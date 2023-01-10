Самые дешевые Bluetooth-наушники, которые стоят меньше проводных

Несмотря на то, что беспроводные наушники появились не вчера, долгое время они оставались нишевым продуктом по двум причинам: высокая цена и низкое качество звука. Но, как вы уже догадались, к 2023 году ситуация изменилась. Появилось немало дешевых Bluetooth-наушников, которые стоят меньше проводных моделей, гарантируя при этом сопоставимое качество звука. И сегодня мы посмотрим на лучшие беспроводные наушники до 1 000 рублей в разных категориях от вкладышей и полноразмерных гарнитур до игровых и спортивных моделей.

Дешевые беспроводные наушники

Это самые дешевые беспроводные наушники в нашем списке, а потому вполне предсказуемо, что они выпущены не именитым брендом, а ноунейм-производителем, который явно взял пример с популярных Redmi AirDots, чья цена в несколько раз выше. Гарнитура E7S стоит менее 400 рублей и выпускается в нескольких цветах.

Цена: 397 ₽

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Главное в подобного рода гаджетах — надежность. И с ней, судя по отзывам на беспроводные наушники E7S, все в порядке. Оценка выше, чем у товаров именитых производителей, в чем заслуга не только цены, но и неплохого технического оснащения. Дешевые внутриканальные наушники подключаются к смартфону по современному протоколу Bluetooth 5.0, имеют LED-дисплей на кейсе для проверки заряда, а также поддерживают сенсорное управление. За свои деньги гарнитура — топ. Ну а ценителям принципиально более высокого качества звука лучше присмотреться к беспроводным наушникам до 4 000 ₽.

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Беспроводные полноразмерные наушники

Следующие недорогие блютуз-наушники имеют полноразмерный форм-фактор и производятся относительно известной фирмой CATASSU. В дизайне гарнитуры отчетливо заметно влияние продукции Beats Electronics, и в этом нет ничего плохого. Наушники стильные, да еще и предлагаются в нескольких цветах, а доставка осуществляется напрямую из России.

Цена: 833 ₽

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В техническом плане беспроводные наушники CATASSU тоже могут порадовать. Во-первых, хорошей автономностью (20 часов от одного заряда). Во-вторых, поддержкой Bluetooth 5.0. В третьих, огромным количеством вспомогательных интерфейсов от слота для карт памяти до разъема 3,5 мм для проводного подключения. Плюс ко всему наушники имеют складную конструкцию, благодаря чему легко помещаются в небольшую сумку или рюкзак.

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Беспроводные наушники Lenovo

Наушники Lenovo LP40 — настоящий бестселлер на AliExpress, который скупают десятками тысяч штук. А все потому, что эта гарнитура, внешне напоминающая AirPods, создана хорошо зарекомендовавшей себя фирмой, но в то же время стоит меньше 1 тысячи рублей. Кроме того, в отличие от наушников Apple, гарнитура Lenovo LivePods доступна сразу в трех цветах: классическом белом, черном и розовом.

Цена: 913 ₽

Купить беспроводные наушники Lenovo LP40

Производитель не делает большой упор на характеристики наушников, заявляя лишь Bluetooth 5.0, а также поддержку базовых кодеков AAC и SBC, концентрируя все свое внимание на удобстве. Гарнитура очень легкая (25 граммов вместе с кейсом), держит заряд на протяжении 12 часов, а управление воспроизведением аналогично тому, которое предлагают дорогие AirPods Pro: нужно зажать ножку, чтобы поставить трек на паузу, или трижды нажать на один из наушников для перехода к предыдущей или следующей композиции.

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Игровые беспроводные наушники для телефона

Если вы любите играть в мобильные игры, то прекрасно знаете, как сложно подобрать к своему смартфону хорошие беспроводные наушники. И дело не столько в качестве звука, сколько в задержке при его передаче. Поэтому для комфортного гейминга нужна не обычная Bluetooth-гарнитура, а игровые беспроводные наушники.

Цена: 963 ₽

Купить RUSAM GA33

Наушники RUSAM GA33 стоят меньше тысячи рублей, однако для них заявлена флагманская задержка при передаче звука — всего 45 мс. Для сравнения: моя беспроводная гарнитура vivo TWS 2, за которую в российской рознице просят 7 999 ₽, обеспечивает задержку аж 88 мс. Как говорится, почувствуйте разницу.

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Беспроводные наушники для игр подключаются к смартфону по протоколу Bluetooth 5.2, обеспечивая стабильное соединение и низкое энергопотребление, а время автономной работы составляет 25 часов. Добавим сюда возможность переключения между игровым режимом для низкой задержки и музыкальным для более качественной передачи звука, и RUSAM GA33 становятся едва ли не лучшими беспроводными наушниками за 1 000 рублей.

Беспроводные спортивные наушники

Завершает нашу подборку наушники для занятий спортом. И это не обычная TWS-модель, а полупроводная гарнитура с тактильно приятным ободком. Наушники EARDECO невозможно потерять во время быстрой пробежки, а уж их функциональность готова дать фору любому другому представителю рейтинга.

Цена: 998 ₽

Купить спортивные наушники EARDECO

Помимо надежной конструкции главным достоинством спортивной гарнитуры является время автономной работы. Это невероятные 100 часов воспроизведения музыки и 120 часов разговора при совершении Bluetooth-звонков. Еще один неоспоримый плюс — поддержка карт памяти объемом до 64 ГБ, чтобы слушать любимые треки без смартфона. А больше ничего от спортивных наушников и не нужно, ведь удобство превыше всего.