Как изменить кодеки на Android и зачем это нужно

Выбирая беспроводные наушники для смартфона, мы обращаем внимание на самые разные характеристики от форм-фактора гарнитуры и наличия влагозащиты до версии Bluetooth. Однако главным параметром, влияющим на качество звука, является отнюдь не поколение интерфейса для сопряжения, а список поддерживаемых кодеков. Многие не знают, что они собой представляют, поэтому сегодня мы взяли на себя обязательство рассказать, какими бывают кодеки и как проверить их поддержку на смартфоне Андроид и TWS-наушниках.

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Что такое кодеки наушников

Кодек – это алгоритм, который осуществляет сжатие аудиофайла при его передаче со смартфона на беспроводную гарнитуру.

Необходимость в кодеках обусловлена слабой пропускной способностью канала Bluetooth, который в исходном виде не может гарантировать стабильное воспроизведение музыки, быструю перемотку или переключение треков. Если бы не кодеки, любимый трек в беспроводных наушниках превратился бы в кашу. А покачивание головой было бы не проявлением вашего наслаждения музыкой, а демонстрацией желания как можно скорее избавиться от блютуз-гарнитуры.

При передаче звука с одного устройства на другой алгоритм сначала шифрует (сжимает), а затем – дешифрует (распаковывает) аудиофайл, обеспечивая моментальную передачу данных. Выполнять эту операцию можно по-разному, экспериментируя над:

частотой дискретизации;

разрядностью;

битрейтом.

Таким образом, алгоритм ищет баланс между качеством звука и скоростью передачи данных, ведь при высоком битрейте аудиофайл будет доставляться дольше, из-за чего возникнет задержка или вовсе обрыв соединения. Разработкой кодеков занимается несколько компаний, и сегодня на рынке наибольшей популярностью пользуются следующие варианты:

SBC . Простейший кодек, который используется на смартфонах с операционной системой Андроид. Является базовым для большинства устройств и обеспечивает сравнительно невысокий битрейт 328 Кб/с. При этом задержка звука может достигать 200 мс.

. Простейший кодек, который используется на смартфонах с операционной системой Андроид. Является базовым для большинства устройств и обеспечивает сравнительно невысокий битрейт 328 Кб/с. При этом задержка звука может достигать 200 мс. AAC . К разработке этого алгоритма приложила руку компания Apple, а потому звук, передаваемый через AAC, совершенно по-разному звучит на iOS и Android. С технической точки зрения кодек предлагает битрейт до 256 Кб/с и задержку, сопоставимую с показателями SBC.

. К разработке этого алгоритма приложила руку компания Apple, а потому звук, передаваемый через AAC, совершенно по-разному звучит на iOS и Android. С технической точки зрения кодек предлагает битрейт до 256 Кб/с и задержку, сопоставимую с показателями SBC. aptX . Алгоритм, разработанный компанией Qualcomm, поэтому чаще всего он встречается на смартфонах с процессорами Snapdragon. Его характеристики позволяют достичь битрейта 352 Кб/с при стандартной задержке 150-200 мс.

. Алгоритм, разработанный компанией Qualcomm, поэтому чаще всего он встречается на смартфонах с процессорами Snapdragon. Его характеристики позволяют достичь битрейта 352 Кб/с при стандартной задержке 150-200 мс. aptX HD . Продвинутая версия стандартного кодека aptX, которая отличается от исходного алгоритма повышением битрейта до 576 Кб/с при сохранении небольшой задержки.

. Продвинутая версия стандартного кодека aptX, которая отличается от исходного алгоритма повышением битрейта до 576 Кб/с при сохранении небольшой задержки. aptX Adaptive . Новый алгоритм Qualcomm, главной особенностью которого является интеллектуальное изменение битрейта (276-420 Кб/с) в зависимости от версии Bluetooth, расстояния между устройствами и наличия преград. Это позволяет рассчитывать на стабильное соединение и минимальную задержку на уровне 80 мс.

