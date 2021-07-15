Почему не стоит пользоваться WhatsApp и что выбрать вместо него

Немногие об этом думают, но в целом общение в мессенджерах намного более безопасно, чем по SMS. Возьмите любой мессенджер, и он будет гарантированно шифровать переписку, в отличие от эсэмэсок, которые отправляются вообще без защиты. Поэтому, если перед вами стоит выбор, отправить сообщение в Вайбере или написать SMS, пожалуй, лучше воспользоваться первым. Так будет и удобнее, и безопаснее. Тем не менее, полагаться на мессенджеры на 100% тоже не следует, потому что часть из них довольно небезопасны.

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Эксперты «Лаборатории Касперского» провели исследование и выяснили, что мошенники разводят пользователей Android именно через мессенджеры. Большая часть всех фишинговых атак, совершённых с декабря 2020 по май 2021 года, было совершено именно с использованием мессенджеров, а не вредононых приложений из Google Play, как может показаться. Правда, не всех, а только избранных.

Как обманывают через WhatsApp

Лидером по частоте применения в качестве источника распространения фишинговых атак с долей 89,6%, конечно, оказался WhatsApp. Мошенники используют этот мессенджер для своих рассылок, в которые включают фишинговые ссылки. В результате жертвы переходят по ним, вводят свои данные и лишаются либо денег, либо контроля над своими учётными записями, либо и того, и другого сразу.

Несмотря на то что WhatsApp остаётся в лидерах, второе место по востребованности у мошенников занимает Telegram с долей 5,6%, а третье – Viber, на долю которого приходится 4,7% всех фишинговых атак, совершаемых через мессенджеры. Есть и четвёртое место. Оно досталось Google Hangouts, через который проводится меньше одного процента атак, направленных на пользователей Android.

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Востребованность WhatsApp среди мошенников понятна. Это мессенджер с самой обширной аудиторией. Он установлен даже у тех пользователей, которые обычно им не пользуются, а держат его просто на всякий случай либо для редких переписок или звонков с людьми, которые не используют других мессенджеров. Так что это чистый прагматизм, очевидный и мошенникам, и тем, кто от них страдает.

Впрочем, дело тут не только в популярности WhatsApp. Если подумать, то количество вредоносных атак, реализуемых через него, почти в 40 раз превышает количество таковых в Telegram. Это реально большой разрыв, который указывает не только и не столько на наличие наивной аудитории, готовой вестись на фишинг, сколько на то, что WhatsApp подобную деятельность практически не пресекает.

Проблемы безопасности WhatsApp

Возьмём для сравнения Telegram. Несмотря на то что им пользуются куда меньше человек, чем WhatsApp, в Telegram очень хорошо налажена система защиты от спама и вредоносных сообщений. Не знаю, как вы, а я вообще ни разу не получал в Telegram всяких бесполезных рассылок, не говоря уже о фишинговых атаках.

Не всё так гладко в WhatsApp и в плане технической реализации защитных механизмов. Ведь недавно мы благодаря разработчикам Telegram выяснили, что в Ватсапе кое-что устроено совсем не так, как о том принято думать:

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WhatsApp утверждает, что все сообщения в мессенджере защищены сквозным шифрованием. Однако Apple может иметь доступ к чатам WhatsApp, потому что резервные копии для iOS сохраняются в iCloud;

То же самое касается версии WhatsApp для Android. Google может иметь доступ к чатам, потому что резервные копии WhatsApp для Android сохраняются в Google Drive;

Сам WhatsApp может иметь доступ к чатам, потому что мы можем восстановить их на чистом устройством, просто введя номер телефона.

Означает ли это, что WhatsApp нас обманывает? Ну, скорее всего, разработчики действительно кое-чего не договаривают. Поэтому высока вероятность, что с безопасностью у WhatsApp и правда есть проблемы. Так что уж если и пользоваться каким-то мессенджером, то только Telegram. По крайней мере, такой выбор я сделал сам для себя. Ведь он не только хорошо защищён, но ещё и удобен, в отличие от Ватсапа, который даже сообщения синхронизировать не умеет.