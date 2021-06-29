Лучшие кнопочные телефоны 2021. Какой выбрать?

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Иван Герасимов 0

Все мы рано или поздно приходим к мысли, что постоянный скроллинг соцсетей до добра не доводит – начинаешь уставать, раздражаться. В какой-то момент осознаешь, что время потрачено впустую. Есть радикальный способ – это цифровой детокс. Для кого-то такой вариант – самый подходящий, а кому-то по долгу службы он не подходит – все же нужно оставаться на связи и иметь хотя бы самые аналоговые способы связи. Когда такое случается у меня, я незамедлительно вынимаю сим-карту из айфона и ставлю ее в свой старенький Sony Ericsson W200 – смс и звонков вполне достаточно для жизни. При этом, гораздо реже обращаешь внимание на телефон: забываешь о том, что пора проверить уведомления, погоду, новости.

Смартфоны это круто, но и отказываться от них в пользу кнопочных телефонов иногда полезно

Встречайте подборку лучших кнопочных телефонов по версии AndroidInsider.ru!

Самый дешевый кнопочный телефон

Alcatel 1066D — самый доступный телефон с современным дизайном и камерой

Самый доступный из этого списка, хотя, наверное, вообще самый доступный кнопочный телефон на рынке. Его стоимость колеблется в диапазоне 800-900 рублей. При этом в нем есть всё, чтобы не чувствовать себя отшельником – цветной дисплей, слот для MicroSD, возможность использования двух сим-карт, вход для наушников, MP3-плеер, FM-тюнер и даже камера, хоть и самая простая! Аккумулятор у Alcatel – 400 мА*ч, чего хватит, по мнению производителя, всего на 130 часов автономной работы.

Телефон легкий и удобно лежит в руке. Скажу по себе – с непривычки его случайно можно забыть дома или случайно оставить в кафе.

Самый неприхотливый BQ 2430 Tank Power

Вариант для тех, кому надоел мир онлайна, для серьезных ребят, кто собрался уйти в лес, в горы или просто уехать в закат на своем байке!

BQ Tank Power в стильном камуфляжном корпусе станет незаменимой вещью для постоянного пользования

BQ 2430 Tank Power обладает неплохим 320х240 экраном, корпусом, который защитит его от падений и ударов, но самое главное преимущество – мощнейший аккумулятор на 4000 мА*ч, этого должно хватит аж на целый месяц автономной работы! Телефон также можно использовать в качестве портативной портативной зарядки для других устройств.

Если случайно забыть его или потерять, то можно позвонить – устройство настолько громкое, что будет слышно на всю окрестность.

Стоимость начинается от 1700 рублей.

Стильный и громкий Nokia 5310 (2020)

Лучший из представителей данного списка! Красивый, изящный, закругленные грани, приятно лежит в руке – именно так можно описать ремейк знаменитой 5310. Мы с читателями в нашем уютном чате как раз пришли к выводу, что это — редкий случай, когда обновленная версия ничем не хуже оригинала.

Обновленная версия знаменитой Nokia 5310 выглядит еще круче, чем оригинал, не правда ли?

Если первое и второе устройства были про низкую стоимость и неприхотливость, то прошлгодний 5310 – про громкий динамик, яркий дисплей, отличный плеер и добротный набор предустановленных игр, чтобы было на что отвлечься во время детокса. Есть и камера 0,3 МП – ее качество вернет вас прямиком в 2008 год. Разработчики также добавили попеременное использование 2-х сим-карт, что очень удобно.

Обновленную Nokia 5310 можно приобрести по стоимости, начинающейся от 3000 рублей.

Редакция AndroidInsider.ru настоятельно рекомендует приобретать это устройство только в белом цвете!

Компактный телефон Philips Xenium E255

E255 делает стиль: хоть и не гибкий экран, зато проверенная годами и невзгодами раскладушка! Серия Xenium – это про долгоиграющую батарейку, так что аккумулятор на 1050 мА*ч у этого телефона позволит оставаться на связи до 17 часов в режиме разговора. Добавим его в наш список за приятный материал корпуса и удобную клавиатуру.

Проверенный годами механизм раскладушек не знает проблем, доказано на примере Xenium E255

Набор функций стандартный. Здесь есть все для того, чтобы не пришлось скучать: органайзер, будильник, радио, плеер (поддерживает старый добрый AVI) и разъем для наушников. Не забываем прикупить MicroSD.

Стоимость начинается от 2300 рублей. За изящную раскладушку, в принципе, приемлемо.

Самый мощный кнопочный Nokia 6300 4G

Завершает наш список самая продвинутый кнопочный телефон на KaiOS – Nokia 6300 4G. В нем есть все и даже больше, например, наличие LTE. В нем установлен Qualcomm Snapdragon 210 на 1100 Мгц, видеопроцессор Adreno 304, 512 МБ оперативной памяти… Что-то уже слишком для обычной звонилки? Добавьте к этому поддержку Google Assistant, YouTube (производитель прямо-таки настаивает на том, что на этом устройстве УДОБНО смотреть видео). В общем, смартфон в кнопочном варианте.

Nokia 6300 4G, по словам создателей, создана для удобного просмотра YouTube

Подойдет ли он для цифрового детокса? Решать уже вам. С Nokia 6300 4G вряд ли соскучишься, но и вряд ли отдохнешь. На мой взгляд пользование YouTube и Facebook на таком устройстве – тот еще костыль. Если у вас уже был опыт использования этого телефона – не забудьте отметиться в комментариях.

Напомним о расценках на данное устройство — стоимость практически идентична обновленной 5310, варьируется в пределах 4000 рублей.

Узнайте, почему мой коллега Артем Сутягин настроен против смартфонов в этом материале

Почему кнопочные телефоны — это круто?

Все перечисленные устройства похожи друг на друга начинкой, но обладают уникальным дизайном. Кроме того, они помогут вам ненадолго отвлечься от каждодневной суеты, ограничившись лишь самым необходимым – звонками, смс, музыкой, даже камерой. Мы постарались подобрать самые яркие устройства, некоторые из них – с выдающимся бэкграундом. По своему опыту могу сказать, что любой из упомянутых гаджетов поможет ненадолго сбежать от повседневной сутолоки. Остается лишь выбрать, что больше по душе!

Какое устройство выберете вы? Напишите в комментариях

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