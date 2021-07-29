Новый Xiaomi Mi Band X — весь сплошной дисплей. Сколько же стоит такое чудо?

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Иван Кузнецов 0

Если наушники, то AirPods, если смартфон, то iPhone, если планшет, то iPad, если фитнес-браслет, то Mi Band. Звучит и правда странновато. Как вообще Xiaomi, которая всегда выпускала устройства без претензии на особую технологичность, удалось не просто закрепиться на рынке спортивных трекеров, но ещё и войти в историю. Ведь сегодня уже никто не помнит ни про Fitbit, ни про Garmin, ни тем более про Jawbone. Все знают только Xiaomi и её Mi Band, который при супер-демократичной цене оказался реально лучшим с точки зрения удобства и функциональности. Но у Xiaomi есть и другой козырь в рукаве.

Nubia Alpha Watch

Это Nubia Alpha Watch, но Mi Band X будет плюс-минус таким же

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Оказывается, Xiaomi провела закрытую презентацию, ориентированную на своих сотрудников, руководство и инвесторов, фитнес-браслета Mi Band X. Это совершенно новый фитнес-браслет, который не войдёт в традиционную линейку, а будет стоять как бы над ней. Понять это можно хотя бы из названия новинки. Но удивлять будет не только оно.

Каким будет Mi Band X

Инсайдеры, которым удалось раздобыть информацию о новинке, утверждают, что вся её поверхность будет представлять собой экран. Скорее всего, это не было сказано для красного словца, потому что на слайде презентации отчётливо видно обозначение 360 градусов. Очевидно, что относится оно именно к дисплею, потому что ремешок, на 360 градусов опоясывающий браслет, вообще никому неинтересен.

Mi Band X

Обратите внимание на обозначение «360 градусов» на слайде. Это явное указание на экран Mi Band X

Очевидно, что экран, который на 360 градусов опоясывает браслет, — это чисто демонстрация технологий. Дескать, посмотрите, как мы можем. Потому что практического применения у такой штуки скорее всего не будет. Я бы ещё понял, если бы Xiaomi заняла дисплеем всю видимую пользователем поверхность. Но зачем он нужен снизу и сзади, куда реально не посмотришь, не понимаю.

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Mi Band X — не первая подобная разработка Xiaomi. У неё уже был и смартфон Xiaomi Mix Alpha, дисплей которого был обёрнут вокруг его корпуса, и фитнес-браслет Amazfit X с изогнутым дисплеем. Правда, смартфон в серию так и не пошёл. А вот браслет уже давно успешно продаётся, хоть и стоит довольно дорого – почти 30 тысяч рублей. А ведь у него, между прочим, дисплей не уходит даже на 180 градусов.

Сколько стоит Mi Band X

Это я к тому, что стоить Mi Band X, скорее всего, будет явно не три копейки. Вообще, мне сложно представить, во сколько Xiaomi может оценить такую разработку, но, думаю, что это будет один и тот же порядок, что у топовых флагманов компании. То есть 800, 900 и даже 1000 долларов за проект, подобный Mi Band X с дисплеем на 360 градусов, — это вполне адекватная цена.

Amazfit X

Amazfit X намного менее технологичен, чем Mi Band X, а стоит почти 30 тысяч рублей

Пойдёт ли Mi Band X в серию? Скорее всего, да. Всё-таки купить фитнес-браслет, корпус которого целиком представляет собой экран, будет довольно много даже не из числа фанатов Xiaomi. Другое дело, что партия скорее всего будет не очень большой. Возможно, она ограничится несколькими тысячами экземпляров, поскольку на массовый сегмент китайцы явно не претендуют. Для него у них есть обычный Mi Band.

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Хотел бы я такую штуку себе? Честно говоря, нет. Конечно, повертеть её в руках было бы интересно, но не более того. Несмотря на то что вероятность уронить браслет и повредить его намного же, чем смартфон, браслеты очень часто обо что-то ударяются, а значит, шанс испортить дисплей будет запредельно высоким. А поскольку стоить замена 360-градусной матрицы будет стоить как новый Mi Band X, практического применения этой штуке я как-то не нахожу.

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