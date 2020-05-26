Почему телефон плохо ловит W-Fi и как это изменить

Как же неприятно, когда Wi-Fi работает плохо. Это просто ужасно и хочется быстрее все перезагрузить в надежде, что ситуация изменится. Вот только часто она не меняется и приходится делать это сново и сново, а потом просто мириться или покупать новый роутер в надежде, что это исправит положение дел. Все из-за того, что без Wi-Fi мы просто не можем. Если телефон еще как-то может выйти в Сеть через 3G или LTE, то у ноутбуков и компьютеров с этим намного сложнее. Тянуть провода не хочется, а беспроводная сеть не работает. Что же можно сделать в этом случае, чтобы сэкономить время и нервы?

Хороший сигнал Wi-Fi — это борьба с физикой, когда радиосигналы пытаются проходить сквозь стены и объекты без существенных потерь. Часто мы проигрываем эту борьбу, но ​​есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы использовать все возможности своего маршрутизатора. Ниже приведены несколько простых, но эффективных способов для решения многих проблем — от самых простых до чуть более сложных.

Проверка обновлений роутера

Как бы банально это не прозвучало, но первое, что нужно сделать, убедиться, что ваше программное обеспечение обновлено как на телефоне, так и на маршрутизаторе.

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Более новые маршрутизаторы поддерживают работу с приложениями для телефонов. Так ими намного проще управлять и настраивать их, а заодно и ставить обновления. Старые маршрутизаторы могут потребовать подключения напрямую через веб-браузер с IP-адресом. Как правило, это что-то простое, например 192.168.1.1, но возможны и другие варианты. Просто посмотрите все необходимые дынные, включая логин и пароль на задней панели вашего роутера или в руководстве к нему.

Некоторые роутеры сами могут искать обновления и устанавливать их автоматически, так что вам даже не придется думать об этом шаге. Тем не менее, стоит убедиться, что ваше программное обеспечение обновлено прежде, чем двигаться дальше

Использование VPN тоже может снизить скорость передачи данных. Если в этом нет непосредственной необходимости, лучше отключите его.

Устранение помех связи

Первое, что нужно проверить, это ваш телефон. Некоторые толстые или металлические чехлы могут блокировать антенны вашего телефона. Иногда в обычных условиях этого незаметно, но если сигнал и так слабый, то сеть вообще может отключиться.

Дополнительными помехами могут стать соседские сети Wi-Fi. Они пронизывают сигналом все вокруг и ваша сеть будет просто тонуть в помехах. Если у вас есть возможность, лучше перенести роутер к тому месту, где вы чаще всего им пользуетесь. А еще есть вариант пользоваться сетями с частотой 5 ГГц.

В чем плюсы роутеров с 5 ГГц

Пока не так много пользователей, у которых есть роутер с поддержкой 5 ГГц. В этом может быть ваше преимущество. Купив такой роутер или просто активировав такую возможность в вашем устройстве (если она есть), вы получите работу сети в другом частотном диапазоне. Это позволит снизить количество помех и повысить скорость соединения.

Я сам с этим сталкивался, когда сеть 2,4 ГГц рядом с роутером работала со скоростью примерно 100 Мб/сек, а на кухне еле-еле дотягивала до 10 Мб/сек. Стоило переключиться на 5ГГц и скорость увеличилась примерно в 5-6 раз. Вот так все просто.

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Перезагрузка роутера и телефона

Стандартный совет ”попробуйте перезагрузить” актуален и в работе с домашней сетью. Иногда роутер и телефон действительно полезно перезагружать.

Начать стоит с телефона, так как сделать это намного проще. Если такое действие не решит проблему с подключением, то можно будет попробовать перезагрузить уже роутер. Если он поддерживает работу с приложением — сделайте это там. Если такой возможности нет, достаточно просто отключить роутер от розетки и через несколько секунд включить заново.

Если вам этого совсем не хочется делать, то попробуйте хотя бы переподключиться к роутеру. Иногда даже это может решить все проблемы с подключением. Главное, полностью отключиться, забыть сеть, заново подключиться, введя пароль.

Куда установить роутер

Если роутер у вас стоит на полу или в нише шкафа, поднимите его повыше. Например, на шкаф. Так он будет находиться выше остальной мебели и будет работать пусть и немного, но лучше.

Не стоит устанавливать роутер рядом с электроприборами, так как они создают помехи. Так же стоит избегать тех мест, где он не сможет охлаждаться. Ему это нужно и при перегреве он начинает работать хуже.

Не стоит забывать, что скорость зависит от количества потребителей. Если у вас одновременно работает 3 SmartTV, два компьютера и пара телефонов качает обновления, скорость соединения существенно снизится.

Как еще можно увеличить скорость домашней сети

Среди других способов увеличения скорости домашней сети можно назвать покупку нового более продвинутого роутера. Но тут надо понимать, насколько он будет лучше того, что есть у вас. Если вы пользуетесь тем, что поставил провайдер при подключении, то, скорее всего, это самый бюджетный и недорогой вариант и почти все роутеры будут лучше. Возможно, раньше хватало меньшего, но количество помех стало выше и пора обновляться.

А еще можно попробовать поставить репитер (или несколько). Они могут увеличить дальность домашней сети и снизить влияние на нее помех. Но расставлять их надо с умом. В целом действуют те же правила установки, которые приведены выше, но надо понимать, что ретранслироваться будет та скорость, которая дойдет до репитера. Поэтому не стоит относить его слишком далеко от роутера.