Самый сбалансированный ноутбук для работы и дома — обзор HIPER EXPERTBOOK

Сейчас, когда производящие ноутбуки бренды, к которым мы все привыкли, постепенно уходят из России, у нас остается не так много выбора. На самом деле они уже ушли, а компьютеры покупать надо. Параллельный импорт решает многие проблемы, но чаще всего вы получаете какую-то непонятную гарантию от магазина, которому сейчас тоже непросто, и он будет всячески отказывать вам в ремонте. Поэтому надо выбирать бренд, который официально представлен на рынке и не собирается с него уходить даже в не самый простой период. Вот мы и попробовали ноутбук такого бренда, чтобы рассказать о нем вам.

Можно ли сейчас купить ноутбук

Приятно, что после ухода привычных брендов не образовался вакуум, а появились китайские компании, который смогли прийти с конкурентным предложением и ноутбуками, которые сейчас выглядят отлично. От себя могу добавить, что такие цены вряд ли продержаться долго и через некоторое время начнут подтягиваться к обычным, ведь товар действительно качественный. Поэтому поговорить о таких ноутбуках надо сейчас.

HIPER уже давно производит серверное оборудование, компактные компьютеры, моноблоки и мониторы для корпоративного сегмента рынка. Богатый опыт в этом направлении помог бренду сфокусировать внимание и на ноутбуках. Особенно важно это сейчас, когда у нашего рынка возникла такая потребность. Проработанная техническая база и несколько линеек ноутбуков для обычного пользователя — вот что предлагает HIPER.

Обзор HIPER EXPERTBOOK

С брендом HIPER вы уже знакомы по многочисленным публикациям на нашем сайте. Он производит много всего и, в том числе, с недавнего времени ноутбуки. Приятно то, что они сделаны из топовых компонентов известных производителей, но при этом стоят не очень дорого.

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Можно ли играть на ноутбуке HIPER

HIPER EXPERTBOOK нельзя назвать игровой моделью. Он сделан для того, чтобы стать помощником в работе, компьютером для дома и даже неплохим вариантом для школьника и студента, которому в первую очередь надо, чтобы компьютер работал и не подводил. Правда, рассчитывать на идеально откалиброванный дисплей не стоит. Для обычной жизни он подойдет, но для работы с коммерческой графикой вряд ли. Впрочем, об этом мы поговорим ниже.

Сколько стоит хороший ноутбук

Цена этого ноутбука стартует от 55 000 рублей. Конечно, на рынке есть более доступные модели, но сейчас мы будем разбираться, почему они хуже этого гаджета.

Одной из главных особенностей HIPER EXPERTBOOK является алюминиевый корпус, который не только хорошо смотрится и оставляет ощущение премиальности, но и не будет так сильно царапаться и истираться, как его пластиковые собратья. При этом алюминий находится с обеих сторон, а не только сверху, как это часто бывает у хитрых производителей.

Классический ноутбук

В остальном это обычный классический ноутбук. Он не пытается удивить подсветками, мощными вентиляционными отверстиями или другими уникальными функциями, которые нужны только отдельным пользователям. Тут все в хорошем смысле стандартно. Поэтому, когда берешь HIPER EXPERTBOOK в руки, появляется ощущение чего-то родного и привычного.

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Еще я исключительно положительно оценил, что грани ноутбука аккуратно скруглены и при этом все они одинаковые. То есть как не возьми HIPER EXPERTBOOK, он будет лежать в руке удобно. Скажете, что это мелочь? Возможно, но это очень приятно.

Разъемов не очень много. Слева только два USB Type-C и разъем для наушников. Справа один USB 2.0 и один USB 3.0. HDMI нет, но переходники сейчас стоят так дешево, что можно купить его и расширить возможности одного порта до функциональности 5-7 разных. Возможность зарядки через USB Type-C позволяет не носить с собой огромный зарядник, а пользоваться миниатюрным комплектным или универсальным ЗУ. В итоге, даже с зарядкой ноутбук можно положить в компактный рюкзак. Есть поддержка Power Delivery, которая решает почти все проблемы совместимости. Это отличный ноут для работы на ходу.

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Ноут, который открывается одной рукой

Когда хочешь открыть HIPER EXPERTBOOK, сразу замечаешь кокетливый логотип на корпусе. Он объемный, но не бросается в глаза. Просто есть и есть. Сама крышка плавная, и чтобы ее открыть, не нужно придерживать корпус второй рукой. Но, несмотря на это, она не болтается.

Открывается она на 180 градусов. В этом состоянии компьютер может спокойно лежать на столе благодаря приподнятым задним ножкам. А еще такой подъем исключительно положительно сказывается на циркуляции воздуха и охлаждении корпуса.

Клавиши при печати издают приятный глухой звук. Даже в моем MacBook Pro 14 они ощущаются более дешевыми, хотя компьютер стоит в три раза дороже. Естественно, клавиши черные и от блестящих пятен на них никуда не денешься. Они появятся через несколько месяцев активного использования от жирных отпечатков и отполированности после частых нажатий. Я с этим уже смирился, но считаю, что производителям надо больше экспериментировать с менее красивыми, но более практичными серыми клавишами.

