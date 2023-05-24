Вот это я понимаю мужские смарт-часы! Противоударный корпус, влагозащита и 50 дней автономной работы

В отличие от механических устройств, умные часы, как правило, не разделяют на мужские и женские модели. С одной стороны, это хорошо, ведь мы получаем универсальный гаджет. С другой — пропадает шарм, способный подчеркнуть женственность или мужественность владельца. Но все-таки есть среди умных устройств смарт-часы для мужчин — это KOSPET TANK X1, которые не только выглядят брутально, но и обладают противоударным корпусом, что редко встретишь на рынке носимых аксессуаров.
Прежде чем поговорить о новых часах TANK X1, стоит сказать несколько слов о бренде KOSPET, под чьим именем выпускается данная модель. Это сравнительно молодая компания, ведущая свою историю с 2018 года. Сегодня она имеет филиалы в Китае и США. За техническое оснащение их устройств отвечает научно-исследовательский центр в Шэньчжэне, а дизайном занимаются в Вашингтоне. Словом, в лице KOSPET мы имеем серьезную компанию, у которой большое будущее. А что с их мужскими смарт-часами?
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Противоударные часы KOSPET TANK X1
KOSPET TANK X1 — это противоударные мужские часы, сертифицированные по стандарту MIL-STD-810H, тестирование на соответствие с которым включает в себя:
- проверку на работоспособность при низком давлении;
- подтверждение работоспособности в условиях низких и высоких температур, а также устойчивость к температурному шоку;
- заморозку и оттаивание;
- восприимчивость материалов корпуса к росту грибков;
- способность материала сохранять свои свойства во взрывоопасной атмосфере;
- выдерживание нагрузок во время стрельбы;
- защиту от ударов и массу других испытаний.
Кроме того, KOSPET TANK X1 — это водонепроницаемые часы, защищенные по стандарту IP69K. Они продолжают работать даже после воздействия струй горячей воды. А еще умные часы соответствуют стандарту влагозащиты 10ATM, то есть гаджет работает под водой на глубине аж до 100 метров. Просто феноменальный результат!
Дисплей умных часов имеет диагональ 1,47 дюйма и оснащен довольно дорогой AMOLED-матрицей. Чтобы защитить ее, разработчики накрыли экран закаленным стеклом Gorilla Glass. Поэтому часы KOSPET TANK X1 способны пройти со своим владельцем любые испытания.
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Как настроить умные часы
KOSPET TANK X1 могут работать во всех смыслах автономно, но для первичной настройки необходимо подключить умные часы к телефону. С этой целью вам нужно установить приложение KOSPET FIT, доступное для загрузки через Google Play. Также QR-код для скачивания программы указан в инструкции.
Интерфейс приложения переведен на русский язык, так что у вас не должно возникнуть проблем с подключением. Но на всякий случай отдельно проговорим, как настроить смарт-часы:
- Убедитесь, что часы заряжены.
- Активируйте Bluetooth и GPS на телефоне.
- Включите смарт-часы, зажав кнопку питания.
- Запустите KOSPET FIT.
- Авторизуйтесь в аккаунте Google, если хотите подгрузить сведения из другого фитнес-приложения, или нажмите «Пропустить».
- Укажите пол, возраст, вес и рост, а также установите цель количества пройденных шагов.
- Нажмите кнопку «Добавить устройство» и, когда смартфон обнаружит часы, тапните по названию KOSPET TANK X1.
- Также для сопряжения вы можете отсканировать камерой телефона QR-код, который появится на экране смарт-часов.
После настройки умных часов вы можете сразу начать знакомство с их функциями. В этом отношении разработчики приготовили много интересного, а потому стоит поговорить обо всем поподробнее.
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Полезные функции смарт часов
Умные часы KOSPET TANK X1 готовы порадовать отменными характеристиками, которые касаются не только проработки корпуса, но и технической составляющей. Мощный процессор RTL8762DK, а также целая россыпь датчиков позволили интегрировать следующие функции в смарт-часы:
- 70 спортивных режимов;
- интеллектуальное определение 6 типов тренировок;
- измерение ЧСС;
- анализ кровяного давления;
- содержание кислорода в крови;
- мониторинг качества сна;
- настройка вотчфейсов;
- уведомления от приложений;
- напоминание о звонке;
- разблокировка смартфона по Bluetooth;
- Always on Display.
Несмотря на столь впечатляющий набор возможностей, за счет аккумулятора на 230 мАч смарт-часы KOSPET TANK X1 способны проработать 50 дней от одного заряда в режиме ожидания. При активном использовании автономность составит до 12 дней, а с функцией Always on Display — до трех суток.
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Где купить мужские смарт-часы KOSPET TANK X1
KOSPET TANK X1 — это горячая новинка, которая только-только появилась в продаже. Купить умные часы для мужчин можно на AliExpress, где в период с 27 по 30 мая они будут стоить всего $64.99 (~ 5 200 ₽), а по окончании акции цена поднимется до $99.99 (~ 8 000 ₽). Поэтому стоит поторопиться.
Обратите внимание, что цена может меняться в зависимости от текущего курса валют, а для получения максимальной скидки нужно в обязательном порядке взять купон продавца, размещенный на странице товара в магазине AliExpress.