6 лучших игр в слова на Андроид

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Кирилл Пироженко 0

Вспомните, когда вы чаще всего играете в игры на своих смартфонах. Скорее всего, ответ будет: по дороге домой или на работу и для того, чтобы скоротать время в очередях. К сожалению, далеко не у всех смартфоны могут потянуть крутые динамические игры с прокачанным сюжетом. Плюс ко всему, подобные тайтлы сильно разряжают аккумулятор вашего устройства. В такой ситуации на выручку приходят логические и интеллектуальные игры. Они не требуют большого количества ресурсов, при этом дают возможность отлично провести время.

Далеко не все хотят проводить время в различных стрелялках.

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Тем более что такие игры позволяют поддерживать ваш мозг в тонусе и даже узнать что-то новое. Чтобы вы могли с пользой потратить время, подобрали для вас шесть лучших игр в слова для смартфонов на операционной системе Андроид.

Составить слово из заданных букв

Простые слова даются только в самом начале.

Если вы поклонник игр подобного жанра, то WOW однозначно должна быть на вашем смартфоне. Суть игры очень проста: внизу страницы вам даны буквы, которые надо соединять линией и заполнять пустые слоты словами в верхней части экрана. Как только все слоты заполняются словами, вы переходите на следующий уровень. С каждым новым уровнем слова становятся длиннее и, соответственно, сложнее.

Такая игра мало того что как следует поглощает ваше внимание, так еще и позволяет расширить кругозор. Благодаря ей получится узнать много новых слов, которые могут пригодится для каких-то повседневных дел. В общем, советую эту игру всем, кто реально хочет с пользой провести время сидя где-нибудь в очереди.

Скачать WOW

Составить слово из букв другого слова

Внешний вид сильно напоминает школьную тетрадь.

Следующая игра, про которую я бы хотел вам рассказать, называется “Слова из слова”. Как можно понять из названия, вам дается слово, из букв которого надо придумать другие слова. На экране вы можете видеть, сколько новых сочетаний можно составить и сколько букв они будут в себя включать.

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Очень интересная игра, позволяющая думать логически и не дающая расслабиться ни на секунду. Занимает время похлеще любых танков. Ведь это же очень интересно — проверить, на что способен ваш мозг без подсказок.

Скачать Слова из Слова

Скачать игру “Разбить слова”

Разрушив башню вы перейдете на следующий уровень.

Наверняка многие из вас помнят, что такое тетрис. Причем для большинства самой популярной игрой в нем была именно классическая компоновка блоков разной формы, у которой при правильном расположении исчезал нижний ряд, и игра могла стать бесконечной. В приложении “Разбить слова” — обратный принцип.

Вам дается башня, состоящая из букв. Собирая слова, вам надо эту башню разрушить. Если собирать — это не ваше, то следует попробовать разрушать. Это действие, безусловно, проще и должно понравиться значительно большему количество игроков.

Скачать Разбить слова

Составить слово из букв круга

Реклама очень мешает этой игре.

Игра “Море слов” по своей сути является аналогом упомянутой выше “WOW”. Тот же самый принцип. Собрать слова в блоке сверху из букв снизу, соединяя их линией. Указал я это приложение только по той причине, что оно показалось мне несколько сложнее, чем WOW.

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Слова здесь предлагаются немного иные, поэтому затянуть оно может на порядок сильнее. К сожалению, у этой игры есть существенный минус. На каждой странице отображается реклама. И, если честно, она достаточно сильно мозолит глаза. Безусловно, можно полностью отключить для нее интернет, и проблем с рекламными баннерами не будет, но это уже заморочки.

Скачать Море слов

Скачать игру “Поиск слов”

Раньше слова искали исключительно на бумажках.

Игра “Поиск слов” может вызвать у вас приступ ностальгии. Раньше в школах очень часто предлагались подобные головоломки, чтобы проверить кругозор учеников. Суть ее заключается в следующем: вам предоставляется квадрат определенного размера, поле которого заполнено буквами. Необходимо прямыми линиями соединить эти буквы в слова. При этом слово не может переламываться и может быть только прямым.

С одной стороны кажется, что все очень просто. Ну что может быть сложного в том, чтобы выделить нужные слова. А с другой стороны, попробуйте глазами в куче букв определить нужное слово. С каждым новым уровнем длина слов увеличивается, и играть становится совсем не так просто, как в самом начале. В общем, если вы раньше любили подобные игры на внимательность, то не проходите мимо и обязательно скачайте ее себе прозапас. Самое главное, что игра не на время. Можно спокойно подумать или отложить решение до лучших времен, когда придет вдохновение.

Скачать Поиск слов

Скачать Филворды на Андроид

Слово может располагаться даже задом наперед.

Об игре “Филворды” я уже упоминал в предыдущей подборке казуальных игр. Но сюда она подходит как нельзя лучше. В принципе, в какой-то части она повторяет смысл “Поиска слов” с одним лишь исключением. Буквы могут располагаться в любой последовательности, а не только на одной прямой. Это значительно усложняет процесс игры и заставляет мозг работать на полную.

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Благо, есть возможность взять подсказку и понять, откуда начинается какое слово. Причем с каждым уровнем сложность слов повышается настолько, что начинают встречаться неизвестные термины. Благо, что в приложение встроен словарь, который позволит объяснить, что значит каждое из слов. Для тех, кто предпочитает реально сложные игры, это отличный вариант.

Скачать Филворды

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