Лучшие кнопочные телефоны 2021. Какой выбрать?

Все мы рано или поздно приходим к мысли, что постоянный скроллинг соцсетей до добра не доводит – начинаешь уставать, раздражаться. В какой-то момент осознаешь, что время потрачено впустую. Есть радикальный способ – это цифровой детокс. Для кого-то такой вариант – самый подходящий, а кому-то по долгу службы он не подходит – все же нужно оставаться на связи и иметь хотя бы самые аналоговые способы связи. Когда такое случается у меня, я незамедлительно вынимаю сим-карту из айфона и ставлю ее в свой старенький Sony Ericsson W200 – смс и звонков вполне достаточно для жизни. При этом, гораздо реже обращаешь внимание на телефон: забываешь о том, что пора проверить уведомления, погоду, новости.

Встречайте подборку лучших кнопочных телефонов по версии AndroidInsider.ru!

Самый дешевый кнопочный телефон

Самый доступный из этого списка, хотя, наверное, вообще самый доступный кнопочный телефон на рынке. Его стоимость колеблется в диапазоне 800-900 рублей. При этом в нем есть всё, чтобы не чувствовать себя отшельником – цветной дисплей, слот для MicroSD, возможность использования двух сим-карт, вход для наушников, MP3-плеер, FM-тюнер и даже камера, хоть и самая простая! Аккумулятор у Alcatel – 400 мА*ч, чего хватит, по мнению производителя, всего на 130 часов автономной работы.

Телефон легкий и удобно лежит в руке. Скажу по себе – с непривычки его случайно можно забыть дома или случайно оставить в кафе.

Самый неприхотливый BQ 2430 Tank Power

Вариант для тех, кому надоел мир онлайна, для серьезных ребят, кто собрался уйти в лес, в горы или просто уехать в закат на своем байке!

BQ 2430 Tank Power обладает неплохим 320х240 экраном, корпусом, который защитит его от падений и ударов, но самое главное преимущество – мощнейший аккумулятор на 4000 мА*ч, этого должно хватит аж на целый месяц автономной работы! Телефон также можно использовать в качестве портативной портативной зарядки для других устройств.

Если случайно забыть его или потерять, то можно позвонить – устройство настолько громкое, что будет слышно на всю окрестность.

Стоимость начинается от 1700 рублей.

Стильный и громкий Nokia 5310 (2020)

Лучший из представителей данного списка! Красивый, изящный, закругленные грани, приятно лежит в руке – именно так можно описать ремейк знаменитой 5310. Мы с читателями в нашем уютном чате как раз пришли к выводу, что это — редкий случай, когда обновленная версия ничем не хуже оригинала.

Если первое и второе устройства были про низкую стоимость и неприхотливость, то прошлгодний 5310 – про громкий динамик, яркий дисплей, отличный плеер и добротный набор предустановленных игр, чтобы было на что отвлечься во время детокса. Есть и камера 0,3 МП – ее качество вернет вас прямиком в 2008 год. Разработчики также добавили попеременное использование 2-х сим-карт, что очень удобно.

Обновленную Nokia 5310 можно приобрести по стоимости, начинающейся от 3000 рублей.

Редакция AndroidInsider.ru настоятельно рекомендует приобретать это устройство только в белом цвете!

Компактный телефон Philips Xenium E255

E255 делает стиль: хоть и не гибкий экран, зато проверенная годами и невзгодами раскладушка! Серия Xenium – это про долгоиграющую батарейку, так что аккумулятор на 1050 мА*ч у этого телефона позволит оставаться на связи до 17 часов в режиме разговора. Добавим его в наш список за приятный материал корпуса и удобную клавиатуру.

Набор функций стандартный. Здесь есть все для того, чтобы не пришлось скучать: органайзер, будильник, радио, плеер (поддерживает старый добрый AVI) и разъем для наушников. Не забываем прикупить MicroSD.

Стоимость начинается от 2300 рублей. За изящную раскладушку, в принципе, приемлемо.

Самый мощный кнопочный Nokia 6300 4G

Завершает наш список самая продвинутый кнопочный телефон на KaiOS – Nokia 6300 4G. В нем есть все и даже больше, например, наличие LTE. В нем установлен Qualcomm Snapdragon 210 на 1100 Мгц, видеопроцессор Adreno 304, 512 МБ оперативной памяти… Что-то уже слишком для обычной звонилки? Добавьте к этому поддержку Google Assistant, YouTube (производитель прямо-таки настаивает на том, что на этом устройстве УДОБНО смотреть видео). В общем, смартфон в кнопочном варианте.

Подойдет ли он для цифрового детокса? Решать уже вам. С Nokia 6300 4G вряд ли соскучишься, но и вряд ли отдохнешь. На мой взгляд пользование YouTube и Facebook на таком устройстве – тот еще костыль. Если у вас уже был опыт использования этого телефона – не забудьте отметиться в комментариях.

Напомним о расценках на данное устройство — стоимость практически идентична обновленной 5310, варьируется в пределах 4000 рублей.

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Почему кнопочные телефоны — это круто?

Все перечисленные устройства похожи друг на друга начинкой, но обладают уникальным дизайном. Кроме того, они помогут вам ненадолго отвлечься от каждодневной суеты, ограничившись лишь самым необходимым – звонками, смс, музыкой, даже камерой. Мы постарались подобрать самые яркие устройства, некоторые из них – с выдающимся бэкграундом. По своему опыту могу сказать, что любой из упомянутых гаджетов поможет ненадолго сбежать от повседневной сутолоки. Остается лишь выбрать, что больше по душе!

Какое устройство выберете вы? Напишите в комментариях