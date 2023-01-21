Лучшие бесплатные приложения для Андроид ТВ, которые должен попробовать каждый

Допустим, вы давно мечтали о телевизоре на Андроиде и наконец купили подходящую модель. Поздравляем! Что дальше? В него по умолчанию встроено множество приложений, правда, часть из них бесполезна, поэтому их можно смело удалить. Найти интересные программы вам поможет Google Play на Android TV, благо выбрать можно и игры, и плееры, и браузеры, и даже образовательные приложения! Выбрали полезные бесплатные приложения для Андроид ТВ, которые превратят ваш телевизор в настоящий развлекательный медиацентр.

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Удобный лаунчер для Андроид ТВ

Телевизор на Android TV — практически смартфон, но в увеличенном варианте. К сожалению, главный экран на телевизоре имеет слишком перегруженный внешний вид: так он не отображает скачанные приложения или те, которые вы самостоятельно туда не добавили. Но это можно исправить: достаточно установить Sideload Launcher на телевизор. Благодаря ему у вас всегда будет доступ к установленным из других источникам программам.

Лаунчер прост в использовании, так как главный экран отображается в виде значков, а не плиток, фактически делая экран телевизора похожим на смартфон. Кроме того, он расходует мало оперативной памяти, так как не нужно дополнительное обновление элементов на экране — без проблем будет работать даже на слабом телевизоре или ТВ-приставке.

Sideload Launcher

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Как поменять заставку на Андроид ТВ

Телевизор с Андроид ТВ обладает большим количеством настроек, в том числе, возможностью установить обои на заставку. Таким образом, в режиме ожидания будут отображаться ваши картинки из памяти телевизора или из онлайн-коллекций. Однако вы можете запросто запустить слайдшоу из собственных снимков в Google Фото: для этого всего лишь нужно скачать приложение Photo Gallery and Screensaver.

Утилита позволяет настроить заставку на телевизоре до мелочей, включая время, через которое снимки будут чередоваться. Приложение не будет транслировать все подряд — вы можете сами выбрать понравившиеся снимки или скрыть отдельные фотографии. Есть даже сборник фотографий от NASA! При этом виджет с часами и датой по-прежнему останется в углу экрана.

Приложение для заставок

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Что можно посмотреть, кроме Ютуба

Если вы не представляете жизни без своего смарт-телевизора, все фильмы пересмотрели, а YouTube надоел, обратите внимание на приложение MagellanTV Documentaries — это сборник документальных фильмов со всего мира, доступных в высоком качестве абсолютно бесплатно. В базе собрано свыше полутора тысяч различных видео об истории, науке и многом другом.

Контент обновляется еженедельно, поэтому пересмотреть всё быстро вам точно не удастся. Рекламы здесь нет, а для доступа к некоторым функциям нужно всего лишь зарегистрироваться в приложении. Каждый фильм сопровождается подробным описанием и имеет субтитры. Русского языка здесь нет, но теперь будет отличный повод подтянуть английский!

Приложение с документалками

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Файловый менеджер для Андроид ТВ

Нередко вижу сообщения от читателей нашего Телеграм-чата, которые делятся своим опытом установки сторонних приложений на телевизор. Это действительно удобно, но для этого нужен хороший файловый менеджер: попробуйте старый-добрый Total Commander! В нем есть встроенный архиватор и возможность отправки файлов на другие устройства.

Можно перемещать, переименовывать файлы, подключать облачные хранилища к телевизору, работать с резервными копиями и выполнять все остальные манипуляции с разными видами файлов, которые вы привыкли делать на компьютере или смартфоне. Приложение абсолютно бесплатное и не имеет рекламы. Правда, для работы некоторых функций необходимо подгрузить плагины, но делается это очень быстро.

Скачать Total Commander

Как установить приложение на Android TV со смартфона или компьютера

Как посмотреть погоду на телевизоре

Безусловно, можно пощелкать каналы или достать смартфон, чтобы узнать прогноз погоды, но лучше приспособить для этого Android TV. Попробуйте AccuWeather — это приложение с точным прогнозом погоды для вашего телевизора. Поддерживает пульт, умеет показывать погоду по всему миру и обновляет данные незамедлительно, тогда как другие приложение — лишь раз в несколько часов.

Работает без рекламы, отображает разные данные об осадках или давлении и даже рассказывает о влиянии погодных условий на разные заболевания. Можно смотреть погоду в разных местах с помощью карт, если будет скучно или добавлять виджеты прямо на главный экран Android TV.

AccuWeather на Андроид ТВ