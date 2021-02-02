Опыт использования камеры Xiaomi. Надо брать, но не всем

Системы видеонаблюдения в последние несколько лет стали настолько простыми, что фразы, вроде ”установить камеру” или ”настроить камеру”, приобрели новый смысл. Но как явлением теперь этим можно пренебречь. Во многом за это стоит благодарить китайских производителей, которые сначала сильно удешевили камеры наблюдения, а потом научились включать их в систему умного дома. Я купил одну такую камеру для себя и попробовал ее в самых разных сценариях. Понравилось все, кроме пары вещей. Хочу рассказать о своем опыте, чтобы одних предостеречь от покупки, а другим наоборот показать, что бояться такой покупки совершенно не стоит. И да, это так любимая нашими читателями Xiaomi. А именно модель Xiaomi Mijia Mi 1080p с обзором на 360 градусов. Ну почти на 360… Об этом тоже расскажу.

Зачем устанавливать камеру наблюдения

Идея установить камеру появилась давно. Но все как-то не хотелось возиться с настройкой, прокладкой проводов и прочими сложностями, которые были с этим связаны. Да и надобности в ней особо не было. Просто так любоваться своим коридором и комнатами смысла нет, а если что-то случится, то наличие камеры все равно никак не поможет, а дополнительный элемент интерьера был просто не нужен. Тем более такой некрасивый.

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Времена менялись, и когда камеры стали работать просто по Wi-Fi, появилось желание просто попробовать следить за котом. Чисто ради интереса, чтобы понимать, что он там делает, пока никого нет дома. Невинная забава, не более того. Тем более, камеру можно было купить уже меньше, чем за пару тысяч рублей.

Но потом камера понадобилась в качестве видео-няни и выбор пал на несколько моделей. Например, на эту.

Камера для российского Mi Home

Те, что я брал попользоваться у друзей, не подходили из-за того, что не работали в умном доме Xiaomi, если выбрать российский регион. Для меня это было важно из-за того, что у меня больше десятка гаджетов с его поддержкой и это мой основной регион. Постоянно переключаться было не вариантом.

Поэтому я заказал камеру с возможностью включения именно в российский умный дом. Сделать это довольно просто. Надо только нажать в приложении Mi Home на ”плюсик” в углу, чтобы добавить новый гаджет, и пролистать список. Те, что есть, должны подключиться. Именно так я и выбрал себе камеру.

Купить камеру Xiaomi 360

Обзор камеры Xiaomi 360 градусов

Купил свою камеру я тут и стоила она примерно 2 500 рублей, что совсем недорого, если она умеет не только записывать картинку в одном направлении, но и дает возможность перемещаться, чтобы контролировать, что происходит вокруг.

Заказ видеокамеры на Aliexpress

Посылка шла довольно долго — около четырех недель. При этом примерно полторы-две недели в отслеживании было написано, что ”начато таможенное оформление”. Возможно, именно для подобного типа устройств это долгая процедура или просто мне так не повезло и товар застрял безотносительно того, что было в посылке, но ждал я дольше, чем рассчитывал.

Зато все пришло в отличном состоянии. Коробка не повреждена, вся комплектация на месте, камера работает, эмоции положительные.

Как подключить камеру Xiaomi к умному дому

Открываем приложение Mi Home

Нажимаем добавить аксессуар и выбираем нужную нам камеру (важно выбрать правильную)

Выполняем действия по сбросу и подтверждаем его

Подтверждаем сеть Wi-Fi

Переходим в настройки смартфона

Подключаемся к сети камеры и возвращаемся в приложение

Данные будут отправлены на камеру, останется только выбрать комнату и назвать камеру

Я не случайно уточнил, что важно выбрать правильную камеру. Я заказывал именно ту камеру, которая указана выше. Она и пришла, но как это часто бывает с китайскими товарами, без плясок с бубном их не настроить.

Проверил работу умной розетки Xiaomi. Мне понравилось.

Выбрать надо другую камеру, которая указана на скриншоте выше. Только ее можно настроить легко и быстро. Если во время настройки вам предложат отсканировать QR-код, вы совершили поворот не туда. Нужно вернуться назад и выбрать правильную камеру. Она настраивается через подключение к ее же Wi-Fi сети.

