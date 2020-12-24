Купил умную светодиодную ленту Xiaomi. Делюсь впечатлениями

Я всегда любил какие-то элементы дизайна, связанные с освещением. Мне нравилось, как подсвечивают здания, и тем более, как скрывают светодиоды и неон внутри помещений. Вот только делать это было как-то сложно. Я покупал ленты, крепил их в профиле к стенам, подключал через блоки питания. Все это было как-то сложно, но тут наткнулся на Aliexpress на готовое решение от Yeelight (одна из компаний Xiaomi). Оно работает из коробки, не требует сложной установки, может увеличиваться в размере до 10 метров и может работать в системе умного дома Xiaomi и даже взаимодействовать с Алисой. Проще говоря, прибор работает по принципу ”включил в розетку и все”. Приятнее всего, что и стоит такая подсветка очень недорого. Давайте расскажу о ней чуть более подробно.

Быстрая доставка с Aliexpress

В заказе ленты для меня самым приятным сюрпризом стало то, что, заказав ее в субботу, я получил ее с доставкой до двери уже во вторник. Наверное просто мне так повезло, что она была на российском складе. Если бы ее не было, то это получилась бы отдельная доставка из Китая со стандартным сроком — до нескольких недель.

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Кроме самой ленты, я заказывал еще и удлинитель, а его как раз и везут из Китая, поэтому я дождался его только через три недели после получения основного блока с лентой. Мы отслеживаем такие быстрые заказы и делимся ими с вами.

Обзор светодиодной ленты Xiaomi (Yeelight)

Преимуществом именно такого решения для подсветки будет то, что вы можете купить базовый набор, примерно за 2500 рублей, а потом докупать для него то, понадобится именно для вашей установки.

Купить умную светодиодную ленту Xiaomi

Купить удлинитель светодиодной ленты

Что в комплекте светодиодной ленты Yeelight

В базу входит блок питания с довольно длинным проводом. В блоке управления находится вся электроника и кнопка принудительного включения. От него уже на проводе чуть покороче уходит сама лента. Ее длина составляет два метра, но если вам надо меньше, примерно каждые 20 сантиметров нанесены отметки, по которым ее можно отрезать и получить более короткий вариант.

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Я хотел сделать фоновую подсветку телевизора на стене, поэтому наоборот, купил еще метровый удлинитель. При помощи таких модулей, которые стоят примерно по 600 рублей, можно нарастить общую длину до 10 метров. Это то, что может ”потянуть” один блок питания. Если надо больше, просто покупаете еще один блок, ищете еще одну розетку, синхронизируете их и получаете то, что вам нужно.

Гаджет для российского региона Mi Home

У меня в качестве основного региона для Mi Home выбрана Россия. Так получилось, что я начинал с лампочек и розеток, которые покупал в России. Новая светодиодная лента без каких-либо проблем подключилась к моему приложению. Правда, если вам нужно больше функциональности, то придется скачивать приложение Yeelight.

В случае с Mi Home можно будет выполнять только базовые функции, вроде включения и выключения, изменения цвета, автоматизации и тому подобного. Если вы хотите настраивать цвет свечения по фотографии, то это сможет сделать только фирменное приложение. Если у вас есть iPhone или iPad, то для вас будет актуально, что лента поддерживает даже HomeKit. Добавлять ее надо из Mi Home, сделав лонгтап по иконке гаджета на главном столе и пролистав появившееся меню до конца вправо.

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Светодиодная лента с поддержкой Алисы

Если вы пользуетесь Алисой (ассистентом Яндекс), а ваша учетка Mi Home связана с учеткой Яндекс, прибор сам появится в списке умных устройств. Если нет, то надо зайти в приложение Яндекс и привязать аккаунт. Там все просто, поэтому не стану подробно на этом останавливаться.

Когда все работает, вы можете включать подсветку голосом (через Алису), через приложение (Mi Home, Yeelight и даже Яндекс) и просто кнопкой на блоке управления. Я выбрал первый вариант, так как давно пользуюсь Яндекс Станцией и выстроил вокруг нее весь свой ”умный дом”.

Цветная светодиодная лента

Как правило, выбирать цвет не приходится. Я выбрал белый, так как он подходит под остальную подсветку в этой комнате, но вариантов много. Даже в приложении Яндекс можно выбрать из списка основных и изменить яркость. Алису тоже можно попросить голосом, чтобы она изменила цвет, но оттенки менять будет нельзя, да и белый у нее называется ”лунный”.

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Из претензий к подсветке самой главной будет недостаточная вариативность оттенков. То есть желтый свет будет именно желтым. До этого у меня на обзоре была система Philips Hue Play и она позволяла куда более точно выбирать цвета, предлагая очень приятный мягкий теплый желтый цвет. Тут я пользуюсь только белым, но если вам нужны цвета вроде синего, красного или других, то вы для себя что-то найдете. Есть даже переливающийся режим.

Чтобы вы понимали, как работает выбор цветов, могу привести в пример лампочки Yeelight, про которые я тоже скоро расскажу. У них и выбор цветов, и особенности регулировки такие же.

Как закрепить светодиодную ленту

Что касается крепления, то тут можете не переживать — все держится надежно. На обратной стороне ленты по всей длине нанесена клеевая основа. Блок управления тоже имеет пару кусков двустороннего скотча, чтобы его можно было закрепить в скрытом месте.

Стоит ли покупать умную светодиодную ленту Yeelight

В целом я доволен покупкой. Если не придираться к мелочам и нехватке оттенков, а так же не ожидать от ленты слишком многого, то о покупке точно не пожалеешь. Однозначно могу рекомендовать к покупке, если вы хотели подсветить рабочую зону, мебель или другие элементы интерьера. А еще мне понравилась возможность управления голосом и то, что лента подключается к умному дому без хаба — напрямую к роутеру.

Купить умную светодиодную ленту Xiaomi

Купить удлинитель светодиодной ленты