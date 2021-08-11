Xiaomi «вторглась» на территорию Boston Dynamics и выпустила крутого робота

Согласитесь, что роботы уже перестали нас удивлять. Они больше не являются чем-то фантастическим. Мы видим какого-то нового робота от Boston Dynamics, тихонько восхищаемся и идем дальше. Несмотря на это нельзя отрицать значимость подобных технологий. Особенно интересно это, когда за дело берется производитель смартфонов и техники из категории ”народного потребления”. Про знаменитого робота-собаку Спота слышали многие, но он стоит десятки тысяч долларов и мало кому нужен в качестве домашнего гаджета. Сейчас же Xiaomi выпустила свою робота-собаку всего за полторы тысячи долларов. Учитывая то, как компания делает массовым все, за что берется, можно предположить, что мы на пороге новой эры домашних животных.

Робот-собака от Xiaomi

Действительно, китайский технологический гигант Xiaomi представил четвероногого робота CyberDog: экспериментальную машину с открытым исходным кодом, которая, по словам компании, ”обладает непредсказуемыми возможностями”. Согласитесь, что в отношении робота такая формулировка немного пугает?

CyberDog — это последний пример технологических компаний, использующих в робототехнике принцип четвероного животного, а не антропоморфную конструкцию. Наиболее ярким примером этой тенденции является тот самый Spot, созданный американской компанией Boston Dynamics.

Долгое время он работал только в лабораториях, но потом постепенно вышел в свет. В некоторых больницах в период пандемии его даже использовали, чтобы он ходил в палаты больных коронавирусом и через планшет с видеосвязью позволял врачам общаться с пациентами. Об этом я подробно рассказывал нашим друзьям из Hi-News.ru

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Сколько стоит робот Бостон Дайнемикс

Не так давно машина поступила в розничную продажу по цене 74 500 долларов. В основном его все равно покупают не для дома, а для работы, но тот момент был переломным. Сейчас эти устройства занимаются обследованием опасных шахт, переноской грузов и продолжают помогать врачам. Он даже прошел испытания в правоохранительных органах и в вооруженных силах. Правда, к счастью, пока не в качестве оружия.

Непонятно, какую цель видит Xiaomi для CyberDog. В пресс-релизе компания подчеркнула, что конструкция машины имеет открытый исходный код и что она сначала выпустит только 1000 единиц для ”поклонников Xiaomi, инженеров и энтузиастов робототехники”. Компания заявляет, что надеется, что эти первые пользователи будут ”способствовать развитию четвероногих роботов”.

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Сколько стоит робот-собака Xiaomi

Первые 1000 единиц робота-собаки от Xiaomi будут стоить всего 9999 юаней. Это около 114 000 рублей. Для сравнения, любительский коптер DJI Mavic 2 Pro, iPhone 12 Pro Max и Xiaomi Mi 11 Ultra стоят дороже. Вот и думайте, много ли это за полноценного робота. Правда, пока нет ясности, сколько будет стоить это устройство, когда оно станет массовым и поступит в продажу для всех. Если цена не изменится, это будет победа.

В пресс-релизе компании подчеркивается, что CyberDog похож на питомца, включая его способность реагировать на голосовые команды и следовать за своим владельцем, как настоящая собака. Однако, глядя на изображения CyberDog, становится ясно, что Xiaomi не предлагает эту машину в качестве конкурента Aibo, роботу-собаке Sony. В то время, как Aibo маленький и симпатичный щенок, CyberDog — это скорее футуристичный робот из будущего, в котором из сходств с собакой только 4 ноги и размер.

Чем робот Xiaomi отличается от Бостон Дайнемикс

Xiaomi заявляет, что CyberDog достаточно проворен, чтобы выполнять сальто назад, может двигаться со скоростью 3,2 м/с (против с 3,9 м/с у Спота) и весит 3 кг (против 5,2 кг у Спота). CyberDog работает на платформе Nvidia Jetson Xavier AI и оснащен множеством камер и датчиков. К ним относятся сенсорные датчики, модуль GPS, сверхширокоугольный объектив типа ”рыбий глаз” и камера Intel RealSense D450 для определения глубины. Эти компоненты позволяют роботу передвигаться в полуавтономном режиме.

CyberDog может анализировать свое окружение в режиме реального времени, создавать навигационные карты, определять место назначения и избегать препятствий. В сочетании с отслеживанием осанки человека и распознаванием лиц, CyberDog может следовать за своим владельцем и преодолевать препятствия — говорит Xiaomi.

Есть у CyberDog и поддержка голосовых команд. Таким способом можно призывать его к действию, звать к себе или просить что-то делать. Так же команды можно отдавать через подключенный смартфон.

Как управлять роботом Xiaomi

Для подключения в CyberDog предусмотрено три порта USB Type-C и один порт HDMI, которые, по словам Xiaomi, можно использовать для настройки оборудования. Также к роботу можно добавить датчики LIDAR, панорамные камеры и другие (даже осветительные) приборы.

Выпуск CyberDog от Xiaomi много говорит о современном положении дел в робототехнике. А если вспомнить, как Xiaomi сделала массовым гаджеты умного дома, за которые взялась несколько лет назад, становится понятно, что скоро такие могут появиться в каждом доме.

Изначально Boston Dynamics популяризировала четвероногий формат для роботов, и компании по всему миру сейчас изучают, как и где могут применять такие машины. Постепенно появляется все больше таких устройств, а цена на них падает.

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Ранее в этом году китайская робототехническая компания Unitree выпустила четвероногого бота, который стоил 2 700 долларов, а теперь CyberDog от Xiaomi снова снижает эту цену. Очевидно, что возможности этих машин не будут идентичными, но более широкий доступ к технологиям покажет, стоит ли этим компаниям вообще заниматься роботами. А заодно становится понятно, нужны ли нам вообще антропоморфные роботы.