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Клавиатура с цифровым блоком

Интересно, что трекпад находится не в центре, а немного смещен в сторону. Сначала это выглядит странно, но потом понимаешь, что рядом есть еще цифровой блок, и если отцентровать трекпад ровно по середине, то будешь постоянно цеплять его рукой. А так им и пользоваться удобно, и мешаться он не будет.

Ноутбук с большим экраном

Я не буду утверждать, что экран подходит для использования на улице, но пользоваться им можно. Яркость 250 кд/м2 находится на уровне массового сегмента. Среди в разы более дорогих флагманов можно найти бОльшую яркость, но если в этой ценовой зоне вы найдете что-то лучше, то придется сильно поступиться другими характеристиками. Сейчас не тот сезон, чтобы проверять, можно ли работать с этим ноутбуком в парке, но по моим ощущениям это вполне реально, если сесть в тенечке.

Именно экрану я обычно уделяю больше всего внимания, ведь у многих производителей часто есть соблазн сэкономить на этом компоненте, а он, без преувеличения, лицо компьютера. Тут он имеет разрешение 1920х1080 точек, диагональ 15,6 дюйма и контрастность 700:1. Есть матовое покрытие, но очень мягкое. Такое встретишь не часто, но это отличный компромисс между глянцем и настоящим матом. Для работы в помещении это один из лучших вариантов покрытия, что я видел.

Выше я уже говорил, что корпус хорошо охлаждается, и это действительно так. Снизу во всю ширину корпуса есть развитая решетка, воздух через которую циркулирует беспрепятственно. Тут помогают те самые приподнятые ножки. По бокам тоже есть прорези, которые в последнее время стали делать чуть ли не на всех ноутбуках. Таким олдам, как я, они напоминают дисководы. В 2023 году звучит жутко, да? Но немного приятной ностальгии я все же испытал.

Производительность HIPER EXPERTBOOK

За производительность отвечает процессор AMD Ryzen 5 5600U c тактовой частотой 2,3 ГГц. В пиковых задачах он может разгоняться до 4,2 ГГц благодаря Turbo-режиму, но это все равно не игровой ноутбук. Хотя бы из-за интегрированной графики от Radeon. Я пробовал запустить пару игр, но частоты больше 35-40 fps получить было сложно даже за пределами списка ААА-тайтлов. Зато для обычной работы производительности этого ноутбука более чем хватит. А еще тут установлен SATA SSD на 256 ГБ с поддержкой NVMe. Это не только увеличивает скорость работы компьютера, но и обеспечивает более высокую скорость загрузки системы.

Приятно, что производитель дает возможность расширить оперативную память до 64 ГБ, хотя в базе установлено только 8 ГБ. Расширение оперативки в некоторых задачах является лучшим способом увеличить скорость работы ноута.

Стоит ли покупать ноутбук HIPER

Подводя итоги, могу отметить несколько плюсов именно для себя. Я пользовался ноутом несколько дней в активном режиме и понял, что он греется не очень сильно, у него приятный корпус, есть сразу 2 USB Type-C и приятный корпус. По корпусу добавлю, что это редкое сочетание, когда похвалить хочется и материал, и форму.

Для офиса или дома этого ноута хватит с большим запасом. Word, Excel, Power Point и даже почти все специализированные программы работать будут отлично. Если вы захотите смонтировать видео или обработать фотографии в Фотошопе, это будет сложнее, но небольшие проекты HIPER EXPERTBOOK переварить сможет. Игры? Тут все на ваш страх и риск. Я бы не советовал рассчитывать на полноценный игровой опыт. Запускаться они будут, но шум двух вентиляторов, небольшая частота кадров и необходимость всегда находиться рядом с розеткой, скорее всего, будут вас напрягать. Но тут надо понимать, что машина для игр или стоит намного дороже, или не является такой сбалансированной.

Покупать? Однозначно да, если нужен стильный ноутбук для работы на несколько лет вперед. А еще приятно, что ноуты HIPER официально обслуживаются в России, а бренд уже давно доказал свою состоятельность.

Характеристики HIPER EXPERTBOOK

Материал корпуса : Алюминий

: Алюминий Предустановленная ОС : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Зарядка 65 Вт и совместимость с Power Delivery (полная зарядка за час с небольшим)

65 Вт и совместимость с Power Delivery (полная зарядка за час с небольшим) Аккумулятoр : 4800 мАч (примерно 5-6 часов работы

: 4800 мАч (примерно 5-6 часов работы Экран : IPS 15,6″,1920×1080, 141 PPI, 16:9

: IPS 15,6″,1920×1080, 141 PPI, 16:9 Чипсет : AMD Ryzen 5 5600U, 7 нм с интегрированной графикой

: AMD Ryzen 5 5600U, 7 нм с интегрированной графикой ОЗУ : 8 Гб DDR4 2666 МГц (с возможностью расширения до 64 ГБ)

: 8 Гб DDR4 2666 МГц (с возможностью расширения до 64 ГБ) ПЗУ : 256 Гб SATA SSD с поддержкой NVMe

: 256 Гб SATA SSD с поддержкой NVMe Разъемы : 2x USB Type-C, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, разъем для наушников

: 2x USB Type-C, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, разъем для наушников Клавиатура: с подсветкой и числовым блоком

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