Вы когда-нибудь такое видели? Это беспроводные наушники открытого типа за 3500 рублей

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Иван Кузнецов

Наушники — классная штука. Они позволяют нам наслаждаться музыкой даже в людных местах и при этом не раздражать окружающих треками, которые им, скорее всего, слышать совершенно не захочется. Их можно носить в общественном транспорте, в пеших прогулках по улицам или по лесу, во время занятий спортом или просто дома, если звенящая тишина стала давить вам на уши. Но наушники могут нести не только пользу, но и опасность. Ведь в те моменты, когда мы погружены в прослушивание музыки, мы перестаём слышать окружающие шумы. Это серьёзно увеличивает риск угодить под автомобиль, быть облитым поливальной машиной или попасть в другую неприятную ситуацию, которой бы не произошло, имей мы возможность слышать, что происходит вокруг.

Вы когда-нибудь такое видели? Это беспроводные наушники открытого типа за 3500 рублей. Mibro O1 Sport — это накладные наушники открытого типа. Фото.

Mibro O1 Sport — это накладные наушники открытого типа

Наушники открытого типа — Mibro O1 Sport

Mibro O1 Sport — это наушники, которые позволят вам оставаться на связи с внешним миром даже во время прослушивания особенно увлекающих треков. Они имеют совершенно нетипичную конструкцию открытого типа, которая не закрывает ушную раковину целиком, а просто накладывается сверху, но при этом не блокирует прохождение внешних звуков.

Наушники открытого типа — Mibro O1 Sport. Это наушники не с костной проводимостью, а с направленным звучанием. Фото.

Это наушники не с костной проводимостью, а с направленным звучанием

Если вас пугают наушники с костной проводимостью, не пугайтесь. Mibro O1 Sport — вообще не про это. Ни о каком воздействии на внутреннее ухо в их случае не идёт и речи. С точки зрения технической реализации это наушники-вкладыши, которые, однако, не примыкают у слуховому каналу вплотную, а располагаются на небольшом расстоянии от него.

Купить Mibro O1 Sport

Таким образом удаётся достичь сразу двух положительных эффектов. Во-первых, ухо не перекрывается и пользователь продолжает слышать окружающие шумы. Например, звук сигнала автомобиля или резкого торможения. А, во-вторых, снижается риск нанесения непоправимых повреждений барабанным перепонкам даже при прослушивании музыки на максимальной громкости.

Наушники с открытым ухом

Но, постойте-ка, ведь если наушник не примыкает к уху, то скорее всего и звучать он будет весьма и весьма посредственно. По логике, так и должно быть. Но инженеры Mibro, кажется, сделали невероятное. Чтобы нивелировать эффект рассеивания звука, Mibro O1 Sport оснастили динамиками профессионального уровня с диаметром 15,4 мм. Они выдают крутой звук, которым зачастую не могут похвастать даже более дорогие решения. А, чтобы он не уходил в «молоко», разработчики использовали технологию направленного звучания.

Наушники с открытым ухом. Благодаря технологии направленного звучания музыка транслируется прямо в ухо. Фото.

Благодаря технологии направленного звучания музыка транслируется прямо в ухо

Я не буду углубляться в технические подробности. Но, чтобы было понятно, что это такое, вспомните, как устроены индивидуальные светильники в самолёте. Физически они расположены на потолке у самого окна. Однако за счёт использования точных линз и грамотной подстройки лампочки начинают светить ровно туда, где сидите вы и при этом совершенно не попадают на ваших соседей, а значит, не беспокоят их.

Купить Mibro O1 Sport

По такому же принципу работает динамик Mibro O1 Sport. Они транслируют сигнал ровно по направлению в ваш слуховой канал, не позволяя звуку рассеиваться. В результате качество воспроизведения в таких наушниках ничуть не уступает классическим вкладышам, а в чём-то даже выигрывает у них.

Удобные наушники — какие выбрать

Удобные наушники — какие выбрать. В зарядный кейс встроен аккумулятор рекордной ёмкости на 800 мА*ч. Фото.

В зарядный кейс встроен аккумулятор рекордной ёмкости на 800 мА*ч

На внешней части данамиков расположены физические элементы управления. Это удобнее, чем сенсорные панели на других наушниках либо ёмкостные как на AirPods Pro, когда на дужки требуется нажимать, прикладывая заметное усилие. Так велик риск вытолкнуть их из ушного канала. Но у Mibro O1 Sport предусмотрена специальная кнопка, нажатиями на которую вы сможете отрегулировать и громкость, и подстроить воспроизведение музыки под себя.

Удобные наушники — какие выбрать. Mibro O1 Sport очень удобны за счёт заушного крепления. Фото.

Mibro O1 Sport очень удобны за счёт заушного крепления

Другое преимущество Mibro O1 Sport — это удобство ношения. За счёт особенной формы, напоминающей слуховой аппарат, наушники надеваются на ухо сверху и удерживаются благодаря выступающей части за ним. Таким образом в них можно заниматься спортом, бегать и даже прыгать, не переживая, что они вывалятся. Проверки показали, что в большинстве случаев этого не происходит. А теперь представьте, где бы были ваши AirPods, попробуй вы в них попрыгать.

Конструкция наушников не только удобна, но и безопасна. Mibro O1 Sport сертифицированы по стандарту IPX6. Им не страшен ни мелкий дождь, ни капли пота, которые неизбежно стекают по лицу во время занятий спортом. Многие TWS-наушники сегодня не имеют подобной защиты. Поэтому O1 Sport можно покупать и не переживать за их долговечность.

Наушники с высокой автономностью

С точки зрения внутреннего наполнения Mibro O1 Sport тоже устроены весьма современно. Для связи с головным устройством наушники используют протокол Bluetooth 5.3. Это самый современный стандарт, который отличается высокой дальностью действия, стабильностью и скоростью передачи сигнала. Даже если вы отойдёте от смартфона на 15 метров, воспроизведение не прервётся. А минимальная задержка будет очень актуальна в играх и при просмотре динамических видеороликов.

Наушники с высокой автономностью. На распродаже Mibro O1 Sport можно купить со скидкой 50%. Фото.

На распродаже Mibro O1 Sport можно купить со скидкой 50%

Внушительные размеры аппаратного блока позволили разместить внутри Mibro O1 Sport по-настоящему ёмкий аккумулятор. В каждом наушнике установлена АКБ на 100 мА*ч, а в кейсе и того больше — аж на 800 мА*ч. Благодаря им «уши» живут по 35 часов. Это рекордный уровень автономности для такого типа устройств. Те же AirPods, с которыми всегда принято сравнивать все наушники, разряжаются уже меньше чем через сутки активного использования. Тут такого точно не будет.

Купить Mibro O1 Sport

Обычная цена Mibro O1 Sport составляет 6800 рублей, но на специальной распродаже на АлиЭкспресс в период с 10 по 14 апреля наушники можно будет купить со скидкой 50%, если применить промокод O10410. То есть они обойдутся вам всего за 3400 рублей. Как по мне, это отличный прайс даже за обычные наушники. А тут вы получаете совершенно уникальный аксессуар, который и внешне выглядит очень привлекательно, и с технической точки зрения устроен совершенно нетипично, а главное — безопасно. Так что берите, пока есть возможность неплохо сэкономить.

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