась за последние годы. В лучшую ли сторону? Сложно ответить. Она стала однообразнее. Во многом из-за смартфонов и мобильных технологий. Думаю, какие-либо глобальные выводы можно будет сделать к концу десятилетия.