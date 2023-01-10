Самые дешевые Bluetooth-наушники, которые стоят меньше проводных

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Герман Вологжанин 0

Несмотря на то, что беспроводные наушники появились не вчера, долгое время они оставались нишевым продуктом по двум причинам: высокая цена и низкое качество звука. Но, как вы уже догадались, к 2023 году ситуация изменилась. Появилось немало дешевых Bluetooth-наушников, которые стоят меньше проводных моделей, гарантируя при этом сопоставимое качество звука. И сегодня мы посмотрим на лучшие беспроводные наушники до 1 000 рублей в разных категориях от вкладышей и полноразмерных гарнитур до игровых и спортивных моделей.

Самые дешевые Bluetooth-наушники, которые стоят меньше проводных. Зачем покупать проводные наушники, если за те же деньги можно взять беспроводную модель? Фото.

Зачем покупать проводные наушники, если за те же деньги можно взять беспроводную модель?

Дешевые беспроводные наушники

Это самые дешевые беспроводные наушники в нашем списке, а потому вполне предсказуемо, что они выпущены не именитым брендом, а ноунейм-производителем, который явно взял пример с популярных Redmi AirDots, чья цена в несколько раз выше. Гарнитура E7S стоит менее 400 рублей и выпускается в нескольких цветах.

Дешевые беспроводные наушники. Это самая надежная гарнитура среди ноунейм-моделей. Фото.

Это самая надежная гарнитура среди ноунейм-моделей

Цена: 397 ₽

Купить дешевые беспроводные наушники

Главное в подобного рода гаджетах — надежность. И с ней, судя по отзывам на беспроводные наушники E7S, все в порядке. Оценка выше, чем у товаров именитых производителей, в чем заслуга не только цены, но и неплохого технического оснащения. Дешевые внутриканальные наушники подключаются к смартфону по современному протоколу Bluetooth 5.0, имеют LED-дисплей на кейсе для проверки заряда, а также поддерживают сенсорное управление. За свои деньги гарнитура — топ. Ну а ценителям принципиально более высокого качества звука лучше присмотреться к беспроводным наушникам до 4 000 ₽.

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Беспроводные полноразмерные наушники

Следующие недорогие блютуз-наушники имеют полноразмерный форм-фактор и производятся относительно известной фирмой CATASSU. В дизайне гарнитуры отчетливо заметно влияние продукции Beats Electronics, и в этом нет ничего плохого. Наушники стильные, да еще и предлагаются в нескольких цветах, а доставка осуществляется напрямую из России.

Беспроводные полноразмерные наушники. Этими наушниками можно пользоваться даже без смартфона. Фото.

Этими наушниками можно пользоваться даже без смартфона

Цена: 833 ₽

Купить полноразмерные наушники CATASSU

В техническом плане беспроводные наушники CATASSU тоже могут порадовать. Во-первых, хорошей автономностью (20 часов от одного заряда). Во-вторых, поддержкой Bluetooth 5.0. В третьих, огромным количеством вспомогательных интерфейсов от слота для карт памяти до разъема 3,5 мм для проводного подключения. Плюс ко всему наушники имеют складную конструкцию, благодаря чему легко помещаются в небольшую сумку или рюкзак.

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Беспроводные наушники Lenovo

Наушники Lenovo LP40 — настоящий бестселлер на AliExpress, который скупают десятками тысяч штук. А все потому, что эта гарнитура, внешне напоминающая AirPods, создана хорошо зарекомендовавшей себя фирмой, но в то же время стоит меньше 1 тысячи рублей. Кроме того, в отличие от наушников Apple, гарнитура Lenovo LivePods доступна сразу в трех цветах: классическом белом, черном и розовом.

Беспроводные наушники Lenovo. Lenovo делает отличные наушники, и сотни тысяч людей это уже оценили. Фото.

Lenovo делает отличные наушники, и сотни тысяч людей это уже оценили

Цена: 913 ₽

Купить беспроводные наушники Lenovo LP40

Производитель не делает большой упор на характеристики наушников, заявляя лишь Bluetooth 5.0, а также поддержку базовых кодеков AAC и SBC, концентрируя все свое внимание на удобстве. Гарнитура очень легкая (25 граммов вместе с кейсом), держит заряд на протяжении 12 часов, а управление воспроизведением аналогично тому, которое предлагают дорогие AirPods Pro: нужно зажать ножку, чтобы поставить трек на паузу, или трижды нажать на один из наушников для перехода к предыдущей или следующей композиции.

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Игровые беспроводные наушники для телефона

Если вы любите играть в мобильные игры, то прекрасно знаете, как сложно подобрать к своему смартфону хорошие беспроводные наушники. И дело не столько в качестве звука, сколько в задержке при его передаче. Поэтому для комфортного гейминга нужна не обычная Bluetooth-гарнитура, а игровые беспроводные наушники.

Игровые беспроводные наушники для телефона. Наушники RUSAM подойдут как для игр, так и для музыки. Фото.

Наушники RUSAM подойдут как для игр, так и для музыки

Цена: 963 ₽

Купить RUSAM GA33

Наушники RUSAM GA33 стоят меньше тысячи рублей, однако для них заявлена флагманская задержка при передаче звука — всего 45 мс. Для сравнения: моя беспроводная гарнитура vivo TWS 2, за которую в российской рознице просят 7 999 ₽, обеспечивает задержку аж 88 мс. Как говорится, почувствуйте разницу.

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Беспроводные наушники для игр подключаются к смартфону по протоколу Bluetooth 5.2, обеспечивая стабильное соединение и низкое энергопотребление, а время автономной работы составляет 25 часов. Добавим сюда возможность переключения между игровым режимом для низкой задержки и музыкальным для более качественной передачи звука, и RUSAM GA33 становятся едва ли не лучшими беспроводными наушниками за 1 000 рублей.

Беспроводные спортивные наушники

Завершает нашу подборку наушники для занятий спортом. И это не обычная TWS-модель, а полупроводная гарнитура с тактильно приятным ободком. Наушники EARDECO невозможно потерять во время быстрой пробежки, а уж их функциональность готова дать фору любому другому представителю рейтинга.

Беспроводные спортивные наушники. Пускай это не полностью беспроводная модель, но ничего лучше для занятий спортом не найти. Фото.

Пускай это не полностью беспроводная модель, но ничего лучше для занятий спортом не найти

Цена: 998 ₽

Купить спортивные наушники EARDECO

Помимо надежной конструкции главным достоинством спортивной гарнитуры является время автономной работы. Это невероятные 100 часов воспроизведения музыки и 120 часов разговора при совершении Bluetooth-звонков. Еще один неоспоримый плюс — поддержка карт памяти объемом до 64 ГБ, чтобы слушать любимые треки без смартфона. А больше ничего от спортивных наушников и не нужно, ведь удобство превыше всего.

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