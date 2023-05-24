Вот это я понимаю мужские смарт-часы! Противоударный корпус, влагозащита и 50 дней автономной работы

В отличие от механических устройств, умные часы, как правило, не разделяют на мужские и женские модели. С одной стороны, это хорошо, ведь мы получаем универсальный гаджет. С другой — пропадает шарм, способный подчеркнуть женственность или мужественность владельца. Но все-таки есть среди умных устройств смарт-часы для мужчин — это KOSPET TANK X1, которые не только выглядят брутально, но и обладают противоударным корпусом, что редко встретишь на рынке носимых аксессуаров.

Прежде чем поговорить о новых часах TANK X1, стоит сказать несколько слов о бренде KOSPET, под чьим именем выпускается данная модель. Это сравнительно молодая компания, ведущая свою историю с 2018 года. Сегодня она имеет филиалы в Китае и США. За техническое оснащение их устройств отвечает научно-исследовательский центр в Шэньчжэне, а дизайном занимаются в Вашингтоне. Словом, в лице KOSPET мы имеем серьезную компанию, у которой большое будущее. А что с их мужскими смарт-часами?

Узнать подробности о компании KOSPET

Противоударные часы KOSPET TANK X1

KOSPET TANK X1 — это противоударные мужские часы, сертифицированные по стандарту MIL-STD-810H, тестирование на соответствие с которым включает в себя:

проверку на работоспособность при низком давлении;

подтверждение работоспособности в условиях низких и высоких температур, а также устойчивость к температурному шоку;

заморозку и оттаивание;

восприимчивость материалов корпуса к росту грибков;

способность материала сохранять свои свойства во взрывоопасной атмосфере;

выдерживание нагрузок во время стрельбы;

защиту от ударов и массу других испытаний.

Кроме того, KOSPET TANK X1 — это водонепроницаемые часы, защищенные по стандарту IP69K. Они продолжают работать даже после воздействия струй горячей воды. А еще умные часы соответствуют стандарту влагозащиты 10ATM, то есть гаджет работает под водой на глубине аж до 100 метров. Просто феноменальный результат!

Характеристики KOSPET TANK X1

Дисплей умных часов имеет диагональ 1,47 дюйма и оснащен довольно дорогой AMOLED-матрицей. Чтобы защитить ее, разработчики накрыли экран закаленным стеклом Gorilla Glass. Поэтому часы KOSPET TANK X1 способны пройти со своим владельцем любые испытания.

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Как настроить умные часы

KOSPET TANK X1 могут работать во всех смыслах автономно, но для первичной настройки необходимо подключить умные часы к телефону. С этой целью вам нужно установить приложение KOSPET FIT, доступное для загрузки через Google Play. Также QR-код для скачивания программы указан в инструкции.

Установить KOSPET FIT

Интерфейс приложения переведен на русский язык, так что у вас не должно возникнуть проблем с подключением. Но на всякий случай отдельно проговорим, как настроить смарт-часы:

Убедитесь, что часы заряжены. Активируйте Bluetooth и GPS на телефоне. Включите смарт-часы, зажав кнопку питания. Запустите KOSPET FIT. Авторизуйтесь в аккаунте Google, если хотите подгрузить сведения из другого фитнес-приложения, или нажмите «Пропустить». Укажите пол, возраст, вес и рост, а также установите цель количества пройденных шагов. Нажмите кнопку «Добавить устройство» и, когда смартфон обнаружит часы, тапните по названию KOSPET TANK X1. Также для сопряжения вы можете отсканировать камерой телефона QR-код, который появится на экране смарт-часов.

После настройки умных часов вы можете сразу начать знакомство с их функциями. В этом отношении разработчики приготовили много интересного, а потому стоит поговорить обо всем поподробнее.

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Полезные функции смарт часов

Умные часы KOSPET TANK X1 готовы порадовать отменными характеристиками, которые касаются не только проработки корпуса, но и технической составляющей. Мощный процессор RTL8762DK, а также целая россыпь датчиков позволили интегрировать следующие функции в смарт-часы:

70 спортивных режимов;

интеллектуальное определение 6 типов тренировок;

измерение ЧСС;

анализ кровяного давления;

содержание кислорода в крови;

мониторинг качества сна;

настройка вотчфейсов;

уведомления от приложений;

напоминание о звонке;

разблокировка смартфона по Bluetooth;

Always on Display.

Несмотря на столь впечатляющий набор возможностей, за счет аккумулятора на 230 мАч смарт-часы KOSPET TANK X1 способны проработать 50 дней от одного заряда в режиме ожидания. При активном использовании автономность составит до 12 дней, а с функцией Always on Display — до трех суток.

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Где купить мужские смарт-часы KOSPET TANK X1

KOSPET TANK X1 — это горячая новинка, которая только-только появилась в продаже. Купить умные часы для мужчин можно на AliExpress, где в период с 27 по 30 мая они будут стоить всего $64.99 (~ 5 200 ₽), а по окончании акции цена поднимется до $99.99 (~ 8 000 ₽). Поэтому стоит поторопиться.

Купить KOSPET TANK X1

Обратите внимание, что цена может меняться в зависимости от текущего курса валют, а для получения максимальной скидки нужно в обязательном порядке взять купон продавца, размещенный на странице товара в магазине AliExpress.