. Новый алгоритм Qualcomm, главной особенностью которого является интеллектуальное изменение битрейта (276-420 Кб/с) в зависимости от версии Bluetooth, расстояния между устройствами и наличия преград. Это позволяет рассчитывать на стабильное соединение и минимальную задержку на уровне 80 мс. LDAC. Кодек компании Sony, характеризующийся запредельным битрейтом аудио вплоть до 990 Кб/с при частоте дискретизации 96 кГц. Как и aptX Adaptive, он изменяет качество звучания под воздействием внешним обстоятельств для достижения оптимального баланса.

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Это далеко не все, но основные Bluetooth-кодеки, с которыми вы будете сталкиваться, выбирая беспроводные наушники. Если отталкиваться от битрейта, непосредственным образом влияющего на качество звука в гарнитуре, сразу станет понятно, кто является фаворитом.

LDAC обеспечивает самый высокий битрейт, однако вы вряд ли сможете его оценить, слушая музыку через стриминговые сервисы. В большинстве случаев платформы сами ограничивают этот показатель до 256-320 Кб/с, а потому все преимущества алгоритма Sony сходят на нет и разбиваются о высокий уровень задержки. Поэтому, рассуждая над тем, какой кодек лучше, выбор стоит сделать в пользу aptX Adaptive, который способен одновременно предложить и хорошее качество звучания, и стабильность соединения.

Если копнуть еще глубже, отбросив в сторону битрейт и задержку, но при этом обратив внимание на другую важную характеристику звука – частоту дискретизации, то лучшим кодеком станет LDAC. Он не обрезает высокие частоты, достигая уровня 96 кГц, в то время как SBC избавляется от верхов, останавливаясь на отметке 48 кГц. Однако вновь не обойтись без оговорок, ведь с возрастом человек перестает воспринимать высокочастотный звук. Даже в 20 лет большинство из нас не слышит звук, переданный в диапазоне выше 20 кГц.

Как узнать кодек наушников Bluetooth

Алгоритм, отвечающий за кодирование и декодирование звука, становится главной маркетинговой уловкой производителей TWS-гарнитур. В своих пресс-релизах они выводят на первый план поддерживаемый кодек, который должен соответствовать характеристикам смартфона. То есть, если производитель наушников заявляет о наличии aptX или aptX HD, но ваш мобильный аппарат не поддерживает стандарты Qualcomm, то звук будет передаваться с использованием простейшего кодека SBC. Чтобы убедиться в поддержке того или иного алгоритма шифрования (дешифрования), нужно сделать следующее:

Открыть настройки телефона.

Перейти в раздел «Расширенные настройки», а затем – «Для разработчиков».

Найти пункт «Аудиокодек для передачи через Bluetooth» и нажать на него.

Здесь вы увидите список всех блютуз-кодеков, поддержкой которых обладает ваш смартфон. В то же время важно заметить, что по умолчанию раздел настроек «Для разработчиков» скрыт от посторонних глаз.Чтобы получить доступ к нему, предварительно нужно открыть вкладку «О телефоне» и несколько раз кликнуть по строке с версией прошивки или Android до появления надписи «Вы стали разработчиком».

Как изменить кодек Bluetooth

По умолчанию смартфон сам назначает кодек, через который будет осуществляться кодирование и декодирование звука при передаче на блютуз-наушники. Выбор делается в пользу оптимального варианта. В паре SBC или AAC девайс выберет первый кодек, а в сравнении SBC и aptX предпочтение окажется на стороне алгоритма Qualcomm. Но при наличии соответствующей поддержки выбор падет на LDAC или aptX Adaptive.

Если вы хотите принудительно переключиться с одного кодека на другой, то сделайте следующее:

Откройте настройки смартфона.

Перейдите в раздел «Для разработчиков».

Откройте вкладку «Аудиокодек для передачи через Bluetooth».

Нажмите на понравившийся вариант.

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В моем случае удалось переключить беспроводные наушники vivo TWS 2 с aptX Adaptive на SBC.

Однако в некоторых ситуациях принудительно изменить кодек нельзя. Например, если в настройках для разработчиков активирована опция «HD Audio», то по умолчанию будет выбираться алгоритм с более высоким битрейтом. Напротив, при отключении этой функции перейти с SBC на aptX не получится.