Самый мощный Xiaomi Mi MIX 4 с камерой под экраном представили официально

Примерно три года назад компания Xiaomi представила третье поколение своего Mi MIX. Это культовая линейка, которая выпускается не из-за того, что надо обновлять ее каждый год, а для того, чтобы показать миру самые передовые технологии. Так получилось и в этот раз, когда компании пришлось три долгих года копить ноу-хау, чтобы выкатить что-то, что может вызвать восторженные отзывы пользователей по всему миру. Компания даже реализовала в этом устройстве то, о чем мы говорили уже давно, и даже немного сомневались в том, что когда-то это увидим. Хватит вступлений! Xiaomi официально представила Mi MIX 4, и вот, что мы получили.

Новый Xiaomi Mi MIX 4

Xiaomi анонсировала новую модель своей серии MIX сегодня в Китае. В отличие от Mi MIX Fold, первого складного телефона Xiaomi, у него нет складывающегося экрана. Однако Mi MIX 4 получил свои уникальные функции, нормально реализовать которые пока ни у кого не получилось. Одно то, что это первый телефон производителя с камерой под экраном, чего стоит.

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Характеристики Xiaomi Mi MIX 4

Если вы думаете, что это все, то вы ошибаетесь. Кроме подэкранной камеры, устройство впервые для Xiaomi получило поддержку Ultra Wide Band. А еще это первый в мире смартфон, а также первый телефон в мире, оснащенный процессором Snapdragon 888 Plus.

MIX 4 позиционируется как бизнес-флагман, и Xiaomi выбрала для него дизайн, который не кажется чем-то вычурным, а сохраняет классические черты, но при этом выглядит очень свежо.

Дисплей новинки слегка изогнут, а задняя часть покрыта керамикой, которая теперь на 30% легче того, что встречалось раньше. Это важно, так как именно большой вес всегда был проблемой керамических телефонов.

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Камера Xiaomi Mi MIX 4

Модуль основной камеры на задней стенке сделали квадратным и поместили в него три камеры, которые должны перекрывать все основные сценарии использования.

Интереснее всего в новом телефоне экран. Xiaomi Mi MIX 4 получил 6,67-дюймовый изогнутый со всех сторон экран с матрицей AMOLED, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. Экран представляет собой 10-битную панель TrueColor с контрастностью 500 000:1. Для большей прочности экран прикрыли защитным стеклом Gorilla Glass Victus. На сегодняшний день это самое прочно стекло для смартфонов, которое пришло на смену Gorilla Glass 6.

В дисплее используется технология пикселей с микро-ромбами, которая уменьшает размер самих точек и увеличивает их яркость. Xiaomi заявляет, что такая технология обеспечивает намного более высокую прозрачность в зоне камеры, которая нужна, если вы помещаете ее под экран.

Mi MIX 4 оснащен стереодинамиками, настроенными Harman Kardon. Он также имеет 19 антенн, поддержку 42 частотных диапазонов и режим оптимизации сигнала, который работает в 8 сценариях. Все это должно улучшать качество связи в местах повышенного скопления людей. Например, в аэропорту, торговом центре, на станции метро и тому подобных местах. Xiaomi также добавила поддержку сверхширокого диапазона 500 МГц, который обеспечивает точное пространственное позиционирование.

Новый функции телефона Xiaomi Mi MIX 4

Также в новинку добавили крутую функция Find-My-Phone, которая позволяет Mi MIX 4 оставаться подключенным к сети даже после удаления SIM-карты. Пользователи также смогут найти телефон, если он выключен.

Xiaomi будет продавать телефон в трех цветах: керамический белый, керамический серый и керамический черный. Не самые яркие цвета, но они самые популярные, и поэтому все пользователи, скорее всего, останутся довольными.

Сколько стоит Xiaomi Mi MIX 4

Официальных цен Xiaomi Mi MIX 4 в России пока нет, но в Китае они будут следующими:

Xiaomi Mi MIX 4 8/128 ГБ — 4999 юаней ( примерно 57 000 рублей )

— 4999 юаней ( ) Xiaomi Mi MIX 4 8/256 ГБ — 5299 юаней ( примерно 60 000 рублей )

— 5299 юаней ( ) Xiaomi Mi MIX 4 12/256 ГБ — 5799 юаней ( примерно 66 000 рублей )

— 5799 юаней ( ) Xiaomi Mi MIX 4 12/512 ГБ — 6299 юаней (примерно 71 000 рублей)

Когда можно будет купить Xiaomi Mi MIX 4 — пока непонятно, но то, что мы узнали уже сейчас, впечатляет и отвечает на вопрос, почему очередного поколения линейки пришлось ждать так долго. Результат того стоит.