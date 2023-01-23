Что такое Тока Бока, как в нее играть и почему о ней все говорят

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Иван Герасимов 0

Разработчики могут сколько угодно прокачивать графику в играх, придумывать невероятный сюжет и рекламировать свои приложения, но самыми популярными традиционно становятся игры для детей. Одной из самых популярных игр прямо сейчас считается Toca Boca — симулятор жизни, в котором нужно создавать свой мир. Хоть игра и не обязана учить детей считать и писать, она помогает им понять, как взаимодействовать с людьми и прокачивать свои скиллы. При этом в игре нет определенного сюжета, зато происходит все довольно размеренно — можно никуда не торопиться. Рассказываем, почему Тока Бока популярна среди детей и как в нее играть.

Что такое Тока Бока, как в нее играть и почему о ней все говорят. Рассказываем, что такое Тока Бока и как играть в нее. Фото.

Рассказываем, что такое Тока Бока и как играть в нее

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Что такое Тока Бока

Тока Бока — это игра, предназначенная для исследования мира детьми. Любой пользователь может создать собственный город и заниматься определенными делами, которые ему интересны: можно построить дом, открыть магазин и просто прокачать своего героя с помощью одежды, причесок и других мелочей.

Что такое Тока Бока. В Тока Бока можно создавать персонажей и окружающий мир по-своему. Фото.

В Тока Бока можно создавать персонажей и окружающий мир по-своему

При первом входе в игру появляется несколько городов, а вы оказываетесь в одном из них: тут есть зоомагазины, почты, театры и другие места. Чтобы зайти в здание, нужно тапнуть по нему, после чего можно переносить предметы, взаимодействовать с ними, включать и так далее. Например, можно положить в стиральную машинку ананас и кетчуп, а на газовую плиту установить джойстик от приставки.

Скачать Тока Бока на Андроид

Как играть в Тока Бока

В Тока Бока есть 4 бесплатных города: в центре можно создавать своих персонажей, но это же можно делать с помощью синей кнопки в правом верхнем углу. Делать это вовсе не обязательно — в игре уже они есть, но вы можете создать еще троих через конструктор на свой вкус.

В каждом городе свои занятия. Например, можно зайти в кафешку, накормить хипстеров, сделать кофе и даже сменить музыку на радиоприемнике. Даже время суток можно менять вручную — достаточно разок тапнуть на солнце и наступит вечер.

Как играть в Тока Бока. В Тока Лайф можно перемещать предметы и выполнять различные действия с ними. Фото.

В Тока Лайф можно перемещать предметы и выполнять различные действия с ними

Можно даже создать собственное жилье, нажав на кнопку «Добавить» внизу карты. Имейте в виду, что квартиру придется создавать с нуля. К сожалению, при добавлении предметов игра просит внести донат за какой-то предмет, но основная часть все равно бесплатная. Играть в Тока Бока можно без регистрации: все что нужно — скачать игру и создать персонажа.

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Секреты Тока Бока

Toca Life (то же самое, что Тока Бока — новая версия игры) — не просто симулятор жизни на Андроид, но и кладезь различных секретов. Так в каждой локации есть свои пасхалки: например, в игре есть различные крошечные питомцы. Иногда они прячутся в труднодоступных местах, но зачастую каждый из персонажей может их разблокировать сам, выполнив некоторые действия.

Секреты Тока Бока. В Toca Boca есть множество разных секретов, о которых нужно узнавать самостоятельно. Фото.

В Toca Boca есть множество разных секретов, о которых нужно узнавать самостоятельно

Или можно открыть секретные телефоны в Тока Бока: для этого нужно разложить вещи в разных местах в определенной последовательности, чтобы они разблокировались. В Тока Бока даже можно рожать ребенка — естественно, для этого всего лишь нужно собрать определенные предметы. При этом у каждого из персонажей есть собственные алгоритмы действий, которые нужно узнавать самостоятельно.

Секреты Тока Бока. В интернете есть масса советов о том, как скачать полную версию Токи, но есть риск подцепить вирус. Фото.

В интернете есть масса советов о том, как скачать полную версию Токи, но есть риск подцепить вирус

Многие задаются вопросом: что делать в Тока Бока, если скучно? Попробуйте создать с нуля дом, настроить персонажа или поискать лайфхаки в Сети, благодаря которым откроются скрытые пасхалки. Все ж, основная цель игры — создание собственного виртуального мира, а не прохождение уровней. Так что, для начала нужно изучить Тока Бока вдоль и поперек прежде, чем она надоест.

Скачать Тока Бока на Андроид

Тока Бока взлом

Кто-то пытается скачать взломанную Тока Боку на телефон: в интернете действительно есть такая версия. Но многие пользователи жалуются на то, встроенная защита находит в APK-файле вирусы, для установки нужно удалить основную версию с телефона. Вот что в него входит.

  • Все дома бесплатно.
  • Все персонажи и вещи для них.
  • Животные.
  • Мебель для дома.

В худшем случае Тока Бока взлом не работает — под ее видом скрывается обычный файл установки игры или же у многих приложение запускается на китайском языке. Нужно установить взлом поверх основной игры, а затем удалить первоначальную версию. Правда, у многих вместе с ней пропадают еще и все покупки, если они были. Так что, задумайтесь, а нужно ли оно вам на самом деле.

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Как скачать Тока Бока на Андроид

При этом сама игра Тока Бока бесплатна: вы можете спокойно пользоваться ею без покупок, хоть функциональность будет слегка ограничена. Приложение есть в Гугл Плей, поэтому можно спокойно установить его на любой Андроид-смартфон.

  • Перейдите по этой ссылке и нажмите «Скачать».
  • Затем дайте приложению необходимые разрешения и откройте его.
    • Как скачать Тока Бока на Андроид. Игра без проблем запустится на любом смартфоне. Фото.

    Игра без проблем запустится на любом смартфоне

  • Введите свой год рождения и нажмите на Play.
  • У вас откроется несколько городов. Выберите нужный и нажмите на «Добавить здание» или тапните по любому имеющемуся.
    • Как скачать Тока Бока на Андроид. В Тока Бока можно добавлять уже существующих персонажей и даже менять их эмоции. Фото.

    В Тока Бока можно добавлять уже существующих персонажей и даже менять их эмоции

  • Удерживайте любой объект на экране и перетаскивайте его.

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Как видите, в этой игре нет вообще ничего сложного, а графика очень проста и понятна, поэтому из-за отсутствия спецэффектов и простой прорисовки Тока Бока запустится на любом смартфоне.

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