Как снимает камера Xiaomi

В отношении качества съемки к камере претензий нет никаких. При нормальном освещении картинка четкая и понятная. Лица различимы, объекты понятны, движения фиксируются. В ночном режиме, естественно, все будет черно-белым, но детализация для такой недорогой камеры все равно на мой взгляд хорошая. Я сталкивался с камерами других брендов, которые были дороже и не имели механизма вращения, но снимали примерно так же.

Так как я покупал прибор в том числе и в качестве видео-няни, мне было интересно, можно ли как-то заклеить индикатор работы. Так как она находится на ”глазном яблоке”, которое двигается внутри. Заклеить его не получится, но… Его можно просто отключить в настройках и ночью в комнате светодиод не будет сиять, как Полярная звезда. Это немного странно, так как индикаторы на любительских камерах нужны для того, чтобы их нельзя было использовать для скрытого наблюдения. Получается, тут можно, что немного удивляет.

На самом деле камера снимает не честные 360 градусов во все стороны. По горизонтали полного оборота нет, но в крайних положения картинка все равно накладывается друг на друга и действительно покрывает всю полусферу. При движении по вертикали нет и 90 градусов, но если камера установлена под потолком, то осмотреть получится действительно всю комнату.

Что есть в камере видеонаблюдения Xiaomi

Кроме качества картинки, которое предлагает камера, у нее есть несколько функций для защиты дома и работы именно в качестве элемента безопасности. Например, в меню можно настроить, чтобы камера фиксировала движение и присылала вам уведомления с фотографией, как только что-то заметит. Есть два режима чувствительности.

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Видео можно записывать на карту памяти или смотреть через приложение. Карты памяти поддерживаются ТОЛЬКО с двумя объемами — 16 и 32 ГБ. Любые другие работать не будут. Камера об этом сразу предупреждает. Максимум на 32 ГБ можно записать около 5 дней видео в низком (так оно называется, но картинка будет нормальной) качестве. Если карта только на 16 ГБ, а качество выбрано 1080p, то записать получится примерно 36 часов видео, что тоже не так мало. Кроме этого, есть возможность подключения к NAS. Все настраивается через меню. В том числе и переворот изображения.

Как установить камеру наблюдения Xiaomi

Самым простым способом установки камеры будет поставить ее на полку или стол. Если вы хотите сделать установку более основательной, лучше подвесить гаджет к потолку. Для этого в комплекте есть специальная площадка. Можно закрепить камеру и на стене, но я бы не советовал, иначе при повороте картинка будет наклоняться. При креплении к потолку можно настроить отображение ”вверх ногами” и все будет выглядеть хорошо.

Я решил не тянуть дополнительные провода (по крайней мере пока) и питаю камеру от внешнего аккумулятора, так как у меня нет удобной розетки для подключения. Большого аккумулятора на 20 000 мАч хватает на несколько дней. У меня их два, поэтому нет никаких проблем. Для классического подключения в комплекте есть кабель и адаптер питания. Тип переходника под наши розетки можно выбрать при оформлении заказа.

Минусы камеры наблюдения Xiaomi

Самый сок, как обычно, напоследок. Камера, о которой идет речь в этой статье, поддерживает подключение к Wi-Fi только на частоте 2,4 ГГц. Даже если у вас роутер поддерживает 5 ГГц, то подключиться в этом режиме не получится. Если камера стоит далеко от роутера, то картинка будет нестабильной. В моем случае примерно 10 метров почти по прямой хватает для того, чтобы картинка иногда прерывалась. Если подносить ближе к роутеру, проблема пропадает.

При установке в загородном доме трудностей должно быть меньше, так как нет большого количества соседских сетей и помех от них. Но если берете камеру для квартиры, имейте в виду этот нюанс.

Второй минус я уже описал выше и связан он с подключением камеры к Mi Home. С другой стороны, пройдя этот путь один раз, дальше проблем у вас не будет.

Я бы рекомендовал камеру к покупке, если она вам нужна и вас не смущают два описанных минуса. В остальном это отличная камера, но мне ради нее пришлось ставить дополнительный роутер. Только так я решил проблему отсутствия поддержки сетей 5 ГГц.

Купить камеру Xiaomi 360