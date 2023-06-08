Умные часы с огромным экраном, которому позавидует даже Apple. Налетайте пока все не разобрали

Если вы хотя бы раз пробовали выбрать умные часы, то знаете, что в современных реалиях это сущая пытка. Просто посмотрите, сколько на рынке представлено моделей от разных производителей. А самое главное, что все они похожи друг на друга до степени смешения. И определить, почему здесь вы платите 20 тысяч рублей, а в другой модели за абсолютно такие же характеристики — 10 тысяч, совершенно нереально. Поэтому мы решили вам помочь и подобрали реально крутые умные часы, которые вы точно оцените.

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Kieslect KS Pro оснащены большим 2,1 дюймовым дисплеем, с которого очень удобно считывать всю нужную информацию, емкой батареей, позволяющей им работать до 10 дней, и всеми необходимыми датчиками для контроля за здоровьем. В этом материале рассказываем, почему стоит купить именно эти часы и не переплачивать за Самсунг и Амазфит.

Часы с большим экраном

Что самое важное в любом современном устройстве? Конечно же, это экран. Именно через него происходит все взаимодействие с гаджетом. Причем неважно, смартфон это или умные часы. В этом плане у Kieslect KS Pro все реализовано на высшем уровне. Производитель позаботился о наших глазах и установил в часы AMOLED экран размером 2,01 дюйма. Просто для сравнения: у дорогущих Apple Watch Ultra это значение составляет 1,9 дюйма. Уже впечатляет, согласны?

Ну а чтобы шрифты и картинки были сглаженными, а пиксели на экране незаметными, разрешение установили на уровне 410 на 520 точек. Даже если вы очень захотите, то не сможете увидеть никакие лесенки на шрифтах и это очень круто. Сразу видно, что производитель позаботился о пользователях и их глазах. К тому же на большом экране можно разместить больше полезной информации и на лазить в меню по мелочам.

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Если вам мало и этого, то сейчас лучше сесть. Экран в Kieslect KS Pro поддерживает Always On Display. Да, вам не показалось. Не обязательно каждый раз махать рукой, чтобы посмотреть время, дату или количество пройденных шагов. Просто бросьте беглый взгляд на руку и все. Обязательно активируйте AOD, если решитесь на покупку. Вы точно оцените, как это удобно.

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Часы с измерением пульса

С экраном разобрались. Теперь давайте посмотрим, какие возможности предлагают эти часы. Работают они на KIES OS 2.0. То есть о глюках и тормозах Android Wear можно забыть, как про страшный сон. Благодаря операционке интерфейс работает очень плавно, и никаких проблем с листанием меню или использованием каких-либо функций у вас не возникнет.

Что же умеют Kieslect KS Pro? Ну, в первую очередь производитель заявляет возможность получения уведомлений об аномальном пульсе. В случае если часы фиксируют отклонение вашего сердцебиения от нормы, то вы сразу же получите соответствующее оповещение и сможете принять меры, чтобы нормализовать ваше состояние.

Но Kieslect KS Pro могут не только замерять пульс. В приложении на смартфоне вы легко найдете информацию об уровне стресса, полный анализ вашего сна и даже посмотреть насыщенность крови кислородом. То есть здесь полный набор датчиков, которые чаще всего встречаются в дорогих часах. Уже понимаете, как легко можно сэкономить?

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Какие умные часы лучше

Умные часы — это не только история про различные показатели здоровья. В подобном устройстве никуда не уйти от спортивной составляющей. Ведь это же так просто — надел часы на руку и пошел заниматься спортом. Тем более что в Kieslect KS Pro предустановлено сто различных тренировок. В таком количестве вы точно выберете те, которые нужны именно вам. А чтобы вы не боялись их намочить, производитель предусмотрел защиту их от воды по стандарту IP68. Этого точно хватит, чтобы Kieslect KS Pro спокойно пережили погружение и продолжили нормально работать.

Но даже это еще не все, чем могут похвастаться эти умные часы. Здесь есть еще несколько небольших фишек, которые сделают их использование приятнее:

Голосовой ассистент, позволяющий управлять умными часами, не прикасаясь к экрану;

Встроенные игры;

Быстрый доступ к приложениям;

Возможность выполнять звонки прямо с часов;

Bluetooth 5.2 , который гарантирует более стабильное соединение со смартфоном;

, который гарантирует более стабильное соединение со смартфоном; Быстрые ответы на входящие сообщения;

Поиск смартфона.

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Естественно, никуда не делась возможность просматривать уведомления. Ведь как же без этого в умных часах. Уже готовитесь заказывать себе новые смарт-часы? Обычная цена на Kieslect KS Pro составляет $105,99. С 12 по 18 июня в честь восьмой годовщины бренда Kieslect модель Kieslect KS Pro можно заказать дешевле на $10 долларов. Просто воспользуйтесь промокодом KIESKSPRO($10) и скидка у вас в кармане. Итоговая стоимость составит $95. Просто отлично за те характеристики и возможности, которые предлагает это устройство. Ну и не забывайте про внешний вид. Все-таки это в первую очередь часы, и выглядят они действительно стильно.

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