Xiaomi «вторглась» на территорию Boston Dynamics и выпустила крутого робота

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Артем Сутягин 0

Согласитесь, что роботы уже перестали нас удивлять. Они больше не являются чем-то фантастическим. Мы видим какого-то нового робота от Boston Dynamics, тихонько восхищаемся и идем дальше. Несмотря на это нельзя отрицать значимость подобных технологий. Особенно интересно это, когда за дело берется производитель смартфонов и техники из категории ”народного потребления”. Про знаменитого робота-собаку Спота слышали многие, но он стоит десятки тысяч долларов и мало кому нужен в качестве домашнего гаджета. Сейчас же Xiaomi выпустила свою робота-собаку всего за полторы тысячи долларов. Учитывая то, как компания делает массовым все, за что берется, можно предположить, что мы на пороге новой эры домашних животных.

CiberDog

Хотите такого?

Робот-собака от Xiaomi

Действительно, китайский технологический гигант Xiaomi представил четвероногого робота CyberDog: экспериментальную машину с открытым исходным кодом, которая, по словам компании, ”обладает непредсказуемыми возможностями”. Согласитесь, что в отношении робота такая формулировка немного пугает?

CyberDog — это последний пример технологических компаний, использующих в робототехнике принцип четвероного животного, а не антропоморфную конструкцию. Наиболее ярким примером этой тенденции является тот самый Spot, созданный американской компанией Boston Dynamics.


Долгое время он работал только в лабораториях, но потом постепенно вышел в свет. В некоторых больницах в период пандемии его даже использовали, чтобы он ходил в палаты больных коронавирусом и через планшет с видеосвязью позволял врачам общаться с пациентами. Об этом я подробно рассказывал нашим друзьям из Hi-News.ru

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Сколько стоит робот Бостон Дайнемикс

Не так давно машина поступила в розничную продажу по цене 74 500 долларов. В основном его все равно покупают не для дома, а для работы, но тот момент был переломным. Сейчас эти устройства занимаются обследованием опасных шахт, переноской грузов и продолжают помогать врачам. Он даже прошел испытания в правоохранительных органах и в вооруженных силах. Правда, к счастью, пока не в качестве оружия.

CiberDog

Хорошо, что эти штуки пока не стали оружием.

Непонятно, какую цель видит Xiaomi для CyberDog. В пресс-релизе компания подчеркнула, что конструкция машины имеет открытый исходный код и что она сначала выпустит только 1000 единиц для ”поклонников Xiaomi, инженеров и энтузиастов робототехники”. Компания заявляет, что надеется, что эти первые пользователи будут ”способствовать развитию четвероногих роботов”.

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Сколько стоит робот-собака Xiaomi

Первые 1000 единиц робота-собаки от Xiaomi будут стоить всего 9999 юаней. Это около 114 000 рублей. Для сравнения, любительский коптер DJI Mavic 2 Pro, iPhone 12 Pro Max и Xiaomi Mi 11 Ultra стоят дороже. Вот и думайте, много ли это за полноценного робота. Правда, пока нет ясности, сколько будет стоить это устройство, когда оно станет массовым и поступит в продажу для всех. Если цена не изменится, это будет победа.

В пресс-релизе компании подчеркивается, что CyberDog похож на питомца, включая его способность реагировать на голосовые команды и следовать за своим владельцем, как настоящая собака. Однако, глядя на изображения CyberDog, становится ясно, что Xiaomi не предлагает эту машину в качестве конкурента Aibo, роботу-собаке Sony. В то время, как Aibo маленький и симпатичный щенок, CyberDog — это скорее футуристичный робот из будущего, в котором из сходств с собакой только 4 ноги и размер.

CiberDog

Судя по ролику, CiberDog сможет даже выдержать дождь

Чем робот Xiaomi отличается от Бостон Дайнемикс

Xiaomi заявляет, что CyberDog достаточно проворен, чтобы выполнять сальто назад, может двигаться со скоростью 3,2 м/с (против с 3,9 м/с у Спота) и весит 3 кг (против 5,2 кг у Спота). CyberDog работает на платформе Nvidia Jetson Xavier AI и оснащен множеством камер и датчиков. К ним относятся сенсорные датчики, модуль GPS, сверхширокоугольный объектив типа ”рыбий глаз” и камера Intel RealSense D450 для определения глубины. Эти компоненты позволяют роботу передвигаться в полуавтономном режиме.

CyberDog может анализировать свое окружение в режиме реального времени, создавать навигационные карты, определять место назначения и избегать препятствий. В сочетании с отслеживанием осанки человека и распознаванием лиц, CyberDog может следовать за своим владельцем и преодолевать препятствия — говорит Xiaomi.

Есть у CyberDog и поддержка голосовых команд. Таким способом можно призывать его к действию, звать к себе или просить что-то делать. Так же команды можно отдавать через подключенный смартфон.

Как управлять роботом Xiaomi

Для подключения в CyberDog предусмотрено три порта USB Type-C и один порт HDMI, которые, по словам Xiaomi, можно использовать для настройки оборудования. Также к роботу можно добавить датчики LIDAR, панорамные камеры и другие (даже осветительные) приборы.

CiberDog

От количества камер и датчиков просто рябит в глазах.

Выпуск CyberDog от Xiaomi много говорит о современном положении дел в робототехнике. А если вспомнить, как Xiaomi сделала массовым гаджеты умного дома, за которые взялась несколько лет назад, становится понятно, что скоро такие могут появиться в каждом доме.

Изначально Boston Dynamics популяризировала четвероногий формат для роботов, и компании по всему миру сейчас изучают, как и где могут применять такие машины. Постепенно появляется все больше таких устройств, а цена на них падает.

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Ранее в этом году китайская робототехническая компания Unitree выпустила четвероногого бота, который стоил 2 700 долларов, а теперь CyberDog от Xiaomi снова снижает эту цену. Очевидно, что возможности этих машин не будут идентичными, но более широкий доступ к технологиям покажет, стоит ли этим компаниям вообще заниматься роботами. А заодно становится понятно, нужны ли нам вообще антропоморфные роботы.

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